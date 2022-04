Top 10 Osterfilme: Die besten Klassiker und Familienkomödien für die Feiertage

„Stirb langsam“ zählt an Weihnachten mittlerweile zu den Klassikern wie „Dinner for One“ zum Silvesterabend. Du fragst dich, ob es zu Ostern klassische Filme gibt? Die Frage beantworten wir dir mit den zehn besten Osterfilmen – für jedes Alter, für jeden Geschmack und für Familien.

Osterfilme mit religiösem Schwerpunkt

Das Leben des Brian

Keine andere Truppe schafft es, Sachverhalte auf irrwitzige Art auf den Punkt zu bringen: Monty Python. Zu den Filmproduktionen gehört auch „Das Leben des Brian“ aus dem Jahr 1979. Mit einem Hauch Blasphemie erzählt die Komödie vom naiven Brian Cohen, der zufällig zur gleichen Zeit wie Jesus geboren wird. Das Problem: Brian wird von seinem Dorf mit Jesus verwechselt und als Messias verehrt. Diese Verwechslungskomödie zieht sich durch sein ganzes Leben – Missverständnisse und Lacher vorprogrammiert.

Die letzte Versuchung Christi

In diesem religiösen Drama von 1988 nimmt Willem Dafoe die Rolle von Jesus Christus ein. Eine Geschichte voller Zweifel: Ist er tatsächlich der Messias? Jesus verzehrt sich vielmehr nach Maria Magdalena und verbündet sich mit Judas: Er will sich verraten lassen. Ein Film von Martin Scorsese, der die Bibelgeschichte hinterfragt und umkehrt. Hier entlang zum Trailer.

Ben Hur

Auch wenn der Spielfilm bereits von 1959 ist, so zählt „Ben Hur“ nach wie vor zu den schwergewichtigen Klassikern. Der Zuschauer wird in das Judäa dreißig Jahre nach Christi Geburt versetzt. Dort kommt es zu einer dramatischen Auseinandersetzung: Der römische Tribun Messala verdammt seinen Jugendfreund Ben Hur, obwohl er Messala einst das Leben rettete. Ben Hur lässt das nicht auf sich sitzen – und nimmt Jahre später bei einem waghalsigen Wagenrennen Rache.

Jesus Christ Superstar

Diese Musical-Adaption aus dem Jahr 1973 lehnt sich an kein geringeres Vorbild als an das gleichnamige Musical von Andrew Lloyd Webber an. Das Drama „Jesus Christ Superstar“ behandelt die letzten Wochen der Passionsgeschichte und des Lebens von Jesus. Die Handlung basiert auf den Evangelien und thematisiert in erster Linie den Konflikt zwischen Jesus und Judas. Das ist der Trailer zum Musical.

Auferstanden

Jesus soll kurze Zeit nach seiner Kreuzigung wieder auferstanden sein. Davon hört zumindest der Statthalter Pontius Pilatus, der das Grab eigentlich hat bewachen lassen. Um einen Aufstand der Anhänger Jesu zu vermeiden, schickt er den Militärtribun Clavius auf die Suche nach Jesus Leichnam, um die Gerüchte und den Mythos um die Auferstehung zu zerschlagen. Doch die Suche endet für alle überraschend. Hier siehst du den Trailer zu „Auferstanden“.

Die Zehn Gebote

Ähnlich wie „Ben Hur“ ist auch die Verfilmung „Die Zehn Gebote“ aus dem Jahr 1956 ein Filmklassiker zum Osterfest. Es ist die Geschichte von Moses mit Charlton Heston in der Hauptrolle. Eine ägyptische Prinzessin findet das Waisenkind und nimmt es bei sich im Königshaus auf. Als Prinz verordnet Moses sklavenfreundliche Verordnungen, was Prinz Ramses ein Dorn im Auge ist. Eine Intrige beginnt und Moses wird in die Wüste verbannt. Als keine Hoffnung besteht, ertönt auf dem Berg Sinai die Stimme Gottes. Sein Auftrag an Moses: Das israelitische Volk in Ägypten aus der Versklavung befreien!

Die Passion Christi

Es ist das Jahr 30 in Palästina: Jesus aus Nazareth wandert als Zimmermann umher, ist aber in dem von Römern besetzten Land bekannt. Warum? Er heilt Menschen, lässt Tote wiederauferstehen und erzählt von Gott. Eines Abends begibt Jesus sich gemeinsam mit Petrus, Johannes und Jakobus in den Garten Getsemani, um nach dem Abendmahl zu beten. Dort erscheint ihm Satan, der ihn in Versuchung führen will – vergeblich. Stattdessen verrät ihn kurz darauf der Jünger Judas, weswegen man Jesus gefangen nimmt und ihn foltert. Die einzige Erlösung bietet ihm das Kreuz. Hier kannst du dir den Trailer zum Film ansehen.

Oster-Komödien für die ganze Familie

Osterspaziergang

In diesem romantischen Musicalfilm bezaubern Fred Astaire als Don Hewes und Judy Garland als Hannah Brown durch Tanz und Gesang. Hannah und der erfolgreiche Tänzer Don begegnen sich zu Ostern 1912 in New York. Don sitzt in der Klemme, da seine Tanzpartnerin und Frau Nadine ihn für eine Solokarriere verlassen hat. Hannah soll sie ersetzen – doch Don kann Nadine nicht vergessen.

Die Hüter des Lichts

In diesem Animationsabenteuer treffen sämtliche Helden der Kindheit aufeinander: Der Weihnachtsmann Nicholas St. North, der Osterhase E. Aster Bunnymund, der Sandmann, Jack Frost und die Zahnfee Tooth. Sie alle haben magische, einzigartige Fähigkeiten und bilden gemeinsam die Hüter des Lichts. Doch die Hüter sind in Gefahr: Der hinterlistige Boogeyman will durch Alpträume die Hoffnungen und Träume der Kinder zerstören und die Welt in die Finsternis stürzen. Doch die Hüter des Lichts schließen sich mit vereinten Kräften gegen ihn zusammen. Hier gehts zum Trailer.

Fröhliche Ostern

„Fröhliche Ostern“ – eine französische Komödie voller Verwicklungen und Überraschungen. Die noch junge Sophie Marceau spielt als Julie die erfundene Tochter des windigen Burschen Stéphane, der er seiner Frau Sophie zur Ablenkung auftischt. Doch Sophie kommt der Wahrheit immer wieder auf die Spur, wodurch sich Julie und Stéphane in ein immer größer werdendes Lügenkonstrukt verwickeln. Hier gehts zum Trailer.

Hop – Osterhase oder Superstar?

Kann ein Osterhase auch ein Superstar sein? Easterbunny (E.B.), Sohn des Osterhasen meint schon, denn sein Traum ist es, als Rockstar die Bühnen der Welt zu erobern. Kurzerhand geht E.B. deswegen von der Osterinsel nach Hollywood, wo ihn sein Vater von Ninja-Hasen verfolgen lässt. Währenddessen versucht das Küken Carlos auf der Osterinsel die Macht an sich zu reißen. E.B. muss sich entscheiden: Osterhase oder Superstar?

Peter Hase

Peter Hase hält nicht viel von Regeln – im Gegenteil. Er bricht sie regelmäßig und klaut somit regelmäßig im Garten von Mr. McGregor gemeinsam mit seinen Geschwistern Gemüse. Als der alte Mann stirbt, zieht sein Neffe Thomas in das Haus mit dem großen Garten – und vertreibt alle Hasen. Seine Freundin Bea hält hingegen zu den kleinen Nagern, wodurch ein Streit zwischen Mensch und Tier entbrennt. Auch im zweiten Teil „Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker“ wird Peter seinen Ruf als Chaot und Schlawiner nicht los. Den Trailer zum Film findest du hier.

Die Häschenschule – Jagd nach dem Goldenen Ei

Das Gegenteil von Peter Osterhase ist Max. Er lebt in Deutschland auf einer Verkehrsinsel, mitten in der Stadt. Der junge Hase träumt davon, Mitglied der Gang „Wahnsinns-Hasen“ zu sein. Er will beweisen, dass auch er cool ist und fliegt mit einem Modellflieger, wird aber von einer Windböe in den Wald getrieben. Er landet mitten in der Häschenschule und lernt Abenteuer ganz neu kennen. Das ist der Trailer.