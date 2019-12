Diese Ankündigung haben viele Wunderlist-Nutzer seit Jahren gefürchtet: Die in Deutschland gegründete und 2015 von Microsoft übernommene App wird am 6. Mai 2020 eingestellt. Bereits jetzt kann man sich für den Dienst nicht mehr neu registrieren. Microsoft möchte alle Wunderlist-Nutzer auf ihre eigene App „Microsoft To-Do“ wechseln lassen. Doch es gibt zahlreiche weitere Alternativen. Wir zeigen dir die besten fünf Alternativen zu Wunderlist und wie du deine Listen und Aufgaben mitnehmen kannst.

Microsoft To-Do: Der logische Schritt

Microsoft To-Do wird von Microsoft offensiv als Alternative zu Wunderlist beworben. Grundsätzlich funktionieren beide Apps gleich und man findet sich als Umsteiger innerhalb kürzester Zeit zurecht. Nur einzelne Punkte wurden umbenannt oder finden sich an etwas anderen Stellen wieder. Vereinzelt fehlen noch Funktionen wie das Drucken oder Mailen von Listen. Bis zur Abschaltung von Wunderlist könnten diese jedoch noch nachgeliefert werden. Der Export deiner Listen und Aufgaben wurde ebenfalls einfach gelöst: In den Einstellungen gibt es ganz oben den Punkt „Aus Wunderlist importieren“ mit dem du mit einer simplen Anmeldung bei Wunderlist all deine Daten übernehmen kannst. Nach dem Import der Daten bekommt du sogar angezeigt, welche Daten sich jetzt wo wiederfinden.

Plattformen: Web, Windows, Mac, Android und iOS

Web, Windows, Mac, Android und iOS Preis: kostenlos

Things: Die elegante Apple-Alternative

Things ist eine der ersten iPhone Apps überhaupt. Die App ist relativ schlicht gehalten und verfügt über viele Animationen. Am Anfang benötigt sie etwas mehr Eingewöhnung, da einige Funktionen nur über Wisch-Gesten erreichbar sind. Beim Start erhälst du aber ein sehr ausführliches Tutorial, welches dir alle Funktionen erläutert. Wirklich praktisch ist der Plus-Button in der unteren Ecke der App. Dieser lässt sich nicht nur drücken, um ein neues Projekt oder einen Aufgabe zu erstellen, sondern kann auch per Drag-and-Drop an die Stelle gezogen werden, an der du etwas neues anlegen möchtest.

Einziger Nachteil: Das Teilen von Listen mit anderen Personen ist nicht möglich. Das Importieren deiner Daten aus Wunderlist funktioniert hingegen problemlos. In den Einstellungen gibt es den Menüpunkt „Importieren“ mit dem du durch eine Anmeldung bei Wunderlist deine Daten einfach in die App übertragen kannst. Für iPhone-Nutzer auf jeden Fall eine würdige Alternative. Für Android ist die App leider nicht erhältlich.

Plattformen: Mac und iOS

Mac und iOS Preis: 10,99 Euro

Todoist: Der Unabhängige

Todoist ist – wie Wunderlist vor dem Kauf von Microsoft – ein unabhängiges Unternehmen, welches eine Todo-App anbietet. Unabhängig bist du hier auch bei der Wahl der Plattform. Todoist ist nämlich für jede gängige Plattform verfügbar. Sogar der Sprachassistent Alexa wird unterstützt. Im Gegensatz zu Wunderlist, spricht sich Todoist klar gegen einen Verkauf der Firma aus. Auch wen Todoist vom Design her etwas anderes als Wunderlist oder Microsoft To-Do aussieht, sind dennoch die selben Funktionen gegeben. Nach ein paar Tagen der Nutzung würde man sich an das veränderte Design mühelos gewöhnt haben.

Eine Möglichkeit deine Daten von Wunderlist zu importieren ist ebenfalls gegeben. Dafür muss jedoch die Website von Todoist aufgerufen werden. Todoist ist auf jeden Fall eine gute Alternative für alle Wunderlist-Fans.

Plattformen: Web, Windows, Mac, Android, iOS, Alexa und diverse Browser

Web, Windows, Mac, Android, iOS, Alexa und diverse Browser Preis: kostenlos (Pro-Version: 3 Euro pro Monat)

Any.do: Mit einfachen Erinnerungen

Any.do ist eine Todo-App für alle, die gerne vergessen eine solche App zu nutzen. Sie ist relativ einfach aufgebaut und setzt stark auf eine Einbindung des Kalenders und von Erinnerungen.

Nette Zusatzfunktionen wie eine intelligente Einkaufsliste, welche die Einkäufe nach Art sortiert, werten die App zusätzlich auf. Auch das Teilen von Listen mit anderen Nutzern ist kein Problem. Für Umsteiger hat die App aber einen entschiedenen Nachteil: Es ist nicht möglich Daten von Wunderlist zu kopieren und du musst mit einer leeren Todo-Liste anfangen. Daher ist die App zwar gut für Neueinsteiger geeignet, aber eher weniger für Wunderlist-Wechsler.

Plattformen: Web, Android und iOS

Web, Android und iOS Preis: kostenlos (Pro-Version: 2,99 bis 5,99 Euro pro Monat)

Remember the Milk: Für Nerdige

Remember the Milk ist eine App für geübte Todo-App-Benutzer. Gerade in den PC-Versionen ist die weitreichende Unterstützung von Tastatur-Shortcuts ein beliebtes Feature. Dieses lässt sich auch in den mobilen Apps nutzen. Die App eignet sich für alle, die hauptsächlich am Computer ihre Todo-Liste pflegen oder gerne Shortcuts verwenden. Für Umsteiger von Wunderlist ist die App nur bedingt geeignet, da ein Import der Wunderlist-Daten nicht unterstützt wird.

Plattformen: Web, Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Blackberry, Fire OS, Google Assistant und Alexa

Web, Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Blackberry, Fire OS, Google Assistant und Alexa Preis: kostenlos (Pro-Version: 39,99 Euro pro Jahr)