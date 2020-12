Tiktok Account löschen: Schnell, einfach, unkompliziert

Früher Musically, heute Tiktok. Die chinesische App stand jüngst im Zentrum der Aufmerksamkeit, da der noch amtierende US-Präsident Donald Trump im Zuge der US-Sanktionen gegen China Tiktok in den USA verbieten wollte. Ungeachtet dessen nutzen Millionen Menschen rund um den Globus die Plattform. Vor allem Jugendliche besitzen einen Tiktok Account. Schon jetzt konkurriert sie deutlich mit Instagram, denn anders als beispielsweise bei Facebook setzen sowohl Tiktok als auch Instagram hauptsächlich auf Fotos und Videos anstatt auf Schrift.

Dem Trend zum Trotz kannst du Tiktok aber auch den anderen überlassen und deinen Account löschen. Wie das geht, erfährst du in der nachfolgenden Anleitung.

Tiktok löschen: So schaffst du es

Dein Konto kannst du ganz einfach über die App löschen. Ein Browser oder PC ist dafür nicht nötig. Das sind die Schritte, um dein Tiktok Konto zu entfernen:

Öffne die App auf deinem Smartphone oder Tablet. Gehe auf dein Profil (unten rechts) und navigiere dort auf das Menü (Symbol mit drei Punkten). Im Menü findest du die Option „Konto verwalten“. Suche dort den Unterpunkt „Konto löschen“. Um die Löschung zu bestätigen, musst du deine Handynummer eingeben. Danach sendet dir Tiktok einen Code zu, den du ebenfalls angeben musst. Danach klickst du auf den Button „Konto löschen“, um den Prozess abzuschließen.

Du bist dir nach der Löschung doch nicht mehr so sicher, ob du dein Account wirklich in die ewigen Jagdgründe schicken willst? Das ist kein Problem, denn wenn du dich innerhalb der nächsten 30 Tage wieder bei Tiktok anmeldest, wird der Löschvorgang abgebrochen. Hast du dich angemeldet, taucht ein Fenster auf, in dem du gefragt wirst, ob du deinen Account wiederherstellen willst. Lässt du dein Konto innerhalb der 30 Tage unberührt, löscht Tiktok sämtliche Fotos, Videos und Co. dauerhaft. Mehr Infos dazu und zum Datenschutz findest du auf der Webseite von Tiktok.