Tagesgeld nachgerechnet: So viel Geld bringen die Zinsen jetzt wirklich

Geld sparen ist für viele Menschen derzeit nicht einfach. Die Inflation und die damit verbundenen Teuerungen in nahezu allen Bereichen sorgen sogar dafür, dass viele an ihr Erspartes ran müssen, um die alltäglichen Dinge kaufen zu können. Doch die Inflation hat auch eine Kehrseite. Mit ihr steigt auch der Leitzins und Banken wie Sparkassen geben plötzlich wieder Zinsen auf das Tagesgeld. Wer ein Tagesgeldkonto hat oder eröffnet, bekommt derzeit im besten Fall rund 2,5 Prozent dauerhaft. Doch was, wenn die eigene Bank oder Sparkasse deutlich weniger Zinsen zahlt? Lohnt sich dann der Wechsel zu einem anderen Finanzinstitut? Wir haben nachgerechnet.

Tagesgeld und die wundersame Geldvermehrung

Im Gegensatz zum Sparbuch kommt man bei der Sparform „Tagesgeld“ jederzeit an sein Geld – meist sogar in unbegrenzter Höhe. Wessen Girokonto also nichts mehr hergibt, der kann in Sekunden Geld vom Tagesgeldkonto aufs Girokonto überweisen. Zudem ist ein Tagesgeldkonto in der Regel kostenlos. Da die Zinsen variabel sind, kann die eigene Bank oder Sparkasse sie jederzeit ändern. Das heißt: Zahlt heute etwa die DKB oder ING Zinsen in Höhe von 1,5 Prozent, kann sich das morgen ändern und eine andere Bank gibt dir plötzlich 2 Prozent aufs Tagesgeld. Den Banken hier hinterherlaufen, empfiehlt sich also nicht.

Doch was, wenn das eigene Finanzinstitut keine Zinsen aufs Tagesgeld zahlt? Ein Wechsel lohnt sich nur dann, wenn man eine höhere Summe zur Verfügung hat, die man aufs Tagesgeldkonto überweisen kann. Sparer, die etwa 1.000 Euro als Sparguthaben haben, bekommen aktuell etwa 2 Prozent pro Jahr. Das bedeutet: Lässt man den vollen Betrag ein Jahr auf dem Tagesgeldkonto liegen, gibt es nach einem Jahr 20 Euro. Manche Banken, wie die C24 (Bank der Check24 Gruppe), zahlt die Zinsen nicht erst am Jahresende aus, sondern monatlich. Bei dieser Bank bekommt man aber nur 1,75 Prozent. Bei Anlagekapital von 1.000 Euro erhält man am Ende des Jahres also nur 17,50 Euro.

Lohnt sich ein Wechsel der Bank?

Wie das vorangegangene Rechenbeispiel zeigt: Bei einem Betrag von 1.000 Euro kann sich die Eröffnung eines Tagesgeldkontos bereits lohnen. Bekommt man bei einer Bank aber Zinsen von nur 1 Prozent, sind es am Ende des Jahres nur 10 Euro mehr. Hier muss also jeder selbst entscheiden, ob sich der Aufwand lohnt. Hat man allerdings ein Kapital von 10.000 Euro, das man anlegen möchte, bekommt man bei nur 1 Prozent Zinsen bereits 100 Euro gutgeschrieben. Im Fall der C24 Bank wären es schon 175 Euro. Es gibt aber auch Banken, die bereits mit über 3,5 Prozent aufs Tagesgeld werden. Allerdings dann nur für die ersten Monate nach Kontoeröffnung. Die folgende Tabelle zeigt, wer aktuell die höchsten Zinsen aufs Tagesgeld zahlt.

Ein Tagesgeldkonto lohnt sich aber, unabhängig vom Betrag, wenn man das Geld ansonsten auf dem Girokonto liegen hat. Mit einem Tagesgeldkonto nämlich kann man das Geld „parken“, welches ansonsten unverzinst auf dem Girokonto liegen würde. Zudem ist ein Tagesgeldkonto in der Regel kostenlos. Das heißt: Es fallen weder Gebühren für eine Eröffnung noch Kontoführungsgebühren an. Und: Bis zur Grenze der gesetzlichen Einlagensicherung des Landes, in welchem das Tagesgeldkonto geführt wird, sind Einlagen bis 100.000 Euro pro Sparer und Bank gesetzlich abgesichert.

Steuern auf Zinsen zahlen

Wer ein Tagesgeldkonto hat, muss die Zinserträge versteuern. Hier greift die Abgeltungsteuer in Höhe von 25 Prozent sowie der Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent. Es gibt jedoch einen Freibetrag, den sogenannten Sparerpauschbetrag. Dafür muss man bei seiner Bank oder Sparkasse einen Freistellungsauftrag stellen. Wer am Ende des Jahres unter 801 Euro bleibt, muss auf seine erzielten Zinserträge keine Steuern zahlen. Doch um 800 Euro Zinsen aufs Tagesgeld zu bekommen, müsste man bei einem Zinssatz von 1 Prozent über 80.000 Euro anlegen.

Der Vorteil an Banken, die monatlich oder vierteljährlich Zinsen aufs Tagesgeld zahlen, statt nur einmal im Jahr: Die Zinsen werden Monat für Monat oder alle drei Monate mit verzinst. Man spricht hier vom Zinseffekt. So hat man am Ende des Jahres mehr vom Tagesgeld.

