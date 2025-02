Sonnenfinsternis fotografieren: So gelingt das perfekte Foto mit dem Handy

Am Samstag, dem 29. März, wird in Deutschland ab 11:30 Uhr eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten sein. Die maximale Abdeckung der Sonne durch den Mond wird – je nach Standort – bei etwa 12:15 Uhr eintreten. Da es sich dieses Mal aber nicht um eine totale, sondern nur eine partielle Sonnenfinsternis handelt, wird nur ein kleiner Teil der Sonne vom Mond verdeckt. Doch auch das kann spektakulär aussehen.

Sonnenfinsternis mit dem Handy fotografieren: Geht das?

Mit ungeschützten Augen sollte man nie direkt in die Sonne sehen. Warum? Im Auge befindet sich eine Linse, die das Licht bündelt und auf die Netzhaut projiziert. Das kann Augenschäden zur Folge haben oder sogar zur Erblindung führen. Mit einer Lupe lässt sich eine solche Situation hervorragend nachstellen: In einem gewissen Abstand zur Lichtquelle gehalten, lässt sich ein Brennpunkt auf einem Untergrund darstellen. Auch wenn die Lichtquelle nicht hell leuchtet, kann die Bündelung der Lichtstrahlen dafür sorgen, dass sich etwa Papier entzündet.

→ Fotografieren mit dem Handy: Diese 7 Regeln der Bildgestaltung machen deine Bilder besser

Während man keinesfalls mit einem Fernglas oder durch den Sucher einer Spiegelreflexkamera in die Sonne schauen sollte, ist eine Sonnenfinsternis für Handykameras kein Problem. Zwar besitzen die Kameras in Smartphones Objektive, die ebenfalls mit Linsen das Licht bündeln, welches dann auf den Sensor trifft. Die Lichtleistung ist aber so gering, dass sie dem Sensor keinen Schaden zufügen kann. Daher ist es kein Problem, mit dem Handy die Sonnenfinsternis zu fotografieren. Es bietet sich sogar an.

So machst du das perfekte Foto

Wer ein schönes Foto der Sonnenfinsternis haben möchte, sollte beim Einsatz der Smartphone-Kamera einige Dinge beachten. Die Standard-Brennweite, also die Hauptkamera des Smartphones, ist in der Regel eine Weitwinkelkamera. Macht man damit ein Foto, sind Sonne und Mond winzig auf dem Bild zu sehen. Wer ein Handy mit Teleobjektiv hat, sollte die Sonnenfinsternis damit fotografieren. Mit dieser Kamera lässt sich das Spektakel deutlich näher heranholen. Vom digitalen Zoom raten wir hier eher ab. Ausprobieren geht aber über Studieren. So holen Spitzenmodelle von Huawei, Xiaomi oder Samsung inzwischen derart viel Qualität aus dem eigentlich verlustbehafteten Digitalzoom heraus, dass man stellenweise überrascht wird. Nachfolgend haben wir noch ein paar weitere Tipps und Tricks, wie du ein perfektes Handyfoto von der Sonnenfinsternis aufnehmen kannst.

Wenn du ein Stativ hast, benutze es. Das sorgt für schärfere Bilder.

Benutze den Selbstauslöser. Damit reduzieren sich Verwackler zusätzlich.

Der Automatik-Modus ist in der Regel recht zuverlässig. Bei solchen speziellen Einsätzen bietet sich auch an, mit den Parametern (Verschlusszeit, ISO und Weißabgleich) herumzuprobieren.

Verfolge den Wetterbericht. Denn nur bei schönem Wetter lässt sich das Spektakel mitverfolgen. Ist eine geschlossene Wolkendecke angekündigt, lohnt sich der Aufwand nicht.

Schalte den Blitz aus! Der Smartphone-Blitz bringt auf die Entfernungen ohnehin nichts und leuchtet im schlechtesten Fall Staub in unmittelbarer Nähe an, der dann als Schmutzvorhang im Bild hängt.

Mit der richtigen Ausstattung oder einer ordentlichen Portion Improvisationstalent kann also jeder auch mit dem Smartphone tolle Bilder von der Sonnenfinsternis machen – wenn das Wetter mitspielt. Übrigens: Für eine totale Sonnenfinsternis in Deutschland musst du noch bis zum 3. September 2081 warten. Oder aber du machst Mitte August 2026 Urlaub in Spanien oder Island.