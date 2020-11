Samsung und Apple geschlagen: Diese Handys haben die beste Kamera

Eines der wichtigsten Features von Smartphones ist die Kamera. Viele Nutzer orientieren sich beim Kauf eines neuen Modells vor allem an der Bild- und Video-Qualität, die in direktem Zusammenhang mit dem Sensor, sowie dem gesamten Kameramodul steht. Kein Wunder also, dass sich die Tests der Kamera-Experten von DxOMark großer Beliebtheit erfreuen. Doch die Kamera ist eben nicht alles und des gibt andere K.o.-Kriterien für Smartphones.

Die Top 3 Smartphones bei DxOMark

Doch mit welchem Modell schießt man die besten Bilder und wo positionieren sich die beliebtesten Handys im Ranking? Die Top 3 der getesteten Kameras haben wir uns genauer angesehen. Und auf den ersten Blick, die erste Überraschung. Kein Samsung– und auch kein Apple-Modell schaffen es unter die Top 3. Erst auf Platz 9 erscheint das Galaxy S20 Ultra 5G. Das brandneue Samsung Galaxy Note 20 Ultra erreicht dagegen nicht einmal die Top 10. Darin wird die chinesische Dominanz klar: Alle anderen Mitglieder der 10 besten Kameras in Smartphones kommen aus dem Reich der Mitte. Ausnahme: Apples neue iPhone 12 Pro Modelle aus den USA, die es auf Rang vier und fünf schaffen und das erwähnte Galaxy S20 Ultra 5G.

Huawei übernimmt Führung

Jedes Jahr im Herbst bringt Huawei seine neuen Mate-Modelle auf den Markt. Das Huawei Mate 40 Pro ist die Version der Familie, die in diesem Jahr nach Deutschland gekommen ist. Und sie hat es in sich: Huawei schafft es mit der Kamera des Mate 40 Pro auf Platz 1 des Rankings. Doch ist das Handy deshalb zu empfehlen?

Die Kamera besitzt einen fünffach optischen Zoom, eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit riesigem 1/1,28 Zoll Sensor und eine Ultraweitwinkelkamera mit 20 Megapixel Auflösung und lichtstarkem Objektiv. Doch weg von den nackten Zahlen. Die Kamera des Mate 40 Pro rüttelt nicht nur bei unserem Test an den Bewertungsgrundlagen. Auch bei DxOMark staunen die Tester über die Leistung des neuen Modells.

Mit 140 Punkten in der Foto- und 116 Punkten in der Video-Wertung setzt man sehr starke Werte. Dazu kommen 88 Punkte beim Zoom, was zwar nicht an den Zweitplatzierten Xiaomi Mi 10 Ultra herankommt aber ein solider Wert ist.

Die Frage bleibt jedoch: Ist das Huawei Mate 40 Pro ein zu empfehlendes Handy? Unser Tester schreibt dazu: „Wenn man wirklich möchte und auf Google-Dienste wie Google Pay verzichten kann, kommt man mit dem Huawei Mate 40 Pro im Alltag ziemlich gut zurecht“. Das gilt jedoch nur für die Software. Der Rest des Huawei Mate 40 Pro hat uns hellauf begeistert. Es bietet alles was das Technik-Herz begehrt. Nur eben keine Google Dienste. Das ist der springende Punkt. Bisher reicht die Huawei Software noch nicht an die von Google heran. Doch die Chinesen entwickeln gerade in Eiltempo. Vielleicht ist das Huawei P50 Pro schon eine echte Empfehlung für alle. Bis dahin bleibt das Mate 40 Pro ein sehr tolles (Kamera-)Smartphone ohne echte Alltagsempfehlung.

Xiaomi Mi 10 Ultra: Das ist der Haken an Platz 2

Das Xiaomi Mi 10 Ultra kommt im Kamera-Test von DxOMark auf hervorragende 133 Gesamtpunkte. Sie setzen sich aus satten 136 Punkten bei der Fotoqualität und sehr guten 110 Punkten bei der Videoqualität zusammen. Wenig überraschend schießt das Xiaomi Mi 10 Ultra vor allem bei der Zoom-Wertung den Vogel ab. Mit 101 Punkten liegt es deutlich vor dem Huawei P40 Pro.

DxOMark hat im Test aber nicht nur das hervorgehoben. Auch die sichere Automatik, der gute Weißabgleich und der Autofokus können Punkte holen. Bei Videos sind es vor allem die Texturen und der Umgang mit Rauschen, die überzeugen. Dazu loben die Tester die gute Stabilisierung und den soliden Autofokus.

Doch ist das Xiaomi-Modell damit auf jeden Fall zu empfehlen? Die Frage stellt sich zurzeit gar nicht so richtig. Denn bisher ist das Xiaomi Mi 10 Ultra nur in China erhältlich. In der Regel bringen die Chinesen jedoch die Mi-Reihe nach Europa. Dann wartet die nächste Hürde auf dich. Der Preis ist in China mit 650 beziehungsweise 860 Euro je nach Speichervariante landesuntypisch hoch. Damit zeigt sich der Weg auch für den hiesigen Preis. Dazu kommt, dass das Xiaomi Mi 10 Ultra mit dem schnellen und sehr guten Snapdragon 865 ausgestattet ist, dessen aufgebohrte Variante Snapdragon 865+ ist jedoch auch schon in einigen Smartphones zu finden. Also muss man beim Prozessor kleine Abstriche zu einem wahrscheinlich hohen Preis machen. Doch hier heißt es vorerst abwarten.

Huawei P40 Pro

Der König der Kamera-Smartphones war vor kurzem noch das Huawei P40 Pro. Es überzeugt die Tester mit der bis dato höchsten Wertung im Ranking. 132 Punkte erringt das Huawei P40 Pro in der Gesamtwertung. 137 Punkte bekommt es in der reinen Fotowertung, 113 sind es bei der Videoleistung und 86 in der Zoom-Wertung.

Die Kameratester stellen den großen Dynamikbereich, die guten Details im mittleren und hohen Zoombereich und den schnellen und präzisen Autofokus positiv heraus. Dazu ist die Balance zwischen textuellen Details und Rauschen „exzellent“. Nachts kannst du dich zudem auf eine passende Belichtung bei Nachtaufnahmen und guten Details in Bokeh-Bildern verlassen.

Negativ ist den Testern von DxOMark aufgefallen, dass die Farben und der Weißabgleich manchmal daneben liegen. Dazu gibt es nur wenige Details in Gesichtern und große Farbsäume im Nachtmodus. Als letzten Kritikpunkt nennen die Tester eine ab und an auftretende Unterbelichtung in sehr hellem Licht.

So toll die Kamera des Huawei P40 Pro auch sein mag, eine echte Empfehlung zum Kauf ist das noch lange nicht. Huaweis P40 Pro kommt ohne die Google-Dienste und den Zugang zum Play Store von Google zu dir. Das hat erhebliche Nachteile für dich. Das wurde auch im Test des P40 Pro klar. Dabei versucht Huawei vieles, um die Einbußen klein zuhalten. So gibt es einen eigenen Bezahldienst und eine intelligente App-Suchfunktion im Ökosystem der Chinesen. Trotzdem ist das P40 Pro für den unbedarften Nutzer nicht zu empfehlen.

DxOMark-Ergebnisse im Überblick:

Modell Wertung Huawei Mate 40 Pro 136 Xiaomi Mi 10 Ultra 133 Huawei P40 Pro 132 Apple iPhone 12 Pro Max 130 Apple iPhone 12 Pro 128 Xiaomi Mi 10 Pro 128 Vivo X50 Pro+ 127 Oppo Find X2 Pro 126 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 126 Honor 30 Pro+ 125 Apple iPhone 11 Pro Max 124 Huawei Mate 30 Pro 5G 123 Honor V30 Pro 122 Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition 121 Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 120 Google Pixel 5 120 Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition 120 OnePlus 8 Pro 118 Samsung Galaxy S20+ 118 Samsung Galaxy Note 10+ (5G) 117 Samsung Galaxy Note 10+ 117 Huawei P30 Pro 116 Oppo Reno 10x Zoom 116 Samsung Galaxy S10 5G 116 OnePlus 7 Pro 114 OnePlus 7T Pro 114 Honor 20 Pro 113 Motorola Edge+ 113 Samsung Galaxy S10+ 113 Google Pixel 4 112 Huawei Mate 20 Pro 112 Huawei Mate 20 X 111 Xioami Mi 9 110 Apple iPhone 11 109 Huawei P20 Pro 109 iPhone XS Max 106 HTC U12+ 103 Samsung Galaxy Note 9 103 Xiaomi Mi Mix 3 103 Google Pixel 3 102 Apple iPhone XR 101 Google Pixel 3a 100 LG G8 ThinQ 99 Samsung Galaxy S9 Plus 99 Xiaomi Mi 8 99 Google Pixel 2(XL) 98 OnePlus 6T 98 Apple iPhone X 97 Huawei Mate 10 Pro 97 Lenovo Z6 Pro 97 OnePlus 6 96 Apple iPhone 8 Plus 94 LG V40 ThinQ 94 Samsung Galaxy Note 8 94 Sony Xperia 1 94 Xiaomi Pocophone F1 91 Asus Zenfone 5 90 General Mobile GM9 Pro 90 Google Pixel 90 HTC U11 90 Vivo X20 Plus 90 Xiami Mi Note 3 90 Samsung Galaxy S7 edge 89 Apple iPhone 7 Plus 88 Samsung Galaxy A9 86 Crosscall Trekker-X4 85 Nokia 9 PureView 85 LG G7 ThinQ 83 Samsung Galaxy A50 83 LG V30 82 Motorola Moto Z2 Force 82 Samsung Galaxy S6 Edge 82 Motorola Moto G7 Plus 80

Kameratests von DxOMark

DxOMark ist laut eigener Aussage ein ausgewiesener und weitreichend anerkannter Standard für Tests von Kamera- und Bild-Qualität. Seit 2011 bewertet die Webseite auch Smartphone-Kameras. Im September 2017 und jetzt noch einmal wurden die Testmethoden für Handys umgestellt, um sich an die aktuellen Anforderungen anzupassen. Auch Smartphone-Hersteller vertrauen immer mehr auf die Bewertungen von DxOMark, um die Fähigkeiten der verbauten Kameras in ihren Geräten hervorzuheben.

Die Experten bewerten das Kamera-Setup eines Handys dabei in zwei unterschiedlichen Kategorien: Foto und Video. Deren Wertungen setzten sich aus vielen Unterbereichen wie Farbe, Autofokus oder Textur zusammen. Die Punktzahl beider Kategorien wird dann zu einem Gesamtergebnis zusammengerechnet. Dieser Wert gilt dann als Vergleichsbasis zwischen den einzelnen Smartphone-Modellen.