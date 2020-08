5 Schritte: So kündigst du Sky Ticket in nur einer Minute

Dein Sky Ticket-Zugang verlängert sich Monat für Monat aufs Neue, wenn du ihn nicht kündigst. Einzig bei Tagestickets oder Wochentickets musst du nichts tun. Diese Sky Ticket-Zugänge brauchst du nicht kündigen. Wenn die Zeit abgelaufen ist, kannst du einfach nichts mehr sehen.

Willst du Sky Ticket in der monatlich kündbaren Variante kündigen, kannst du das am einfachsten auf der Internet-Seite von Sky Ticket machen. Wichtig zu wissen: Du kannst diese Kündigung bis zum letzten Tag der Laufzeit machen. Im eigenen Interesse solltest du aber nicht bis zur letzten Sekunde warten.

Schritt für Schritt: Sky Ticket in 5 Schritten kündigen

Webseite skyticket.de aufrufen

Oben rechts auf Login klicken und deine Zugangsdaten eingeben

Unter Mein Account // Meine Tickets siehst du deine gebuchten Tickets

Unter den gebuchten Tickets kannst du auf „Sky Ticket kündigen“ klicken

Kündigung mit „Ja, ich will“ bestätigen und Kündigungsgrund auswählen

Abschließend wirst du eine Bestätigung sehen und ein Datum, bis zu dem dein Sky Ticket noch funktionieren wird. Die Bestätigung bekommst du auch per E-Mail. Solltest du es dir anders überlegen, kannst du die Kündigung auch per Mausklick widerrufen.

Hier kannst du auf Wunsch auch direkt deinen ganzen Account löschen. Das empfiehlt sich vor allem dann, wenn du nicht vor hast, Sky Ticket in den nächsten Monaten oder Jahren noch einmal zu nutzen. Wenn du deinen Zugang löschst muss Sky auch deine Daten löschen. Das ist zumindest was den Datenschutz angeht positiv, da deine Daten nicht bei unzähligen Unternehmen gespeichert sind.

Solltest du zum regulären Sky-Abo wechseln wollen, so brauchst du den Sky Ticket Zugang auch nicht mehr. Bleibt er aber bestehen, kann das beispielsweise nach einem Umzug für Probleme sorgen.

Sky Ticket per Telefon, Brief und Mail kündigen

Obwohl es per Mausklick geht – wenn du möchtest, kannst du Sky Ticket auch über die Hotline unter 089-99727900 kündigen. Auch mit einem Brief an Sky Deutschland // Sky Ticket // 22033 Hamburg oder einer Mail an [email protected] – jeweils mit der Angabe deiner Kundennummer – sollte Erfolg zeigen. Wir raten dir jedoch, die Kündigung per Internetseite auszusprechen.

