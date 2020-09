Die Inhalte von Sky Deutschland werden regelmäßig aktualisiert und erweitert. Neben Sport und Spielfilmen bilden vor allem die Sky Serien eine wichtige Komponente im Unterhaltungsangebot der Pay-TV- (Sky) und Streaming-Plattform (Sky Ticket). Wenn du über die neuesten Serien bei Sky auf dem Laufenden bleiben möchtest, solltest du dir diese Seite merken. Denn an dieser Stelle berichten wir regelmäßig über die neuen Serien-Highlights im Sky-Programm. Und auch im Oktober kann sich das Angebot an neuen Serien wieder sehen lassen. Denn mit dabei sind nicht nur brandneue Serien, sondern auch Fortsetzungen von schon bekannten Inhalten.

Neue Serien im Oktober bei Sky Deutschland

The Walking Dead

Für Fans von „The Walking Dead“ waren die vergangenen Wochen alles andere als einfach. Denn als Anfang September bekannt wurde, dass ihre Lieblingsserie nach einer finalen elften Staffel nicht mehr fortgesetzt wird, schlug diese Nachricht ein wie eine Bombe. Bevor man sich auf Staffel 11 freuen kann, geht es aber erst einmal mit Staffel 10 weiter. Die wurde wegen der Corona-Pandemie nämlich im April unterbrochen und findet am 5. Oktober um 21 Uhr bei FOX ihre Fortsetzung.

Richtig viel neuen Stoff darfst du zum jetzigen Zeitpunkt von „The Walking Dead“ aber leider nicht erwarten. Denn ausstehend ist nur noch eine (vorerst) letzte Episode der zweiten Hälfte von Staffel 10. Die gute Nachricht ist aber: Im Frühjahr 2021 geht die zehnte Staffel noch einmal in eine Verlängerung – mit sechs weiteren Bonus-Folgen. Sie bilden eine Brücke zur elften Staffel von „The Walking Dead“, das seit zehn Jahren bei FOX zu sehen ist. Zuletzt schalteten hier wöchentlich bis zu 450.000 Zuschauer ein.

In der 16. Episode von Staffel 10, „Unter Feinden“, darfst du dich nicht nur auf ein Wiedersehen mit Maggie Green freuen, sondern auch über reichlich Spannung. Für die verschiedenen Gruppen an Überlebenden wird es nämlich äußerst eng: Der Gebäudekomplex, in den sich die Gemeinschaft um Daryl Dixon (Norman Reedus) zurückgezogen hat, wird von gigantischen Horden blurünstiger Beißer umzingelt. Die ganz große Auseinandersetzung ist somit nicht nur unvermeidlich, sie steht vielmehr auch unmittelbar bevor. Wer aus diesem Kampf als Sieger hervorgehen wird, ist alles andere als sicher – zumal sich auf der anderen Seite ein äußerst gefährlicher Feind verbirgt.

Swamp Thing

Gruselig geht es ab dem 9. Oktober immer freitags um 22:15 Uhr in Doppelfolgen bei Sky Atlantic HD zu Sache. Denn dann läuft die amerikanische Horrorserie „Swamp Thing“ an. Kommt dir bekannt vor? Kein Wunder! „Swamp Thing“ ist eine Figur von DC Comics und trat erstmals schon im Jahr 1971 in einem Comic in Erscheinung. Die Macher der Serien-Adaption versprechen überraschende Wendungen.

Eine mysteriöse Krankheit breitet sich in Marais, einer Kleinstadt in Louisiana, aus. Dr. Abby Arcane (Crystal Reed), die für das Center for Disease Control and Prevention (CDC) arbeitet und in Marais aufgewachsen ist, soll vor Ort mit Hilfssheriff Matt Cable (Henderson Wade) erforschen, was vor sich geht. Bei ihrer Ankunft im Krankenhaus trifft sie den Biologen Alec Holland (Andy Bean), der befürchtet, dass die Krankheit mit seinen Forschungsarbeiten im Sumpf zusammenhängt, die er im Auftrag des einflussreichen Geschäftsmannes Avery Sunderland (Will Patton) ausführt. Als Alec weitere Nachforschungen in den Sümpfen betreibt, verunglückt er und etwas anderes erhebt sich an seiner Stelle: Swamp Thing (Derek Mears), eine mysteriöse Kreatur aus den Tiefen der Sümpfe mit ihren mystischen und furchterregenden Geheimnissen.

The Gloaming

Krimi-Fans dürfen sich bei FOX unterdessen auf die neue Serie „The Gloaming“ freuen. Ab dem 14. Oktober stehen dort immer mittwochs um 21 Uhr die Ermittlungen von Emma Booth und Ewen Leslie im Mittelpunkt. Insgesamt acht Folgen wird die erste Staffel von „The Gloaming“ umfassen – die düsterer kaum sein könnten.

Die australische Crime-Serie thematisiert die Jagd nach einem brutalen Frauen-Mörder. Doch nicht die Tat an sich bildet den Plot, sondern das Motiv des Täters. Jeder Schritt, den die Ermittler vorankommen, enthüllt nach und nach die Hintergründe des Verbrechens. Sie reichen weit zurück in die gewalttätige Vergangenheit Australiens. Schnell wird klar: Dieser Fall ist unheimlicher und mysteriöser als alles, was die beiden Ermittler bisher erlebt haben.

Room 104

Eine der vielleicht skurrilsten Serien der vergangenen Jahre: „Room 104“. Die gesamte Handlung dreht sich um ein einzelnes Zimmer in einem abgewrackten Motel irgendwo in den USA. Und ab dem 21. Oktober zeigt Sky immer mittwochs um 22:20 Uhr je drei neue Episoden am Stück auf Sky Atlantic HD. Insgesamt umfasst die finale vierte Staffel zwölf neue Episoden. Erstmals ist auch eine komplett animierte Episode dabei. In der ersten Episode ist zudem Serienschöpfer Mark Duplass zu sehen. Und auch Gaststars sind mit von der Partie. Zum Beispiel Ex-Wrestler und WWE-Star Dave „Batista“ Bautista.

In der HBO-Anthologie-Serie von Jay und Mark Duplass treffen Horror, Drama und Komödie in abgeschlossenen Episoden aufeinander. Die Geschichten in der neuen Staffel handeln unter anderem von einem jungen Mann, der einen lang vermissten Sänger einlädt, um vor seinen Freunden ein Privatkonzert zu geben; von einem ehemaligen Wrestler, der mit der Hilfe therapeutischer Puppen einen misslungenen Wettkampf verarbeiten muss; einer Familie aus den 90er-Jahren, die im Zimmer 104 festsitzt bis es Vater Harry gelingt, ihr „Drehbuch“ in die Gegenwart zu schreiben; und von Eva, die ihre Scheidung feiert und währenddessen über die womöglich lebensverändernde Entscheidung, sich einen Pony zu schneiden, sinniert.

Strike Back

Bist du mehr im Action-Segment zu Hause? Dann darfst du die schon siebte Staffel von „Strike Back“ auf keinen Fall verpassen. Sie startet am 26. Oktober bei FOX und du kannst dich immer montags um 21 Uhr auf insgesamt zehn neue Episoden freuen.

Bei ihren riskanten Einsätzen im Kampf gegen den internationalen Terrorismus riskieren die Mitglieder der fiktiven Spezialeinheit „Section 20“ auch in der neuen Staffel ständig Kopf und Kragen. In Staffel 7 bekommt es das wiedervereinte Team nun mit der albanischen Mafia zu tun. Denn eine Biochemikerin wurde in den Kosovo entführt und nun sollen Gracie Novin (Alin Sumarwata), Manisha Chetri (Varada Sethu), Thomas „Mac“ McAllister (Warren Brown) und Samuel Wyatt (Daniel MacPherson) die Frau befreien.

Dieser Auftrag scheint schnell erledigt zu sein. Doch dann stellt sich heraus, dass es um weit mehr geht. Nämlich um die weltweite Jagd auf eine gestohlene, russische Geheimwaffe. Dabei bekommt es das Team nicht nur mit zwei international vernetzten Terrorführern und den mit ihnen verbündeten Mafiosi zu tun. Bald hegt Colonel Alexander Coltrane (Jamie Bamber), der Kommandeur der Section 20, den Verdacht, dass seine Vorgesetzten von MI6 und CIA ein doppeltes Spiel spielen. Um ihre ganz persönlichen Ziele zu erreichen, sind sie offenbar bereit, Section 20 aufzugeben und zu opfern.

Hausen

Mit großer Vorfreude blickt man bei Sky auch auf Ende Oktober. Denn am 29. Oktober startet das neue deutsche Sky Original „Hausen“. In der Horror-Mystery-Serie mit Charly Hübner entwickelt ein düsterer Plattenbau ein bösartiges Eigenleben.

Nach dem Tod seiner Mutter ziehen der 16-jährige Juri und sein Vater Jaschek in einen heruntergekommenen Plattenbau am Rand der Stadt. Während Jaschek versucht, als Hausmeister des Gebäudes eine neue Existenz für sich und seinen Sohn aufzubauen, entdeckt Juri nach und nach, dass das Haus ein bösartiges Eigenleben hat und sich vom Leid seiner Bewohner ernährt. Um es zu bekämpfen, muss Juri die teils feindselige, teils apathische Blockbevölkerung zur Zusammenarbeit bewegen – und sich gegen seinen Vater auflehnen, der immer mehr in den Bann des Hauses gerät.

Du willst dir schon jetzt einen ersten Eindruck verschaffen? Einen ersten Trailer gibt es schon. Doch Vorsicht: Grusel-Gefahr!

Weitere Serien-Neustarts bei Sky

Das ist aber noch längst nicht alles. Denn das Programm von Sky bietet dir Zugang zu noch viel mehr neuen Serien. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick – inklusive einer Vorschau auf November und das, was für die kommenden Wochen sonst noch bekannt ist.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Billions 5 30. September Sky Atlantic HD Marvel’s Runaways 3 1. Oktober Syfy HD For Life 1 5. Oktober Sky Atlantic HD The Walking Dead 10.2

(eine letzte Folge) 5. Oktober FOX HD Trauma - Der Fall Adam Belmont 1 7. Oktober 13th Street HD Close Enough 1 8. Oktober TNT Comedy HD Swamp Thing 1 9. Oktober Sky Atlantic HD The Gloaming 1 14. Oktober FOX HD Bluff City Law 1 15. Oktober TNT Serie HD Single Parents 2 15. Oktober Sky One HD Room 104 4 21. Oktober Sky Atlantic HD I May Destroy You 1 24. Oktober Sky Atlantic HD Search Party 3 24. Oktober TNT Comedy HD Burden of Truth 1 26. Oktober Universal TV HD Strike Back 7 26. Oktober FOX HD Hausen 1 29. Oktober Sky Atlantic HD The Comey Rule 1 2. November Sky Atlantic HD Gap Year 1 3. November FOX HD Our Cartoon President 3 3. November Sky Atlantic HD The Good Lord Bird 1 6. November Sky Atlantic HD Lovecraft Country 1 13. November

[ab 17. August in OV] Sky Atlantic HD The Third Day 1 26. November

[ab 15. September in OV] Sky Atlantic HD The Undoing 1 30. November Sky Atlantic HD Warrior 2 18. Dezember

[ab 3. Oktober in OV] Sky Atlantic HD Domina 1 2020 Sky Souls 1 2020 Sky Tin Star 3 Januar 2021 Sky Der Pass 2 Q1 2021 Sky Ich und die Anderen 1 Q1 2021 Sky Temple 2 2021 Sky The Baby 1 2022 Sky

Alle bei Sky verfügbaren Serien kannst du nicht nur im linearen Fernsehen über Sky Q sehen, sondern auch auf Abruf. Dafür stehen Sky-Abo-Kunden die Plattform Sky Go und allen anderen das Angebot von Sky Ticket zur Verfügung.

