Sky Serien Update: Das sind die Neustarts im November

Die Inhalte von Sky Deutschland werden regelmäßig aktualisiert und erweitert. Neben Sport und Spielfilmen bilden vor allem die Sky Serien eine wichtige Komponente im Unterhaltungsangebot der Pay-TV- (Sky) und Streaming-Plattform (Sky Ticket). Wenn du über die neuesten Serien bei Sky auf dem Laufenden bleiben möchtest, solltest du dir diese Seite merken. Denn an dieser Stelle berichten wir regelmäßig über die neuen Serien-Highlights im Sky-Programm. Und auch im November kann sich das Angebot an neuen Serien wieder sehen lassen. Denn mit dabei sind nicht nur brandneue Serien, sondern auch Fortsetzungen von schon bekannten Inhalten.

Neue Serien im November bei Sky in Deutschland und Österreich

Darf es ein bisschen politisch sein? Dann darfst du zwei Dinge bei Sky nicht verpassen. Zum einen die erste Staffel von „The Comey Rule“, zum anderen die schon dritte Staffel von „Our Cartoon President“. In beiden Serien steht – passend zur US-Präsidentschaftswahl – Donald Trump im Mittelpunkt.

The Comey Rule

Der aktuelle Polit-Skandal als starbesetzte Thrillerserie: FBI-Chef Comey ermittelt wegen russischer Wahlmanipulation gegen US-Präsident Trump. Mit Jeff Daniels, Brendan Gleeson und Holly Hunter. Die Serie gilt im Programm von Sky als Höhepunkt des großen Specials zu den US-Präsidentschaftswahlen. Los geht es am 2. November.

„The Comey Rule“ nimmt uns mit auf eine Insider-Reise durch die Korridore der Macht, wo Entscheidungsträger angesichts des tiefen und beispiellosen Eindringens Russlands in die amerikanische Politik darum kämpfen, dem dramatischen Verfall der Regierung alte Normen entgegenzusetzen, während die Rechtsstaatlichkeit der Vereinigten Staaten in der Schwebe hängt.

Our Cartoon President

Einen Tag später, also am 3. November, startet die dritte Staffel von „Our Cartoon President“. Hier musst du vor allem auf deine Lachmuskeln achten, denn Vorsicht: alles Satire. Und das auch noch animiert. Sehr sehenswert. In den insgesamt 18 neuen Folgen geht es um verschiedene Dinge von Impeachment-Verfahren über die schwächelnde Wirtschaft bis hin zum Corona-Virus. Die Serie wird im Original mit deutschen Untertiteln ausgestrahlt.

Lovecraft Country

Weniger lachen, mehr schaudern: Ab dem 13. November startet bei Sky zudem eine neue Horror-Serie aus dem Hause HBO. In „Lovecraft Country“ machen Rassisten und echte Monster die Reise dreier Schwarzer durch die USA der 50er Jahre zum Höllentrip.

The Undoing

Eine Miniserie mit Top-Besetzung erwartet Sky-Kunden ab dem 30. November. In „The Undoing“ spielen unter anderem Nicole Kidman, Hugh Grant und Donald Sutherland mit. Darin lebt Grace Fraser (Nicole Kidman) das Leben, das sie sich immer gewünscht hat: Sie ist eine erfolgreiche Therapeutin, führt eine glückliche Ehe mit dem Chirurgen Jonathan (Hugh Grant) und der gemeinsame Sohn geht auf eine angesehene Privatschule in New York City. Doch buchstäblich über Nacht ändert sich alles: Die Mutter eines Mitschülers ihres Sohnes wird brutal ermordet, Graces Mann ist verschwunden, Grace selbst gerät in Verdacht und wird von den Medien gejagt. Ihr Ehemann, den sie durch und durch zu kennen glaubte, wird zu einem Fremden und Grace erkennt, dass sie ihr Leben ändern muss, um sich und ihren Sohn zu schützen.

Weitere Serien-Neustarts bei Sky

Das ist aber noch längst nicht alles. Denn das Programm von Sky bietet dir Zugang zu noch viel mehr neuen Serien. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick – inklusive einer Vorschau auf November und das, was für die kommenden Wochen sonst noch bekannt ist.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Hausen 1 29. Oktober Sky Atlantic HD Dying to Belong 1 2. November Sky Atlantic HD The Comey Rule 1 2. November Sky Atlantic HD Gap Year 1 3. November FOX HD Our Cartoon President 3 3. November Sky Atlantic HD The Good Lord Bird 1 6. November Sky Atlantic HD Wynonna Earp 1-4 11. November Syfy Lovecraft Country 1 13. November Sky Atlantic HD Wentworth 8 18. November Sky Atlantic HD The Professionals – Gefahr ist ihr Geschäft 1 19. November TNT Serie HD License to Kill 1 23. November Sky One HD American Dad 16 24. November TNT Comedy HD The Third Day 1 26. November Sky Atlantic HD Heartland – Paradies für Pferde 13 29. November TNT Serie HDHeartland – Paradies für Pferde The Undoing 1 30. November Sky Atlantic HD Two Weeks To Live 1 4. Dezember Sky Atlantic HD Burden Truth 2 7. Dezember Universal TV Betty 1 8. Dezember Sky Atlantic HD Riviera 3 17. Dezember Sky Atlantic HD Warrior 2 18. Dezember

[ab 3. Oktober in OV] Sky Atlantic HD Blue Bloods - Crime Scene New York 1 25. Dezember FOX HD Red Widow 1 31. Dezember FOX HD Domina 1 2020 Sky Souls 1 2020 Sky Tin Star 3 Januar 2021 Sky Der Pass 2 Q1 2021 Sky Ich und die Anderen 1 Q1 2021 Sky Temple 2 2021 Sky Babylon Berlin 4 2022 Sky Das Boot 3 2022 Sky The Baby 1 2022 Sky

An dieser Stelle sei übrigens auch noch angemerkt, dass die Sky-Eigenproduktionen „Das Boot“ und „Babylon Berlin“ neue Staffeln bekommen werden. Für „Das Boot“ ist es Staffel 3, für „Babylon Berlin“ schon die vierte Staffel. Die neuen Folgen dürften aber nicht vor Ende 2021 ins Programm von Sky kommen.

Alle bei Sky verfügbaren Serien kannst du nicht nur im linearen Fernsehen über Sky Q sehen, sondern auch auf Abruf. Dafür stehen Sky-Abo-Kunden die Plattform Sky Go und allen anderen das Angebot von Sky Ticket zur Verfügung.

