Die Inhalte von Sky Deutschland werden regelmäßig aktualisiert und erweitert. Neben Sport und Spielfilmen bilden vor allem die Sky Serien eine wichtige Komponente im Unterhaltungsangebot der Pay-TV- (Sky) und Streaming-Plattform (Sky Ticket). Wenn du über die neuesten Serien bei Sky auf dem Laufenden bleiben möchtest, solltest du dir diese Seite merken. Denn an dieser Stelle berichten wir regelmäßig über die neuen Serien-Highlights im Sky-Programm. Und auch im November kann sich das Angebot an neuen Serien wieder sehen lassen. Denn mit dabei sind nicht nur brandneue Serien, sondern auch Fortsetzungen von schon bekannten Inhalten.

Neue Serien im Dezember bei Sky in Deutschland und Österreich

Darf es ein bisschen politisch sein? Dann darfst du zwei Dinge bei Sky nicht verpassen. Zum einen die erste Staffel von „The Comey Rule“, zum anderen die schon dritte Staffel von „Our Cartoon President“. In beiden Serien steht – passend zur US-Präsidentschaftswahl – Donald Trump im Mittelpunkt.

The Undoing

Eine Miniserie mit Top-Besetzung erwartet Sky-Kunden ab dem 30. November. In „The Undoing“ spielen unter anderem Nicole Kidman, Hugh Grant und Donald Sutherland mit. Darin lebt Grace Fraser (Nicole Kidman) das Leben, das sie sich immer gewünscht hat: Sie ist eine erfolgreiche Therapeutin, führt eine glückliche Ehe mit dem Chirurgen Jonathan (Hugh Grant) und der gemeinsame Sohn geht auf eine angesehene Privatschule in New York City. Doch buchstäblich über Nacht ändert sich alles: Die Mutter eines Mitschülers ihres Sohnes wird brutal ermordet, Graces Mann ist verschwunden, Grace selbst gerät in Verdacht und wird von den Medien gejagt. Ihr Ehemann, den sie durch und durch zu kennen glaubte, wird zu einem Fremden und Grace erkennt, dass sie ihr Leben ändern muss, um sich und ihren Sohn zu schützen.

„Two Weeks To Live“ – Staffel 1

Eine neue Sky-Eigenproduktion startet am 4. Dezember mit „Two Weeks To live“. Im Mittelpunkt der sechsteiligen Miniserie steht Kim, die als junge Außenseiterin den Tod ihres Vaters rächen will. Denn es war kein gewöhnliches Ableben, sondern Mord. Nach seinem Tod lebte Kim mit ihrer Mutter versteckt in der Wildnis und schwor sich, eines Tages Rache für das Verbrechen zu nehmen. Jetzt ist sie erwachsen und will ihren Plan in die Realität umsetzen. Schwerbewaffnet verlässt sich heimlich ihr Zuhause im Wald und trifft unterwegs den unbeholfenen Nicky, der Gefallen an ihr findet. Dank Kim findet er sich plötzlich mitten in einem brutalen Krieg zwischen skrupellosen Gangstern, korrupten Polizisten und Kims unberechenbarer Mutter wieder.

„Weihnachten bei den Moodys“ – Staffel 1

Selbstverständlich darf im Dezember auch eine Weihnachtsserie nicht fehlen. Und wenn du dabei auch das eine oder andere Mal schmunzeln möchtest, bietet sich ab den 7. Dezember die neue Comedy-Serie „Weihnachten bei den Moodys“ bei Sky One an. In der Sitcom versammelt Familienoberhaupt Denis seine Familie unter einem Dach, um mit ihr Weihnachten zu feiern. Seine drei Kinder haben aber viel mehr Spaß daran, das Nachtleben von Chicago zu erkunden. Es folgt eine deutliche Ansage – und man kann sich denken, dass nichts mehr so bleibt, wie es eigentlich geplant war.

„His Dark Materials“ – Staffel 2

Nicht weniger als eine spektakuläre Fantasy-Serie ist „His Dark Materials“. Und jetzt startet die lang erwartete zweite Staffel des HBO Originals. Konkret am 21. Dezember in sieben neuen Folgen bei Sky Atlantic. Am Ende der ersten Staffel hat Lord Asriel eine Brücke zu einer neuen Welt geöffnet und Lyra, die verzweifelt über den Tod ihres Freundes Roger ist, folgt ihm ins Ungewisse. In der geheimnisvollen, verlassenen Stadt Cittàgazze trifft sie Will, einen Jungen aus unserer Welt, der ebenfalls vor einer unruhigen Vergangenheit flieht. Lyra und Will erfahren, dass ihr Schicksal an die Wiedervereinigung Wills mit seinem Vater John gebunden ist. Die beiden machen sich auf die Suche nach ihm. Dabei werden sie in den Krieg zwischen dem allmächtigen Magisterium und den Hexenclans verwickelt: Die setzen alles daran, dass Lyra die Prophezeiung verwirklicht, nach der ein Mädchen und ein Junge die Welt retten werden. Unterdessen ist Lyras Mutter Marisa Coulter fest entschlossen, sie mit allen Mitteln zurück nach Hause zu bringen.

„Riviera“ – Staffel 3

Auf die bereits dritte Staffel kannst du dich ab dem 17. Dezember vom Sky Original „Riviera“ freuen. Es wird gleichzeitig auch die letzte Staffel sein. Darin geht es für Julia Stiles („Jason Bourne“-Filme) wieder in gefährliche Missionen rund um Mord und Totschlag in der Welt der Superreichen. Dieses Mal vor der Kulisse der Lagunenstadt Venedig. Auf der Suche nach Raubkunst gerät Stiles in die Fänge einer skrupellosen Unternehmerin.

„Warrior“ – Staffel 2

Auf gleich zehn neue Folgen kannst du dich in der zweiten Staffel der Martial Arts Serie „Warrior“ freuen. Ab dem 18. Dezember wird die Geschichte auf Basis von Ideen der Kung-Fu-Legende Bruce Lee weitererzählt. Das düstere, actionreiche Krimidrama spielt während der brutalen Tong-Kriege in San Franciscos Chinatown des späten 19. Jahrhundert. Ah Sahm, ein Wunderkind der Kampfkünste, emigrierte unter mysteriösen Umständen von China nach San Francisco. Dort stellt er seinen Wert als Kämpfer unter Beweis und wird zum Axtmann für die Hop Wei, eine der mächtigsten Tongs (chinesische Familie des organisierten Verbrechens) von Chinatown. Die zweite Staffel folgt den rivalisierenden Chinatown Tongs, die inmitten der wachsenden anti-chinesischen Stimmung, die sie alle zu vernichten droht, um die Vorherrschaft kämpfen.

„Blue Bloods – Crime Scene New York“ – Staffel 9

Noch bis Weihnachten musst du dich gedulden, ehe die bereits neunte Staffel von „Blue Bloods – Crime Scene New York“ startet. Ab dem 25. Dezember kannst du dann aber die Fortsetzung einer der beliebtesten Krimiserien überhaupt bei FOX sehen. Direkt zu Beginn der Staffel begibt sich Frank Reagans ältester Sohn Danny (Donnie Wahlberg) auf gefährliches Terrain: Er muss im Fall einer grausam zugerichteten Wasserleiche ermitteln. Der Tote war offenbar Kurier für ein mexikanisches Drogenkartell. Außerdem bekommen es die Reagans in den neuen Folgen mit der New Yorker Hip-Hop-Szene zu tun und sollen den Mord an einem Nachwuchsbasketballer aufklären, der in einer College-Mannschaft spielte. Schließlich taucht auch noch eine Frau auf, die behauptet, ein Medium zu sein – und Kontakt zu Toten zu haben. Doch ganz gleich, wie verzwickt der jeweilige Fall ist: Die Reagans halten zusammen und kämpfen unerbittlich für Recht, Gesetz und Gerechtigkeit.

Weitere Serien-Neustarts bei Sky

Das ist aber noch längst nicht alles. Denn das Programm von Sky bietet dir Zugang zu noch viel mehr neuen Serien. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick – inklusive einer Vorschau auf das, was für die kommenden Wochen sonst noch bekannt ist.

Serientitel Staffel Starttermin Sender License to Kill 1 23. November Sky One American Dad 16 24. November TNT Comedy The Third Day 1 26. November Sky Atlantic Heartland – Paradies für Pferde 13 29. November TNT Serie HD The Undoing 1 30. November Sky Atlantic Two Weeks To Live 1 4. Dezember Sky Atlantic Burden of Truth 2 7. Dezember Universal TV Weihnachten bei den Moodys 1 7. Dezember Sky One Betty 1 8. Dezember Sky Atlantic Wynonna Earp 3 9. Dezember Syfy Raising Hope 3 & 4 14. Dezember Sky One Riviera 3 17. Dezember Sky Atlantic Warrior 2 18. Dezember Sky Atlantic Das Verschwinden der Susan Cox Powell 1 21. Dezember Sky One His Dark Materials 2 21. Dezember Sky Atlantic S.W.A.T. 4.1 21. Dezember Sky Atlantic Der Doktor und das liebe Vieh 1 24. Dezember Sky One Blue Bloods - Crime Scene New York 9 25. Dezember FOX Industry 1 30. Dezember Sky Atlantic Red Widow 1 31. Dezember FOX A Million Little Things 2 5. Januar 2021 FOX Tin Star 3 Januar 2021 Sky Der Pass 2 Q1 2021 Sky Ich und die Anderen 1 Q1 2021 Sky Domina 1 2021 Sky Intergalactic 1 2021 Sky Souls 1 2021 Sky Temple 2 2021 Sky Babylon Berlin 4 2022 Sky Das Boot 3 2022 Sky The Baby 1 2022 Sky

An dieser Stelle sei übrigens auch noch angemerkt, dass die Sky-Eigenproduktionen „Das Boot“ und „Babylon Berlin“ neue Staffeln bekommen werden. Für „Das Boot“ ist es Staffel 3, für „Babylon Berlin“ schon die vierte Staffel. Die neuen Folgen dürften aber nicht vor Ende 2021 ins Programm von Sky kommen.

Alle bei Sky verfügbaren Serien kannst du nicht nur im linearen Fernsehen über Sky Q sehen, sondern auch auf Abruf. Dafür stehen Sky-Abo-Kunden die Plattform Sky Go und allen anderen das Angebot von Sky Ticket zur Verfügung.

Weihnachten bei Sky

Rund um das nahende Weihnachtsfest kannst du dich natürlich auch auf einige extra für das Fest ins Programm von Sky genommene Inhalte freuen. Zum Beispiel ab dem 25. Dezember den deutschen Megaerfolg „Das perfekte Geheimnis“ mit Elyas M’Barek. Sky startet am 17. Dezember aber auch wieder eine Sonderprogrammierung in Form des Popup-Kanals „Sky Cinema Christmas“ mit über 20 Weihnachtshits wie „Last Christmas“, „Der Grinch“ oder „Der Polarexpress“.

