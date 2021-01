Sky Serien Update: Das sind die Neustarts im Januar

Die Inhalte von Sky Deutschland werden regelmäßig aktualisiert und erweitert. Neben Sport und Spielfilmen bilden vor allem die Sky Serien eine wichtige Komponente im Unterhaltungsangebot der Pay-TV- und Streaming-Plattform (Sky Ticket). Wenn du über die neuesten Serien bei Sky auf dem Laufenden bleiben möchtest, solltest du dir diese Seite merken. Denn an dieser Stelle berichten wir regelmäßig über die neuen Serien-Highlights im Sky-Programm. Und auch im Januar kann sich das Angebot an neuen Serien wieder sehen lassen. Denn mit dabei sind nicht nur brandneue Serien, sondern auch Fortsetzungen von schon bekannten Inhalten.

Neue Serien im Januar bei Sky in Deutschland und Österreich

Damit dir mitten im verschärften Lockdown nicht langweilig wird, bietet dir Sky Deutschland im Januar viele spannende Serien-Neustarts. Etwa ab dem 5. Januar die zweite Staffel von „A Million Little Things“ auf Fox. Erzählt wird eine wahrlich starke Geschichte über Freundschaft, an deren Anfang eine Tragödie steht: Auch fast ein Jahr, nachdem der Bostoner Geschäftsmann Jonathan „Jon“ Dixon seinem Leben ein Ende gesetzt hat, wiegt der Verlust für Freunde und Familie noch schwer – und die Schatten der Vergangenheit scheinen übermächtig.

Ebenfalls in die schon zweite Staffel startet ab dem 26. Januar das Sky Original „A Discovery of Witches“. Der spannende Mix aus History, Fantasy und Liebesgeschichte geht also in eine neue Runde. Diesmal gehen Hexe Diana und Vampir Matthew auf Zeitreise. Ganz neu im Programm von Sky ist die Thriller-Serie „Your Honor“ – mit „Breaking Bad“-Star Bryan Cranston in der Hauptrolle. Er kämpft ab dem 18. Januar als Richter um seinen Sohn, der einen folgenschweren Autounfall mit einem Mafioso hat.

Ein waschechter Klassiker an der Serien-Front: „Supernatural“. Und hier geht es ab dem 24. Januar in die bereits 15. (!) Staffel. Es ist das große Serien-Finale, denn danach ist Schluss. Man darf gespannt sein, wie die Serie ein Ende findet. Magst du es etwas lustiger? Dann trag dir schon mal den 19. Januar rot im Kalender ein. Denn dann startet bei Sky die erste Staffel von „Moonbase 8“. Die sechsteilige Arbeitsplatz-Satire handelt von drei drittklassige Astronauten. Sie leben in einer Mondbasis-Simulationsstation der NASA und machen sich große Hoffnungen, für eine Reise zum Mond ausgewählt zu werden.

Weitere Serien-Neustarts bei Sky

Das ist aber noch längst nicht alles. Denn das Programm von Sky bietet dir Zugang zu noch viel mehr neuen Serien. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick – inklusive einer Vorschau auf das, was für die kommenden Wochen sonst noch bekannt ist.

Serientitel Staffel Starttermin Sender A Million Little Things 2 5. Januar Fox Wynonna Earp 4.1 7. Januar Syfy Channel Zero: The Dream Door 4 7. Januar TNT Serie Burden of Truth 3 11. Januar Universal TV Verdacht/Mord 1 17. Januar 13th Street Your Honor 1 18. Januar Sky Atlantic Moonbase 8 1 19. Januar Sky Atlantic Supernatural 15 24. Januar Sky One A Discovery of Witches 2 26. Januar Sky One Tin Star 3 4. Februar Sky The Outpost 3 11. Februar SyFy MacGyver 4 12. Februar Fox Der Pass 2 Q1 2021 Sky Ich und die Anderen 1 Q1 2021 Sky Domina 1 2021 Sky Intergalactic 1 2021 Sky Souls 1 2021 Sky Temple 2 2021 Sky Babylon Berlin 4 2022 Sky Das Boot 3 2022 Sky Die Ibiza Affäre 1 2022 Sky Gangs of London 2 2022 Sky The Baby 1 2022 Sky

An dieser Stelle sei übrigens auch noch angemerkt, dass die Sky-Eigenproduktionen „Das Boot“ und „Babylon Berlin“ neue Staffeln bekommen werden. Für „Das Boot“ ist es Staffel 3, für „Babylon Berlin“ schon die vierte Staffel. Die neuen Folgen dürften aber nicht vor Ende 2021 ins Programm von Sky kommen.

Fortsetzung von „Das Boot“ kommt zu Sky

Die Dreharbeiten für die Fortsetzung von „Das Boot“ haben Ende 2020 in Prag begonnen. Auch auf Malta soll noch gedreht werden. Insgesamt sind 104 Drehtage angesetzt. Staffel drei folgt dem Schicksal einer jungen U-Boot-Besatzung, die auf eine gefährliche Mission in die südliche Hemisphäre geschickt wird, dabei in die Atlantikschlacht gerät und von einem besessenen Royal Navy Commander gejagt wird. Unter dem Kommando von Robert Ehrenberg (Franz Dinda) bilden sich innerhalb der Crew starke persönliche Bündnisse. Ehrenberg selbst findet die Erlösung und Familienbande, die er für immer verloren glaubte.

Im neutralen Lissabon, wo die Exilanten, Spione und die Kriminellen Europas einander und ihren Feinden zur Seite stehen, deckt Hagen Forster (Tom Wlaschiha) währenddessen ein tödliches Komplott um einen Diebstahl von geplündertem Kriegsgold auf. Diese Entdeckungen, gepaart mit seiner eigenen Geschichte und seinen düsteren Erfahrungen an der Ostfront, bewegen ihn dazu, sein eigenes Handeln und seinen moralischen Weg zu hinterfragen. Sie führen ihn auch zu einer schattenhaften Gestalt, die in eine Verschwörung verwickelt ist, die den Verlauf des Krieges zum Besseren verändern könnte. Dieser Mann, durch erschütternde Erfahrungen ebenfalls sehr verändert, ist Klaus Hoffmann (Rick Okon). Diese beiden historisch gewachsenen Stränge treffen in einem unerwarteten, spannenden Finale aufeinander.

Alle bei Sky verfügbaren Serien kannst du nicht nur im linearen Fernsehen über Sky Q sehen, sondern auch auf Abruf. Dafür stehen Sky-Abo-Kunden die Plattform Sky Go und allen anderen das Angebot von Sky Ticket zur Verfügung.

Sky bestellen – so geht’s

Um die Serien von Sky sehen zu können, ist entweder ein klassisches Pay-TV-Abo von Sky notwendig oder aber die Buchung von Sky Ticket. Alle Details zu Abos, Preisen und Paketen von Sky haben wir für dich in einem separaten Magazin-Artikel zusammengefasst.