Sky Serien Update: Das sind die Neustarts im Februar

Die Inhalte von Sky Deutschland werden regelmäßig aktualisiert und erweitert. Neben Sport und Spielfilmen bilden vor allem die Sky Serien eine wichtige Komponente im Unterhaltungsangebot der Pay-TV- und Streaming-Plattform (Sky Ticket). Wenn du über die neuesten Serien bei Sky auf dem Laufenden bleiben möchtest, solltest du dir diese Seite merken. Denn an dieser Stelle berichten wir regelmäßig über die neuen Serien-Highlights im Sky-Programm. Und auch im Februar kann sich das Angebot an neuen Serien wieder sehen lassen. Mit dabei sind nicht verschiedene Fortsetzungen von schon bekannten Inhalten.

Neue Serien im Februar bei Sky in Deutschland und Österreich

Damit dir mitten im verschärften Lockdown nicht langweilig wird, bietet dir Sky Deutschland im Februar verschiedene Serien-Fortsetzungen an. Mit dabei wäre zum Beispiel die dritte Staffel von „Tin Star“. Dabei handelt es sich um eine ziemlich harte Neo-Western-Serie, die ihres Namens eine Sky Original Produktion ist. Jack Worth kehrt darin zurück in seine Heimat Liverpool. Um endlich mit der Vergangenheit abschließen zu können, stellt er sich dort seinen alten Feinden. Ab dem 4. Februar kannst du die neuen Episoden immer donnerstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei Sky Atlantic sehen. Sie sind gleichzeitig auch das große Finale, denn eine vierte Staffel wird es nicht geben.

Noch etwas länger, bis zum 24. März, musst du dich gedulden, ehe du immer mittwochs ab 20:15 Uhr bei Sky Atlantic die neuen Folgen von „For Life“ sehen kannst. Die Anwaltsserie basiert auf wahren Begebenheiten. Nämlich auf dem Leben von Isaac Wright Jr., der 1991 wegen Drogendelikten fälschlicherweise zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Er begann im Gefängnis, Jura zu studieren und verteidigte 20 seiner Mithäftlinge, bevor er sich selbst zur Freiheit verhalf. Heute praktiziert der 58-Jährige als Anwalt in New Jersey. Sein Schicksal inspirierte den US-Sender ABC zur Entwicklung der Serie.

Weniger anspruchsvoll: „MacGyver“. Fox zeigt ab dem 12. Februar die vierte Staffel des neu aufgelegten Serienklassikers. Sie umfasst insgesamt 13 Episoden, die immer freitags um 21 Uhr laufen. In der vierten Staffel der Neuauflage übernimmt wieder Lucas Till die Rolle des trickreichen Titelhelden, der als Agent der Phoenix Foundation, einer Geheimorganisation der US-Regierung, regelmäßig zur Rettung der Welt aufbricht. Ganz gleich, ob korrupte Fußballmannschaft oder mörderische Biowaffe: Mit seinen genialen Lifehacks löst Mac selbst die kniffligsten Probleme

Weitere Serien-Neustarts bei Sky

Das ist aber noch längst nicht alles. Denn das Programm von Sky bietet dir Zugang zu noch viel mehr neuen Serien. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick – inklusive einer Vorschau auf das, was für die kommenden Wochen sonst noch bekannt ist. Freuen kannst du dich unter anderem schon auf Anfang März, wenn es mit Bonusfolgen von „The Walking Dead“ weitergeht.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Supernatural 15 24. Januar Sky One A Discovery of Witches 2 26. Januar Sky One Private Eyes 4 3. Februar 13th Street Tin Star 3 4. Februar Sky Atlantic The Outpost 3 11. Februar SyFy MacGyver 4 12. Februar Fox For Life 2 24. Februar Sky Atlantic The Walking Dead 10C 1. März Fox Strike 2 12. März Sky Atlantic Hawaii Five-O 10 19. März Fox Intergalactic 1 29. April Sky Atlantic Der Pass 2 Q1 2021 Sky Ich und die Anderen 1 Q1 2021 Sky Temple 2 Herbst 2021 Sky Atlantic Domina 1 2021 Sky Souls 1 2021 Sky Babylon Berlin 4 2022 Sky Das Boot 3 2022 Sky Die Ibiza Affäre 1 2022 Sky Gangs of London 2 2022 Sky The Baby 1 2022 Sky

An dieser Stelle sei übrigens auch noch angemerkt, dass die Sky-Eigenproduktionen „Das Boot“ und „Babylon Berlin“ neue Staffeln bekommen werden. Für „Das Boot“ ist es Staffel 3, für „Babylon Berlin“ schon die vierte Staffel. Die neuen Folgen dürften aber nicht vor Ende 2021 ins Programm von Sky kommen.

Fortsetzung von „Das Boot“ kommt zu Sky

Die Dreharbeiten für die Fortsetzung von „Das Boot“ haben Ende 2020 in Prag begonnen. Auch auf Malta soll noch gedreht werden. Insgesamt sind 104 Drehtage angesetzt. Staffel drei folgt dem Schicksal einer jungen U-Boot-Besatzung, die auf eine gefährliche Mission in die südliche Hemisphäre geschickt wird, dabei in die Atlantikschlacht gerät und von einem besessenen Royal Navy Commander gejagt wird. Unter dem Kommando von Robert Ehrenberg (Franz Dinda) bilden sich innerhalb der Crew starke persönliche Bündnisse. Ehrenberg selbst findet die Erlösung und Familienbande, die er für immer verloren glaubte.

Im neutralen Lissabon, wo die Exilanten, Spione und die Kriminellen Europas einander und ihren Feinden zur Seite stehen, deckt Hagen Forster (Tom Wlaschiha) währenddessen ein tödliches Komplott um einen Diebstahl von geplündertem Kriegsgold auf. Diese Entdeckungen, gepaart mit seiner eigenen Geschichte und seinen düsteren Erfahrungen an der Ostfront, bewegen ihn dazu, sein eigenes Handeln und seinen moralischen Weg zu hinterfragen. Sie führen ihn auch zu einer schattenhaften Gestalt, die in eine Verschwörung verwickelt ist, die den Verlauf des Krieges zum Besseren verändern könnte. Dieser Mann, durch erschütternde Erfahrungen ebenfalls sehr verändert, ist Klaus Hoffmann (Rick Okon). Diese beiden historisch gewachsenen Stränge treffen in einem unerwarteten, spannenden Finale aufeinander.

Alle bei Sky verfügbaren Serien kannst du nicht nur im linearen Fernsehen über Sky Q sehen, sondern auch auf Abruf. Dafür stehen Sky-Abo-Kunden die Plattform Sky Go und allen anderen das Angebot von Sky Ticket zur Verfügung.

Sky bestellen – so geht’s

Um die Serien von Sky sehen zu können, ist entweder ein klassisches Pay-TV-Abo von Sky notwendig oder aber die Buchung von Sky Ticket. Alle Details zu Abos, Preisen und Paketen von Sky haben wir für dich in einem separaten Magazin-Artikel zusammengefasst.