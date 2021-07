Sky mit neuen Pay-TV-Inhalten: Filme und Serien im August 2021

Die Inhalte von Sky Deutschland werden regelmäßig aktualisiert und erweitert. Neben Sport und Spielfilmen bilden vor allem die Sky Serien eine wichtige Komponente im Unterhaltungsangebot der Pay-TV– und Streaming-Plattform (Sky Ticket). Wenn du über die neuesten Serien bei Sky auf dem Laufenden bleiben möchtest, solltest du dir diese Seite merken. Denn an dieser Stelle berichten wir Monat für Monat über die neuen Serien-Highlights im Sky-Programm. Und auch im August 2021 kann sich das Angebot an neuen Serien wieder sehen lassen. Mit dabei sind nicht nur Fortsetzungen von schon bekannten Inhalten, sondern auch Serien-Neustarts.

Neue Serien bei Sky im August 2021

Zu den Höhepunkten im August 2021 gehört im Programm von Sky unter anderem die dritte Staffel des Sky Originals „Britannia“. Ab dem 26. August 2021 kehrt die epische, genreübergreifende Geschichte über das Aufeinanderprallen der Zivilisationen und Religionen zwischen mystischen Keltenstämmen, psychedelischen Druiden und furchterregenden Römern, zurück. Die dritte Staffel handelt von Caits Reise als Auserwählte und einer Entscheidung, die sie an die Zukunft ihres vom Krieg zerrissenen Volkes und ihres verwüsteten Landes binden wird. Aulus gerät in den Bann einer neuen und dunklen Macht – die von seiner Frau ausgeht, während Amena sich in einer tödlichen Ménage à trois mit den beiden wiederfindet. Divis bekommt einen neuen Job, den er verachtet, und Veran geht in die Unterwelt und sieht die Zukunft.

Weitere Serien-Neustarts bei Sky im August

Eine der letzten neuen Serien, die auf dem zu Disney gehörenden Pay-TV-Sender FOX zu sehen ist, ehe Ende September die Einstellung folgt: „Mr. Inbeteen“. Die australische Serie basiert auf Scott Ryans Kultfilm „The Magician“ (2005). Angetrieben von tiefschwarzem Humor und heftigen Klartextsprüchen, folgt die Serie dem charismatischen Killer Ray Shoesmith durch sein aufreibendes Leben, in dem er seine unterschiedlichen Rollen unter einen Hut kriegen muss. Los geht es ab dem 13. August 2021. Fortgesetzt werden unterdessen die Serien „Black Monday“ mit Staffel 3 ab dem 17. August 2021, „Superstore“ mit Staffel 5 ab dem 23. August 2021 und „Betty“ mit Staffel 2 ab dem 25. August 2021. Und auch „Rick und Morty“ kommen mit einer fünften Staffel zurück – ab dem 31. August 2021 bei TNT Comedy.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Ich und die Anderen 1 29. Juli 2021 Sky Mr Inbetween 1 13. August 2021 FOX Black Monday 3 17. August 2021 Sky Atlantic HD Superstore 5 23. August 2021 Sky Comedy The White Lotus 1 23. August 2021 Sky Atlantic Betty 2 25. August 2022 Sky Comedy Britannia 3 26. August 2021 Sky Atlantic Rick and Morty 5 31. August 2021 TNT Comedy FBI: Most Wanted 1 2. September 2021 13th Street Continuum 1-4 16. September 2021 Syfy Burden of Truth 4 27. September 2021 13th Street Gomorrah 5 November 2021 Sky Atlantic Der Pass 2 Herbst 2021 Sky Scenes from a Marriage 1 Herbst 2021 Sky Atlantic Spitting Image 2 Herbst 2021 Sky Comedy Temple 2 Herbst 2021 Sky Atlantic Babylon Berlin 4 2022 Sky Breeders 3 2022 Sky Das Boot 3 2022 Sky Die Ibiza Affäre 1 2022 Sky Gangs of London 2 2022 Sky Souls 1 2022 Sky The Baby 1 2022 Sky

An dieser Stelle sei übrigens auch noch angemerkt, dass die Sky-Eigenproduktionen „Das Boot“ und „Babylon Berlin“ neue Staffeln bekommen werden. Für „Das Boot“ ist es Staffel 3, für „Babylon Berlin“ schon die vierte Staffel. Die neuen Folgen dürften aber nicht vor Ende 2021 ins Programm von Sky kommen.

Alle bei Sky verfügbaren Serien kannst du nicht nur im linearen Fernsehen, sondern auch auf Abruf über Sky Q sehen. Außerdem steht Sky-Abo-Kunden die Plattform Sky Go und allen anderen das Angebot von Sky Ticket zur Verfügung.

Neue Filme bei Sky im August 2021

Vergiftete Wahrheit (30. Juli 2021)

Save Yourselves (31. Juli 2021)

Ausgrissn! In der Lederhosn nach Las Vegas (2. August 2021)

AKA Jane Roe (4. August 2021)

Monster Hunter (5. August 2021)

Locked Down (6. August 2021)

The Burnt Orange Heresy (9. August 2021)

The Little Things (12. August 2021)

Takeover – Voll vertauscht (13. August 2021)

Oslo (16. August 2021)

Vergiftete Wahrheit (20. August 2021)

Valley Girl (21. August 2021)

The Kid Detective (23. August 2021)

Vanguard – Elite Special Force (27. August 2021)

The Tax Collector (Uncut) (28. August 2021)

Niemals Selten Manchmal Immer (30. August 2021)

Sky bestellen – so geht’s

Um die Serien von Sky sehen zu können, ist entweder ein klassisches Pay-TV-Abo von Sky notwendig oder aber die Buchung von Sky Ticket. Alle Details zu Abos, Preisen und Paketen von Sky haben wir für dich in einem separaten Magazin-Artikel zusammengefasst.

