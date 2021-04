Neue Sky Serien im Mai 2021: Action satt und viel Drama

Die Inhalte von Sky Deutschland werden regelmäßig aktualisiert und erweitert. Neben Sport und Spielfilmen bilden vor allem die Sky Serien eine wichtige Komponente im Unterhaltungsangebot der Pay-TV- und Streaming-Plattform (Sky Ticket). Wenn du über die neuesten Serien bei Sky auf dem Laufenden bleiben möchtest, solltest du dir diese Seite merken. Denn an dieser Stelle berichten wir Monat für Monat über die neuen Serien-Highlights im Sky-Programm. Und auch im Mai 2021 kann sich das Angebot an neuen Serien wieder sehen lassen. Mit dabei sind nicht nur Fortsetzungen von schon bekannten Inhalten.

Neue Serien bei Sky im Mai 2021

Auch im Mai 2021 stehen bei Sky wieder einige Serien-Neustarts auf dem Programm. Mal spannend, mal mysteriös, mal ziemlich lustig. Eines der Highlights ist die neue Miniserie „Mare of Easttown“ mit Kate Winslet („Titanic“) in der Hauptrolle. In der HBO-Produktion soll sie einen Mordfall in einer Kleinstadt aufklären. Problem: Während ihrer Ermittlungen fällt ihr eigenes Leben in Stücke. Die Serie erforscht die dunkle Seite einer engen Gemeinschaft und zeigt parallel, wie Familie und vergangene Tragödien unsere Gegenwart bestimmen können. Die insgesamt sieben einstündigen Episoden stehen ab dem 21. Mai 2021 immer freitags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei Sky Atlantic zur Verfügung.

Schon etwas eher, nämlich am 6. Mai 2021 um 20:15 in Doppelfolgen, startet bei Sky Atlantic die Eigenproduktion „Intergalactic“. Die erste Staffel umfasst acht Folgen und zeigt eine spannungs- und actionreiche Science-Fiction-Story. Eine junge Polizistin und Weltraum-Pilotin wird Opfer eines Komplotts und wegen Verrats verbannt. Beim Gefangenentransport durchs All kommt es zu einer Meuterei.

Fans von Kevin Bacon („Apollo 13″, „Sleepers“, „Hollow Man“, „Mystic River“) dürfen sich unterdessen auf die zweite Staffel von „City on a Hill“ freuen. Acht neue Episoden stehen ab dem 18. Mai 2021 immer dienstags in Doppelfolgen bei Sky Atlantic auf der Agenda. Der Golden-Globe-Preisträger darf in der Showtime-Produktion erneut als FBI-Agent im Boston der 90er Jahre ermitteln. Im Mittelpunkt steht ein staatliches Wohnprojekt, deren Bewohner von Drogengewalt und einem berechtigten Misstrauen gegenüber den örtlichen Strafverfolgungsbehörden geplagt ist.

Weitere Serien-Neustarts bei Sky

Freundlich und äußerst ohrwurmverdächtig geht es dagegen bei der zweiten Staffel des Musik-Serien-Hits „Zoey’s Extraordinarys Playlist“ zur Sache. Die neuen Episoden starten allerdings erst Ende Mai. Und auch die Kult-Comedy „Die Goldbergs“ mit Staffel 8 und der Witwer-Spaß „The Unicorn“ mit Staffel 2 gehen amüsant in die nächsten Runden. „Die Goldbergs“ kannst du ab dem 20. Mai 2021 bei Sky Comedy sehen, „The Unicorn“ ebenfalls ab dem 20. Mai bei Sky One. Gradlinige Action verspricht dann die Fortsetzung von Staffel 4 der Cop-Serie „S.W.A.T.“. Sie startet ab dem 26. Mai 2021 bei Sky One.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Alive and Kicking 1 27. April Fox Superstore 2 3. Mai Sky Comedy Schitt’s Creek 2 5. Mai Sky Comedy Intergalactic 1 6. Mai Sky Atlantic Rocco Schiavone 4 7. Mai Fox Code 404 1 11. Mai Sky Comedy The Mopes 1 11. Mai TNT Comedy Wynonna Earp 4b 13. Mai Syfy City on a Hill 2 18. Mai Sky Atlantic Die Goldbergs 8 20. Mai Sky Comedy The Unicorn 2 20. Mai Sky One Mare of Easttown 1 21. Mai Sky Atlantic The Rookie 3 21. Mai Fox S.W.A.T. 4b 26. Mai Sky One Zoey’s Extraordinary Playlist 2 30. Mai Sky One Intelligence 1 1. Juni Sky Comedy Domina 1 3. Juni Sky Atlantic Seal Team 4 3. Juni TNT Serie Keeping Faith 3 15. Juni Fox Coroner 3 17. Juni 13th Street Pandora 2 24. Juni Syfy Der Pass 2 Q2 2021 Sky Ich und die Anderen 1 Q2 2021 Sky Temple 2 Herbst 2021 Sky Atlantic Souls 1 2021 Sky Babylon Berlin 4 2022 Sky Das Boot 3 2022 Sky Die Ibiza Affäre 1 2022 Sky Gangs of London 2 2022 Sky The Baby 1 2022 Sky

An dieser Stelle sei übrigens auch noch angemerkt, dass die Sky-Eigenproduktionen „Das Boot“ und „Babylon Berlin“ neue Staffeln bekommen werden. Für „Das Boot“ ist es Staffel 3, für „Babylon Berlin“ schon die vierte Staffel. Die neuen Folgen dürften aber nicht vor Ende 2021 ins Programm von Sky kommen.

Fortsetzung von „Das Boot“ kommt zu Sky

Die Dreharbeiten für die Fortsetzung von „Das Boot“ haben Ende 2020 in Prag begonnen. Auch auf Malta soll noch gedreht werden. Insgesamt sind 104 Drehtage angesetzt. Staffel drei folgt dem Schicksal einer jungen U-Boot-Besatzung, die auf eine gefährliche Mission in die südliche Hemisphäre geschickt wird, dabei in die Atlantikschlacht gerät und von einem besessenen Royal Navy Commander gejagt wird. Unter dem Kommando von Robert Ehrenberg (Franz Dinda) bilden sich innerhalb der Crew starke persönliche Bündnisse. Ehrenberg selbst findet die Erlösung und Familienbande, die er für immer verloren glaubte.

Im neutralen Lissabon, wo die Exilanten, Spione und die Kriminellen Europas einander und ihren Feinden zur Seite stehen, deckt Hagen Forster (Tom Wlaschiha) währenddessen ein tödliches Komplott um einen Diebstahl von geplündertem Kriegsgold auf. Diese Entdeckungen, gepaart mit seiner eigenen Geschichte und seinen düsteren Erfahrungen an der Ostfront, bewegen ihn dazu, sein eigenes Handeln und seinen moralischen Weg zu hinterfragen. Sie führen ihn auch zu einer schattenhaften Gestalt, die in eine Verschwörung verwickelt ist, die den Verlauf des Krieges zum Besseren verändern könnte. Dieser Mann, durch erschütternde Erfahrungen ebenfalls sehr verändert, ist Klaus Hoffmann (Rick Okon). Diese beiden historisch gewachsenen Stränge treffen in einem unerwarteten, spannenden Finale aufeinander.

Alle bei Sky verfügbaren Serien kannst du nicht nur im linearen Fernsehen, sondern auch auf Abruf über Sky Q sehen. Außerdem steht Sky-Abo-Kunden die Plattform Sky Go und allen anderen das Angebot von Sky Ticket zur Verfügung.

Neue Filme bei Sky im Mai 2021

• The Fanatic (1. Mai)

• Downhill (3. Mai)

• Disturbing the Peace (7. Mai)

• Der Fall Richard Jewell (8. Mai)

• Harriet – Der Weg in die Freiheit (10. Mai)

• Trauma Center (14. Mai)

• Out of Play – Der Weg zurück (15. Mai)

• Die schönste Zeit unseres Lebens (17. Mai)

• Abducted (19. Mai)

• The New Mutants (21. Mai)

• Six Minutes to Midnight (22. Mai)

• Shadow (24. Mai)

• Bill & Ted retten das Universum (28. Mai)

• Im Bett mit Holly (29. Mai)

• Lucy in the Sky (31. Mai)

Sky bestellen – so geht’s

Um die Serien von Sky sehen zu können, ist entweder ein klassisches Pay-TV-Abo von Sky notwendig oder aber die Buchung von Sky Ticket. Alle Details zu Abos, Preisen und Paketen von Sky haben wir für dich in einem separaten Magazin-Artikel zusammengefasst.

