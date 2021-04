Sky Serien: Geballte Comedy-Ladung und mehr im April

Die Inhalte von Sky Deutschland werden regelmäßig aktualisiert und erweitert. Neben Sport und Spielfilmen bilden vor allem die Sky Serien eine wichtige Komponente im Unterhaltungsangebot der Pay-TV- und Streaming-Plattform (Sky Ticket). Wenn du über die neuesten Serien bei Sky auf dem Laufenden bleiben möchtest, solltest du dir diese Seite merken. Denn an dieser Stelle berichten wir regelmäßig über die neuen Serien-Highlights im Sky-Programm. Und auch im April kann sich das Angebot an neuen Serien wieder sehen lassen. Mit dabei sind nicht nur Fortsetzungen von schon bekannten Inhalten.

Neue Serien bei Sky im April

Auch im April stehen bei Sky wieder einige spannende Serien-Neustarts auf dem Programm. Und weil mit Sky Crime und Sky Comedy seit Anfang April zwei neue lineare TV-Sender verfügbar sind, kannst du auch passende Inhalte abrufen. Bei Sky Crime sind das vor allem True Crime Inhalte, also weniger klassische Serien. Bei Sky Comedy sind hingegen auch Serien abrufbar. Zum Beispiel ab dem 6. April die erste Staffel der britischen Satire-Serie mit ulkigen Handpuppen „Spitting Image“. Fortgesetzt bei Sky Comedy das Erfolgsformat „Lass es, Larry“. Die bereits zehnte Staffel kannst du ab ebenfalls ab dem 6. April sehen. Und einen Tag später geht es dann mit dem Auftakt von „Schitt’s Creek“ weiter. Brandneu ist diese kanadische Serie zwar nicht (Netflix-Kunden könnten sie bereits kennen), doch amüsant ist sie allemal. Zum Cast gehören unter anderem Eugene Levy („American Pie“) und Catherine O’Hara („Kevin – Allein zu Haus“).

Weitere Serien-Neustarts bei Sky

Das reicht dir alles nicht? Dann gibt es gute Nachrichten für dich. Denn das Programm von Sky bietet dir Zugang zu noch viel mehr neuen Serien. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick – inklusive einer Vorschau auf das, was für die kommenden Wochen und über den April hinaus sonst noch bekannt ist. Freuen kannst du dich unter anderem schon auf Mitte April, wenn es mit neuen Folgen von „Shameless – Nicht ganz nüchtern“ weitergeht. Bei Sky One startet am 11. April „Stargirl“, bei SyFy ab dem 8. April „Resident Alien“.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Brooklyn Nine-Nine 1 1. April Sky Comedy Superstore 1 5. April Sky Comedy Spitting Image 1 6. April Sky Comedy Lass es, Larry 10 6. April Sky Comedy Schitt’s Creek 1 7. April Sky Comedy The Mindy Project 1 7. April Sky Comedy Resident Alien 1 8. April Syfy Stargirl 1 11. April Sky One Shameless - Nicht ganz nüchtern 11 12. April Fox The Nevers 1 12. April Sky Atlantic The Good Doctor 4 13. April Sky One Chicago Fire 9 19. April Universal TV Chicago Med 6 19. April Universal TV Alive and Kicking 1 27. April Fox Intergalactic 1 6. Mai Sky Atlantic Code 404 1 11. Mai Sky Comedy Domina 1 vrsl. Juni Sky Atlantic Der Pass 2 Q2 2021 Sky Ich und die Anderen 1 Q2 2021 Sky Temple 2 Herbst 2021 Sky Atlantic Souls 1 2021 Sky Babylon Berlin 4 2022 Sky Das Boot 3 2022 Sky Die Ibiza Affäre 1 2022 Sky Gangs of London 2 2022 Sky The Baby 1 2022 Sky

An dieser Stelle sei übrigens auch noch angemerkt, dass die Sky-Eigenproduktionen „Das Boot“ und „Babylon Berlin“ neue Staffeln bekommen werden. Für „Das Boot“ ist es Staffel 3, für „Babylon Berlin“ schon die vierte Staffel. Die neuen Folgen dürften aber nicht vor Ende 2021 ins Programm von Sky kommen.

Fortsetzung von „Das Boot“ kommt zu Sky

Die Dreharbeiten für die Fortsetzung von „Das Boot“ haben Ende 2020 in Prag begonnen. Auch auf Malta soll noch gedreht werden. Insgesamt sind 104 Drehtage angesetzt. Staffel drei folgt dem Schicksal einer jungen U-Boot-Besatzung, die auf eine gefährliche Mission in die südliche Hemisphäre geschickt wird, dabei in die Atlantikschlacht gerät und von einem besessenen Royal Navy Commander gejagt wird. Unter dem Kommando von Robert Ehrenberg (Franz Dinda) bilden sich innerhalb der Crew starke persönliche Bündnisse. Ehrenberg selbst findet die Erlösung und Familienbande, die er für immer verloren glaubte.

Im neutralen Lissabon, wo die Exilanten, Spione und die Kriminellen Europas einander und ihren Feinden zur Seite stehen, deckt Hagen Forster (Tom Wlaschiha) währenddessen ein tödliches Komplott um einen Diebstahl von geplündertem Kriegsgold auf. Diese Entdeckungen, gepaart mit seiner eigenen Geschichte und seinen düsteren Erfahrungen an der Ostfront, bewegen ihn dazu, sein eigenes Handeln und seinen moralischen Weg zu hinterfragen. Sie führen ihn auch zu einer schattenhaften Gestalt, die in eine Verschwörung verwickelt ist, die den Verlauf des Krieges zum Besseren verändern könnte. Dieser Mann, durch erschütternde Erfahrungen ebenfalls sehr verändert, ist Klaus Hoffmann (Rick Okon). Diese beiden historisch gewachsenen Stränge treffen in einem unerwarteten, spannenden Finale aufeinander.

Alle bei Sky verfügbaren Serien kannst du nicht nur im linearen Fernsehen über Sky Q sehen, sondern auch auf Abruf. Dafür stehen Sky-Abo-Kunden die Plattform Sky Go und allen anderen das Angebot von Sky Ticket zur Verfügung.

Sky bestellen – so geht’s

Um die Serien von Sky sehen zu können, ist entweder ein klassisches Pay-TV-Abo von Sky notwendig oder aber die Buchung von Sky Ticket. Alle Details zu Abos, Preisen und Paketen von Sky haben wir für dich in einem separaten Magazin-Artikel zusammengefasst.