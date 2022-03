Schwelbrandgefahr: So zerstörst du deinen Gaming-PC unwissentlich

Ein großer Vorteil von Towern besteht darin, dass sie sich einfach aufrüsten lassen. Einzelteile sind für Anwender gut zugänglich und können zu Hause ausgetauscht werden. Dabei greifen Heimbastler auch gern mal zu Adapter-Kabeln, um unterschiedliche Anschlüsse miteinander zu verbinden. Das kann jedoch Risiken für die Hardware bergen. Im schlimmsten Fall droht Schwelbrandgefahr.

Nicht jedes Kabel eignet sich für jeden Zweck

Hast du eine einzelne Hardwarekomponente neu gekauft, kann es schnell passieren, dass deren Anschluss nicht zu den verfügbaren Anschlüssen deines Netzteils passt. Ein Glück, dass es viele Adapter gibt, die einen solchen Unterschied überbrücken können. So nützlich, dass in einigen Situationen sein kann, in anderen birgt es große Risiken für dich. Möchtest du mit einem Adapter-Kabel arbeiten, solltest du dir darüber im Klaren sein, was du über das Kabel genau verbindest. Nicht jedes ausgehende Kabel an deinem Netzteil kann die gleiche Menge an Leistung liefern. Bestimmte Hardwarekomponenten, insbesondere in leistungsstarken Computern, benötigen aber viel davon. Das erste Risiko, dass du ausschließen solltest, ist die Unterversorgung deiner neuen Hardwarekomponente. Bekommt sie über das Adapter-Kabel nicht genügend Strom, kann es zu Abstürzen in Betrieb kommen. Im schlimmsten Fall könntest du das neue Bauteil damit sogar permanent beschädigen.

Das beste Beispiel an dieser Stelle stellen neue Grafikkarten dar. Häufig verfügen sie über einen 8-Pin-Anschluss, den insbesondere ältere Netzteile nicht aufweisen. Da könnte die Verlockung groß sein, mit einem Adapter aus zwei SATA-Anschlüssen einen 8-Pin-Anschluss zu basteln. Viele der leistungsstarken Grafikkarten benötigen jedoch um die 150 Watt in Betrieb, während diese Kombination nur maximal 108 Watt liefert. Auch, wenn sich die Anschlüsse so miteinander verbinden lassen, bedeutet das also noch lange nicht, dass die Hardware angemessen versorgt wird.

Schwelbrandgefahr: Die Temperaturentwicklung birgt Risiken

Der zweite Punkt, der an dieser Stelle gern unterschätzt wird, ist die Temperaturentwicklung im Gerät. Bei einer solch hohen Leistungsaufnahme geht das schnell mit einem Temperaturanstieg einher. Hardwarekomponenten an Netzteilen und die Hardware selbst sind darauf ausgelegt. Aber nicht jedes Adapterkabel kann damit umgehen. Darin liegt die wahre Gefahr für deinen Gaming-PC. Diese Kabel können unter der Überbeanspruchung sehr heiß werden. Im besten Fall schmort dir dabei nur das Kabel selbst durch, im schlimmsten Fall hast du einen Schwelbrand in deinem Computer. Insbesondere beim Anschluss von neuen und hochwertigen Komponenten, solltest du dir daher sicher sein, dass das Adapterkabel für diese Belastung ausgelegt ist. Ist es das nicht, investiere lieber das zusätzliche Geld in ein Netzteil, das auf deine neuen Komponenten ausgelegt ist. Deine Hardware wird es dir danken.

Grundsätzlich solltest du bei einem Kabel nicht davon ausgehen, dass es einem Zweck standhält, bloß, weil es theoretisch dafür benutzt werden könnte. Zwar werden auch immer mehr Kritiken an Anbietern laut, die keinerlei zusätzlichen Warnhinweise zu ihren Produkten liefern. Letztlich bist du als Käufer jedoch ebenso im Auswahlprozess gefragt. Wenn nicht klar zu erkennen ist, welche Belastungen das Adapterkabel verkraftet, hake nach oder suche nach einem anderen Modell, bei dem es klar zu erkennen ist. Denn letztlich ist es dein Gaming-PC, der mit dieser Komponente steht und fällt.