Urlaub mal anders: So kommst du von Zuhause an den Strand

Die Corona-Krise verhindert, dass wir derzeit ferne Länder besuchen und einen gemütlichen Tag am Strand verbringen können. In den Bergen wandern geht derzeit ebenfalls nur im nahen Umkreis der Wohnung und Städte-Trips sollten wir auch vermeiden. Doch wie kommt man über Ostern doch noch in den Urlaub?

Nur weil dieses Jahr in den Osterferien das Reisen nicht möglich ist, heißt das nicht, dass du vollkommen darauf verzichten musst. Die Technik ist schon lange so weit, dass sie dich in virtuelle Realitäten entführt und das ganz ohne deine eigenen vier Wänden verlassen zu müssen. Alles, was du dazu benötigst, ist eine VR-Brille und eines der nachfolgenden Spiele oder Anwendungen.

Vacation Simulator

Der Vacation Simulator entführt dich in ein Urlaubsparadies, in dem du entspannt in der Sonne herumliegen oder auch im Meer planschen kannst. Sagen dir Sonne, Meer und Strand nicht zu kannst du auch im Wald ein Abenteuer erleben. Wenn du keinen guten Orientierungssinn hast, kann es auch schon mal passieren, dass du dich hier verläufst. Das ist dann ganz wie im echten Leben. Als drittes Reiseziel bietet dir das Spiel dann noch die schneebedeckten Berge an.

Um das Erlebnis perfekt zu machen, kannst du deinen Avatar kreativ gestalten und jede Menge Selfies von dir selbst machen. Die in-Game-Sprache ist englisch, jedoch gibt es deutsche oder wahlweise noch anderssprachige Untertitel, wie französisch und japanisch. Spielen kannst du das Spiel sowohl mit der PS VR, als auch mit der Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift und Windows Mixed Reality.

Auch interessant: Postkarten per App verschicken

Nature Treks VR

Ein weiteres Spiel, welches dich an fremde Orte versetzt ist „Nature Trek VR„. In 15 verschiedenen Landschaften kannst du dich austoben und bis zu 60 verschiedene Tierarten begegnen. Dabei musst du dir allerdings keine Sorgen machen, dass sie dir etwas tun würden. Du kannst also gefahrlos an Tigern und Löwen vorbeispazieren.

Die pure Entspannung in der Natur lässt sich mit der Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift und Windows Mixed Reality. Das Spiel gibt dir die Macht darüber zu entscheiden, welche Tageszeit aktuell ist und ob an der Stelle sich nicht noch ein Baum gut machen würde. Du kannst deinen eigene kleine Urlaub-Safari-Welt basteln, ganz wie sie dir gefällt. Selbst das Wetter kannst du beeinflussen, um das Erlebnis für dich optimal zu gestalten.

Island Time VR

Du wolltest schon immer wissen, ob du auf einer einsamen Insel überleben würdest? In diesem Simulator kannst du es herausfinden. „Island Time VR“ für die Valve Index, HTC Vive und Oculus Rift ermöglicht es dir nach einem Schiffsunglück dich auf eine Insel zu retten. Dort musst du zusehen, dass du überlebst. Fähigkeiten wie Fischen sind die neue Tagesordnung. Keine Sorge ganz alleine bist du nicht auf der Insel. Eine Krabbe leistet dir Gesellschaft auf der Insel und lässt dich nicht im Stich.

Google Earth VR

Du möchtest den Traum von einer Städtereise noch nicht aufgeben? Schlendere mit Google Earth durch die Straßen und besuche die Stadt deiner Wahl. Das Beste daran ist, dass das Ganze auch noch kostenlos ist. Ohne große Anreise kannst du in sekundenschnelle am anderen Ende der Welt sein und die Orte erkunden, die dir Spaß machen. Für den virtuellen Spaß ist Google Earth VR mit der Valve Index, HTC Vive und Oculus Rift kompatibel.

Castle Rock Beach, West Australia

Kostenloser Urlaub nach Australien? Das ist ganz einfach mit „Castle Rock Beach, West Australia„. Gemütlich am Strand entlangspazieren ohne über andere Urlauber oder Einwohner zu stolpern. Dabei basieren alle in-Game-Bilder auf wahren Fotos, die in Australien aufgenommen wurden. Das Spiel steht kostenlos zur Verfügung. Eine VR-Brille ist nicht zwangsweise nötig um das Spielerlebnis zu haben. Jedoch unterstützt das Spiel auch die Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift und Windows Mixed Reality.

Jetzt weiterlesen Konzerte, Museen und Reisen: So genießt du Kultur trotz Lockdown

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.