QR-Code erstellen mit der Luca App: EM-Party einfach sicher machen

In den meisten Locations musst du dich seit einiger Zeit einchecken. Entweder per Hand oder mit dem Smartphone. Komfortabel geht das über die integrierten Registrierungen per QR-Code in der Corona App und der Luca App. Doch was, wenn du selbst eine Veranstaltung planst? Denn die Pandemie ist aber noch nicht vorbei. Deshalb sollten wir alle noch Vorsicht walten lassen. Und deshalb ist es sinnvoll alle Gäste einchecken zu lassen. Und am besten geht das mit einem QR-Code. Doch wie erstellst du den?

QR-Code erstellen in der Luca-App

Mit der Luca App kannst du einen QR-Code schnell und einfach erstellen. Jedoch warnt auch die Luca-App: Diese „Events“ sind nur eine Gedächtnisstütze. Die Daten werden nicht mit den Gesundheitsämtern geteilt. Willst du dennoch eine einfache Möglichkeit bieten, deine Gäste einchecken zu lassen, musst du nur dir folgenden Schritte abarbeiten:

Luca-App öffnen

links unten auf „Einchecken“ tippen

„Privates Treffen erstellen“ antippen

„Starten“ tippen

QR-Code teilen

Die Luca-App ist Grundsätzlich etwas anders aufgebaut als die Corona Warn App und so gestaltet sich auch das Erstellen des Events simpler. Dafür bietet die App kein automatisches auschecken und lässt auch keine vorgeplanten Events zu. Der QR-Code wird also nicht vorab hinterlegt, sondern live erstellt. Die Luca-App erzeugt also immer neue QR-Codes. Die EM 2021 ist dabei nur ein Beispiel, warum du solche QR-Codes brauchst. Auch Geburtstage, Grillabende, Partys oder einfach das Kaffeekränzchen sind so einfach und effektiv nachverfolgbar.

Seit dem Frühjahr wird die Luca-App parallel zur Corona-App genutzt. Viele vor allem norddeutsche Bundesländer setzten sie sogar Flächendeckend ein. Wie du die Luca-App auf dein Handy bekommst, wie du sie generell einrichtest und damit im Biergarten, im Geschäft oder in der Arbeit eincheckst, haben wir dir in einem gesonderten Artikel im Detail beschrieben.