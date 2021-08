Prime Video: Diese Serien und Filme siehst du im September 2021

Zugriff auf das Angebot von Prime Video hast du entweder per Einzelabo oder als Kunde von Amazon Prime. Zu den Vorteilen von Amazon Prime zählt, neben dem kostenlosen Premium-Versand beim Onlineshopping und dem ohne Zusatzkosten nutzbaren Musik-Angebot von Amazon Prime Music, auch die Film- und Serien-Flatrate Amazon Prime Video. Dort findest du unter anderem Filme, Serien und Dokumentationen. Aber auch viele Inhalte für Kinder. Und im September 2021 stehen wieder einige spannende Neustarts in Form von neuen Serien und Filmen auf dem Programm.

Neue Serien bei Prime Video im September 2021

Serien-Fans dürfen sich im September 2021 unter anderem auf eine prominente Fortsetzung freuen. Ab dem 24. September 2021 startet die bereits vierte Staffel von „Goliath“. Es wird das große Finale der Kriminal-Anwaltsserie sein. Denn eine fünfte Staffel ist nicht vorgesehen. In Staffel 4 startet Billy in den finalen Kampf um Gerechtigkeit. Nachdem Patty einen Job in einer angesehenen White-Shoe-Kanzlei in San Francisco angenommen hat, kehrt Billy zu seinen Big Law-Wurzeln zurück. Gemeinsam versuchen sie, einen der heimtückischsten Mächtigen Amerikas zur Strecke zu bringen: die Opioid-Industrie. Während Billy mit seinen eigenen chronischen Schmerzen zu kämpfen hat und Patty das Gefühl nicht loswird, dass sie benutzt wird, wird ihre Loyalität und Partnerschaft auf die Probe gestellt. In einer Welt, in der Geld alles kaufen kann, sogar Gerechtigkeit, müssen sie alles riskieren, um das Richtige zu tun.

Schon ab dem 10. September 2021 startet die erste Staffel von „Voltaire High – Die Mädchen kommen„. Das französische Amazon Original spielt im Jahr 1963, als die Voltaire High School zum ersten Mal eine Handvoll Mädchen neben den Jungen unterrichtet und die Welt aus dem Gleichgewicht gerät. Elf Mädchen kommen auf hunderte von Jungen – das ist eine Revolution. Der Schauplatz ist eine High School – der Ort für hormonelles Feuerwerk! In Voltaire High – Die Mädchen kommen lernen Erwachsene und Jugendliche im Alltag einer Welt vor 1968 miteinander zu leben.

Fußballfans dürfen sich unterdessen auf eine neue Sport-Doku-Serie rund um den französischen Spitzen-Club Paris Saint-Germain freuen. Ab dem 10. September 2021 ist in „PSG Ô Ville Lumière, 50 Ans De Légende“ (Originaltitel) in vier Folgen zu sehen, was den Verein ausmacht und wie er zum erfolgreichsten Club Frankreichs wurde. Außerdem wird die Entwicklung des Vereins seit seiner Gründung im Jahr 1970 beleuchtet – mit exklusiven Interviews von einigen der berühmtesten Spieler aus den vergangenen fünf Jahrzehnten.

Auf welche weiteren Serien-Neustarts du dich im September 2021 freuen kannst, verrät dir die folgende Tabelle. Sie gibt dir auch einen Ausblick auf weitere neu angekündigte Projekte bei Prime Video, zu denen es noch keinen konkreten Starttermin gibt:

Titel Staffel abrufbar ab The Bold Type 5 30. August 2021 Voltaire High - Die Mädchen kommen 1 10. September 2021 Goliath 4 24. September 2021 LOL: Last One Laughing 2 1. Oktober 2021 Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast 1 15. Oktober 2021 Lucifer 6 25. Oktober 2021 Maradona – Leben wie ein Traum 1 29. Oktober 2021 The Devil’s Hour 1 2021 The Expanse 6 2021 Der Beischläfer 2 Ende 2021 The Wheel of Time 1 + 2 2021 / 2022 Der Herr der Ringe 1 2. September 2022 Love Addicts 1 2022 Star Trek: Picard 2 2022 A League of Their Own 1 noch unbekannt Anansi Boys 1 noch unbekannt Die Therapie 1 noch unbekannt Good Omens 2 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Hunters 2 noch unbekannt Mammals 1 noch unbekannt Paper Girls 1 noch unbekannt Sex Zimmer, Küche, Bad 1 noch unbekannt The Boys 3 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 2 noch unbekannt

Neue Filme bei Amazon Prime Video im September 2021

Auch die Liste an neu verfügbaren Filmen ist bei Prime Video im September 2021 wieder umfangreich. Angeführt wird das Blockbuster-Portfolio „Cinderella“, einer von Amazon selbst inszenierten Neuverfilmung des bekannten Märchen-Klassikers. Das moderne Musical von Kay Cannon zeigt eine mutige Interpretation der Geschichte, mit der viele von uns aufgewachsen sind. Die exklusive Verfügbarkeit bei Prime Video startet am 3. September 2021.

Ein weiteres Amazon Original, das ab dem 17. September 2021 verfügbar ist: „Everybody’s Talking Aboud Jamie“. Inspiriert von wahren Begebenheiten folgt der Film einem Teenager aus Sheffield, Jamie New, der vom Leben auf der Bühne träumt. Am gleichen Tag startet bei Prime Video auch „Le Bal des Folles“. Erzählt wird hier die Geschichte der jungen, leidenschaftlichen Eugénie, die Ende des 19. Jahrhunderts herausfindet, dass sie eine besondere Gabe hat: Sie kann Tote hören. Nachdem die Familie ihr Geheimnis entdeckt, ist ihr Schicksal besiegelt und sie wird gegen ihren Willen in das Krankenhaus La Pitié Salpétrière gebracht. Und das hat Folgen.

Details zu weiteren Film-Neustarts im September 2021 bei Prime Video kannst du der folgenden Tabelle entnehmen:

Titel verfügbar ab Der seltsame Fall des Benjamin Button 30. August 2021 Batman Begins 31. August 2021 The Dark Knight 31. August 2021 The Dark Knight Rises 31. August 2021 Company Man 1. September 2021 Schindlers Liste 1. September 2021 Robin Hood 2. September 2021 Cinderella 3. September 2021 Himmel über der Wüste 3. September 2021 Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadows 3. September 2021 Attraction 5. September 2021 Sleepers 5. September 2021 Dirty Grandpa 6. September 2021 King Arthur: Legend of the Sword 7. September 2021 Most Dangerous Game 8. September 2021 Nerve 8. September 2021 Vielmachglas 9. September 2021 Florence Foster Jenkins 10. September 2021 The Voyeurs

10. September 2021 Der Einsatz 11. September 2021 Palm Springs 12. September 2021 Gut gegen Nordwind 13. September 2021 Rampage - Big Meets Bigger 13. September 2021 Atemlos - Gefährliche Wahrheit 14. September 2021 Logan Lucky 14. September 2021 Die Reise der Pinguine 15. September 2021 Tunnel 16. September 2021 Everybody is talking about Jamie

17. September 2021 Le Bal des Folles

17. September 2021 The Accountant 17. September 2021 (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 18. September 2021 Daddy’s Home 2 19. September 2021 Willkommen bei den Hartmanns 20. September 2021 Queen & Slim 21. September 2021 Paranoia 21. September 2021 Schloss aus Glas 21. September 2021 What Happened to Monday? 21. September 2021 Die Insel 22. September 2021 Madame Mallory und der Duft von Curry 24. September 2021 Savage x Fenty Show Vol.3 24. September 2021 Verborgene Schönheit 25. September 2021 Lights Out 26. September 2021 1917 28. September 2021 Cats 28. September 2021 Dirty Office Party 29. September 2021 The Last Black Man in San Francisco

30. September 2021

Eine Übersicht aller derzeit verfügbaren Film-Titel ist über die Homepage von Amazon Prime Video oder über die zugehörigen Apps einsehbar.

Was kostet Amazon Prime Video?

Um Amazon Prime Video nutzen zu können, ist ein Prime-Abonnement von Amazon notwendig. Neukunden haben die Möglichkeit, Amazon Prime für 30 Tage kostenlos zu nutzen. Danach werden für den Dienst 7,99 Euro pro Monat fällig. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, sich für ein Jahresabo zu entscheiden. Das kostet in Deutschland und Österreich derzeit 69 Euro, also 5,75 Euro pro Monat. Studenten haben die Möglichkeit, Amazon Prime Student ein Jahr lang kostenlos zu nutzen und erhalten anschließend 50 Prozent Rabatt auf die Prime-Mitgliedschaft. Sie können Amazon im Jahresabo also für 34 Euro nutzen.

Welche Extras bietet Amazon Prime?

Für Prime-Kunden stehen verschiedene Extras kostenlos zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem die folgenden Leistungen:

Prime Video

Unbegrenztes Streaming von tausenden Filmen und Serienepisoden inklusive Download-Funktion für die Offlinenutzung.

Prime Music

Über 2 Millionen Songs und die Fußball Bundesliga live – ohne Werbung. Wichtig dabei: Viele brandaktuelle Songs stehen über Prime Music zunächst nicht zur Verfügung. Dafür ist ein Music-Unlimited-Abo notwendig.

Prime Photos

Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos im Amazon Drive. Vorbei ist die Zeit, bei der man sich Gedanken über den begrenzten Speicherplatz auf dem eigenen Smartphone machen musste.

Prime Reading

Auch eine eingeschränkte E-Book-Flatrate ist Teil des Abos. Hunderte E-Books, E-Magazine, Comics und Kindle-Singles stehen für Prime-Kunden ohne Aufpreis zur Verfügung. Ideal für den nächsten Urlaub oder für eine längere Bahn- oder Flugreise. Aber auch hier gilt: Die Auswahl an E-Books ist begrenzt.

Gratis Premium-Versand

Millionen von Artikeln verschickt Amazon für Prime-Mitglieder schneller als für Standard-Kunden. Außerdem steht in 20 Metropol-Regionen ein kostenloser Same-Day-Lieferungsdienst zur Verfügung – heute bestellt, wenige Stunden später steht der Paketdienst mit der gewünschten Ware vor der Haustür.

Premiumzugang zu Blitzangeboten

Täglich bietet Amazon seinen Kunden tausende Sonderangebote an. Prime-Kunden können 30 Minuten früher auf eben diese Angebote mit Schnäppchenpotenzial zugreifen.

Amazon Family

Bis zu 20 Prozent Rabatt auf Windeln und Babynahrung im Spar-Abo sowie exklusive Rabatt- und Werbeaktionen.

Übrigens: Wenn du dich für neue Serien bei Netflix oder die neuesten Serien bei Sky interessierst, haben wir auch dafür die passenden Übersichten für dich. Und auch zu den Neustarts bei Disney+ halten wir dich monatlich auf dem Laufenden.