Prime Video im Oktober 2021: Comeback von "LOL" und mehr

Zugriff auf das Angebot von Prime Video hast du entweder per Einzelabo oder als Kunde von Amazon Prime. Zu den Vorteilen von Amazon Prime zählt, neben dem kostenlosen Premium-Versand beim Onlineshopping und dem ohne Zusatzkosten nutzbaren Musik-Angebot von Amazon Prime Music, auch die Film- und Serien-Flatrate Amazon Prime Video. Dort findest du unter anderem Filme, Serien und Dokumentationen. Aber auch viele Inhalte für Kinder. Und im Oktober 2021 stehen wieder einige spannende Neustarts in Form von neuen Serien und Filmen auf dem Programm.

Neue Serien bei Prime Video im Oktober 2021

Einer der Höhepunkte wartet direkt zum Monatsanfang auf dich. Denn ab sofort kannst du bei Prime Video die zweite Staffel von „LOL – Last one Laughing“ sehen. Schon Staffel 1 des Comedy-Formats hat viele Zuschauer in ganz Deutschland begeistert, jetzt geht es in eine neue Runde. Dieses Mal mit von der Partie: Michael Bully Herbig, Anke Engelke, Bastian Pastewka, Max Giermann, Kurt Krömer, Martina Hill, Tommi Schmitt, und Tahnee. Und natürlich gilt erneut: Lachen verboten! Der wer zuletzt lacht… gewinnt!

Sehr viel abenteuerlicher: „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“. Diese Amzon Original Serie basiert auf dem Roman von Lois Duncan aus dem Jahr 1973, der auch Grundlage für den Kult-Film aus dem Jahr 1997 war. Ein Jahr nach dem tödlichen Autounfall, der in der Nacht ihres Schulabschlusses passiert ist, fühlt sich eine Gruppe von Teenagern auch noch heute durch ein dunkles Geheimnis verbunden. – und wird von einem brutalen Mörder verfolgt. Während sie versuchen, herauszufinden, wer hinter ihnen her ist, enthüllen sie die dunkle Seite ihrer scheinbar perfekten Stadt – und ihres scheinbar perfekten, eigenen Lebens. Denn: Jeder verbirgt etwas und wenn das falsche Geheimnis ans Licht kommt, kann das tödlich enden. Los geht es ab dem 15. Oktober 2021.

Nachschub für „The Walkin Dead“-Fans

Fans des Serien-Franchise „The Walking Dead“ dürfen sich unterdessen auf die zweite Staffel von „The Walking Dead: World Beyond“ freuen. Wobei „freuen“ nur für wenige Zuschauer zutreffen dürfte, denn die erste Staffel war nur mäßig überzeugend. Wer den Machern dennoch eine weitere Chance geben möchte: Staffel 2 startet bei Prime Video am 4. Oktober 2021. Es wird auch gleichzeitig schon das Finale der Serie sein.

Gute Nachrichten gibt es auch für alle Fans von „Lucifer“. Nach Netflix zeigt jetzt auch Prime Video die finale sechste Staffel der Fantasy-Crime-Serie – ab dem 25. Oktober 2021. Der charmante, charismatische und teuflisch gut aussehende Herr der Hölle, Luzifer Morningstar, verlässt sein Reich für den herrlichen, schillernden Wahnsinn von Los Angeles. Hier hat er seine Freude daran, der versierten LAPD-Kommissarin Chloe Decker dabei zu helfen, Verbrecher zur Strecke zu bringen. Da die Stadt in der finalen Staffel nicht mehr das Schlachtfeld für seine Engelsgeschwister ist, ist Luzifers Beziehung zu Chloe so stark wie nie zuvor. Aber jeder weiß, dass seine Vergangenheit ihn immer wieder einholt.

Auf welche weiteren Serien-Neustarts du dich im Oktober 2021 freuen kannst, verrät dir die folgende Tabelle. Sie gibt dir auch einen Ausblick auf weitere neu angekündigte Projekte bei Prime Video, zu denen es noch keinen konkreten Starttermin gibt:

Titel Staffel abrufbar ab LOL: Last One Laughing 2 1. Oktober 2021 Grey's Anatomy 16 4. Oktober 2021 The Walking Dead: World Beyond 2 4. Oktober 2021 Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast 1 15. Oktober 2021 Homeland 8 18. Oktober 2021 Motherland: Fort Salem 2 18. Oktober 2021 Blind Spot 5 23. Oktober 2021 Lucifer 6 25. Oktober 2021 Fairfax 1 29. Oktober 2021 Maradona – Leben wie ein Traum 1 29. Oktober 2021 The Middle 1-9 29. Okrober 2021 FC Bayern – Behind the Legend 1 2. November 2021 Always Jane 1 12. November 2021 Der Beischläfer 2 12. November 2021 Das Rad der Zeit 1 19. November 2021 The Devil’s Hour 1 2021 The Expanse 6 2021 Star Trek: Picard 2 Februar 2022 Der Herr der Ringe 1 2. September 2022 Love Addicts 1 2022 A League of Their Own 1 noch unbekannt Anansi Boys 1 noch unbekannt Die Therapie 1 noch unbekannt Good Omens 2 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Hunters 2 noch unbekannt Mammals 1 noch unbekannt Paper Girls 1 noch unbekannt Sex Zimmer, Küche, Bad 1 noch unbekannt The Boys 3 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 2 noch unbekannt

Neue Filme bei Amazon Prime Video im Oktober 2021

Und natürlich darfst du dich im Oktober 2021 auch wieder auf zahlreiche neue Filme freuen, die bei Prime Video anlaufen. Etwa ab dem 8. Oktober 2021 auf „Justin Biber: Our World“. Im Rahmen einer umfangreichen Dokumentation taucht der Zuschauer ein in die private Welt der Musikikone, während Bieber sich auf sein noch nie dagewesenes Konzert Ende 2020 zu Neujahr vorbereitet; auf dem Dach des Beverly Hilton Hotels vor 240 geladenen Gästen und Millionen von Fans auf der ganzen Welt, die per Livestream zuschauen.

Zur Einstimmung auf Halloween dürfen sich Prime-Mitglieder auf die Fortsetzung der Reihe „Welcome To The Blumhouse“ freuen. Mit „Bingo Hell“, „Black As Night“, „Madres“ und „The Manor“ gehen vier Geschichten über teuflische Kräfte, übernatürliche Ereignisse und die Kreaturen der Nacht an den Start. Die Amazon Original Filme „Bingo Hell“ und „Black As Night“ sind ab dem 1. Oktober 2021 exklusiv bei Prime Video verfügbar, „Madres“ und „The Manor“ ab dem 8. Oktober 2021.

Details zu weiteren Film-Neustarts im Oktober 2021 bei Prime Video kannst du der folgenden Tabelle entnehmen:

Titel verfügbar ab Bohemian Rhapsody 1. Oktober Knerten und die Seeschlange 1. Oktober Welcome To The Blumhouse

1. Oktober Der Polarexpress 3. Oktober The Revenant 3. Oktober Hearts of Darkness - Reise ins Herz der Finsternis 4. Oktober Winter’s Tale 4. Oktober The Lodge 6. Oktober Eyes Wide Shut 7. Oktober Justin Bieber: Our World 8. Oktober Becoming-Das Böse in ihm 10. Oktober Dolittle 11. Oktober Tolo Tolo 13. Oktober A Hard Day 14. Oktober Asche ist reines Weiß 14. Oktober Annabelle: Creation 15. Oktober The Conjuring 1 & 2 15. Oktober Elf 16. Oktober Ich war noch niemals in New York 17. Oktober The Silence 17. Oktober Checkered Ninja 18. Oktober Fabricated City 18. Oktober Slate 20. Oktober Wie ein einziger Tag 21. Oktober Alvin And The Chipmunks: The Road Chip 22. Oktober The Marksman 23. Oktober The Prestige 23. Oktober Es 24. Oktober Ocean’s 8 25. Oktober

Eine Übersicht aller derzeit verfügbaren Film-Titel ist über die Homepage von Amazon Prime Video oder über die zugehörigen Apps einsehbar.

Was kostet Amazon Prime Video?

Um Amazon Prime Video nutzen zu können, ist ein Prime-Abonnement von Amazon notwendig. Neukunden haben die Möglichkeit, Amazon Prime für 30 Tage kostenlos zu nutzen. Danach werden für den Dienst 7,99 Euro pro Monat fällig. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, sich für ein Jahresabo zu entscheiden. Das kostet in Deutschland und Österreich derzeit 69 Euro, also 5,75 Euro pro Monat. Studenten haben die Möglichkeit, Amazon Prime Student ein Jahr lang kostenlos zu nutzen und erhalten anschließend 50 Prozent Rabatt auf die Prime-Mitgliedschaft. Sie können Amazon im Jahresabo also für 34 Euro nutzen.

Welche Extras bietet Amazon Prime?

Für Prime-Kunden stehen verschiedene Extras kostenlos zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem die folgenden Leistungen:

Prime Video

Unbegrenztes Streaming von tausenden Filmen und Serienepisoden inklusive Download-Funktion für die Offlinenutzung. Außerdem Zugriff auf einige Spiele der UEFA Champions League im Livestream.

Prime Music

Über 2 Millionen Songs und Podcasts – ohne Werbung. Wichtig dabei: Viele brandaktuelle Songs stehen über Prime Music zunächst nicht zur Verfügung. Dafür ist ein Music-Unlimited-Abo notwendig.

Prime Photos

Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos im Amazon Drive. Vorbei ist die Zeit, bei der man sich Gedanken über den begrenzten Speicherplatz auf dem eigenen Smartphone machen musste.

Prime Reading

Auch eine eingeschränkte E-Book-Flatrate ist Teil des Abos. Hunderte E-Books, E-Magazine, Comics und Kindle-Singles stehen für Prime-Kunden ohne Aufpreis zur Verfügung. Ideal für den nächsten Urlaub oder für eine längere Bahn- oder Flugreise. Aber auch hier gilt: Die Auswahl an E-Books ist begrenzt.

Gratis Premium-Versand

Millionen von Artikeln verschickt Amazon für Prime-Mitglieder schneller als für Standard-Kunden. Außerdem steht in immer mehr Regionen ein kostenloser Same-Day-Lieferungsdienst zur Verfügung – heute bestellt, wenige Stunden später steht der Paketdienst mit der gewünschten Ware vor der Haustür.

Premiumzugang zu Blitzangeboten

Täglich bietet Amazon seinen Kunden tausende Sonderangebote an. Prime-Kunden können 30 Minuten früher auf eben diese Angebote mit Schnäppchenpotenzial zugreifen.

Amazon Family

Bis zu 20 Prozent Rabatt auf Windeln und Babynahrung im Spar-Abo sowie exklusive Rabatt- und Werbeaktionen.

