Pride Month: Das sind die 7 besten LGBT-Serien 2021

Um einen lauschigen Sommerabend ausklingen zu lassen oder einen regnerischen Samstagnachmittag herumzukriegen: Serien gehen immer! Und weil der Juni Pride Month ist, haben wir wieder neue Serientipps für dich zusammengestellt, die dir dramatische, schöne, herzergreifende oder einfach lustige Geschichten in allen Farben des Regenbogens zeigen.

Die 7 besten LGBT-Serien 2021

It’s a Sin (2021)

London, die 1980er. Eine Gruppe von vier jungen Schwulen und ihrer heterosexuellen besten Freundin richtet sich in einem Apartment ein, dass sie den „Pink Palace“ getauft haben. AIDS halten sie anfangs für ein Gerücht, bis in ihrem Umfeld die ersten Menschen an der „Schwulenkrankheit“ erkranken, der Medizin und Politik im Vereinigten Königreich zu jener Zeit nicht viel entgegenzusetzen haben. So beginnen die Freunde, sich in der Lesben- und Schwulenbewegung zu engagieren. Schöpfer der Serie ist Russel T Davies, der bereits den schwulen Klassiker „Queer as Folk“ auf die Bildschirme brachte und damit Fernsehgeschichte schrieb. Die Hauptrolle spielt Years-&-Years-Frontmann Olly Alexander.

IMDb-Rating: 8,7/10

Rotten Tomatoes: 98 %

Trailer zu „It’s a Sin“ (2021)

Hier streamst du „It’s a Sin“

„It’s a Sin“ ist exklusiv bei Starzplay verfügbar (Buchbar via Amazon Prime Video Channels, Apple TV oder Starzplay App). Weitere Möglichkeiten findest du bei JustWatch:

Love, Victor (2020 – )

Victor (Michael Cimino) hat es nicht leicht

Neue Stadt, neue Schule: Victor ist mit seiner Familie aus Texas nach Georgia gezogen und besucht nun die Creekwood High School. Doch der nicht gerade leichte Alltag an einer neuen Schule ist noch Victors kleinstes Problem, denn auch zuhause fliegen die Fetzen. Zu allem Überfluss ist er sich nicht sicher, was seine sexuelle Orientierung angeht. Denn als er sich in Benji verguckt, geht er eine Beziehung mit Mia ein. Über Instagram holt sich Victor regelmäßig Rat bei Simon, der eine Vertrauensperson für den unsicheren Jungen wird, dem das Coming Out bei seinen strengen Latino-Eltern nicht leicht fällt.„Love, Victor“ spielt in derselben Realität wie der Kinofilm „Love, Simon“, der vor ein paar Jahren die Herzen höherschlagen ließ.

IMDb-Rating: 8,1/10

Rotten Tomatoes: 95 %

Trailer zu „Love, Victor“

Hier streamst du „Love, Victor“

„Love, Victor“ ist exklusiv im Star-Bereich von Disney+ zu sehen. Weitere Streaming-Möglichkeiten findest du vielleicht bei JustWatch:

Euphoria (2019 – )

Das moderne Teenager-Drama rund um die drogenabhängige 17-jährige Rue handelt von einer Gruppe von High-School-Schülerinnen und -Schülern. Zwischen Sexualität und Liebe, Enthaltsamkeit und Sucht, Depressionen und Euphorie – die amerikanische Serie beschreibt bildgewaltig den jugendlichen Alltag im Amerika der Opioidära, des Online-Datings und der Sex-Arbeit. Nach den Sommerferien im Entzug, kehrt Rue in die Schule zurück. Sie ist depressiv und auf der Suche nach neuem Stoff. Kurz darauf lernt sie ihre neue Mitschülerin Jules kennen und findet in ihr eine neue Freundin. Rue verliebt sich in die transgeschlechtliche und bisexuelle Jules, würde für sie sogar die Schmerzmittel aufgeben, doch Jules verirrt sich in der Welt des Online-Datings und gerät an die falschen Männer, die sie fetischisieren und misshandeln. Rue muss indes lernen, dass sie den Weg aus der Sucht für sich und ihre Familie bestreiten und den Tod ihres Vaters verarbeiten muss.

IMDb-Rating: 8,4/10

Rotten Tomatoes: 90 %

Trailer zu „Euphoria“

Hier streamst du „Euphoria“

Das HBO-Original siehst du in Deutschland auf den Plattformen von Sky. Weitere Bezugsquellen nennt JustWatch:

The Bold Type (2017 – 2021)

Die drei Ladies von The Bold Type lassen nichts anbrennen

Sie sind jung. Sie sind erfolgreich. Sie sind in New York City. Was auf den ersten Blick aber wie ein alter Hut klingen mag, ist definitiv einen zweiten Blick wert. Denn Jane, Kat und Sutton – die drei Frauen, um die sich die Serie dreht – sind alles, nur nicht 08/15. Jane ist die Ehrgeizige in diesem Frauentrio, die allesamt beim Magazin Scarlet arbeiten, und ist gerade zur Redakteurin befördert worden. Kat schmeißt den Social-Media-Bereich des Magazins und entdeckt gerade, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühlt. Nur die Karriere von Sutton will nicht so recht Fahrt aufnehmen, doch eine Liebschaft mit dem Vorstandsmitglied Richard könnte einiges ins Rollen bringen …

IMDb-Rating: 7,9/10

Rotten Tomatoes: 91 %

Trailer zu The Bold Type (engl.)

Hier streamst du „The Bold Type“

„The Bold Type – Der Weg nach oben“ siehst du in Deutschland bei Prime Video. Weitere Streaming-Möglichkeiten kennt JustWatch:

All You Need (2021 – )

Vince feiert gern, um den Kopf frei zu bekommen

Vince und Levo leben in Berlin, sind beste Freunde und Mitbewohner. Als Levo mit seinem Freund Tom in dessen Haus am Stadtrand zieht, stellt plötzlich auch Vince sein Singleleben in Frage, das neben dem Medizinstudium in letzter Zeit aber auch eher gelitten hat. Als er Robbie bei einem One-Night-Stand im Club kennen lernt, geht plötzlich alles ganz schnell und die beiden werden ein paar.

Doch nicht nur Vince und Levo haben eine Vergangenheit, auch Robbie und Tom haben ihr Päckchen zu tragen und so kommt es früher oder später, wie es kommen musste. „All You Need“ ließ die ARD vorwiegend für ihre Mediathek produzieren. Die Serie ist die erste deutsche Serie, die schwule Charaktere in den Mittelpunkt stellt und authentisch aus ihrer Perspektive erzählt. Eine zweite Staffel soll im nächsten Jahr erscheinen.

IMDb-Rating: 6,9/10

Rotten Tomatoes: –

Trailer zu „All You Need“

Hier streamst du „All You Need“

„All You Need“ wurde exklusiv für die ARD-Mediathek produziert und lief im linearen TV bei One.

Glee (2009 – 2015)

Wer an der McKinley High-School in Lima, Ohio weder Football-Spieler noch Cheerleader ist, ist entweder unsichtbar oder ein Dorn im Auge der beliebten Kids. Die Schülerinnen und Schüler, die sich in diesen – für Amerika typischen – hierarchischen Strukturen auf irgendeine Weise von der Masse abheben, werden mit regelmäßigen Mobbing-Attacken bestraft. Als der Musiklehrer und bisheriger Leiter des Glee-Clubs (Schul-Showchor) entlassen wird, übernimmt Spanischlehrer Will Schuester den Posten. Als Schüler war er selbst Mitglied des – zu seiner Zeit – sehr erfolgreichen und beliebten Showchors. Trotz knappem Budget und der Unbeliebtheit des Clubs und dessen Mitgliedern, ist Will fest entschlossen, an den damaligen Erfolg anzuknüpfen und seinen „Glee-Kids“ das Gefühl zu geben, dass sie Teil von etwas Besonderem sind.

Der Glee-Club wird schnell auch Anlaufstelle für die verschiedenen Probleme der „Außenseiter“. Rachel zum Beispiel ist eine ambitionierte und talentierte Jüdin, die von anderen aber nur als Streberin wahrgenommen wird. Kurt ist homosexuell und hat Angst, sich vor seinem Vater zu outen. Artie ist querschnittsgelähmt. Tina ist eine schüchterne, stotternde Asiatin. Mercedes ist schwarz und etwas kräftiger. Gemeinsam bestreiten sie den stressigen High-School-Alltag und finden ihre Stimme und ihr Selbstbewusstsein.

IMDb-Rating: 6,7/10

Rotten Tomatoes: 70 %

Hier streamst du „Glee“

„Glee“ ist inzwischen bei Disney+ zuhause. Den Klassiker kannst du aber auch bei vielen anderen Video-Anbietern sehen, welche das sind, weiß JustWatch:

Hollywood (2020)

In den 1940er Jahren war Hollywood richtig glamourös

Die Mini-Serie spielt in dem Hollywood der 1940er Jahre und erzählt die Geschichten verschiedener Charaktere, die nach dem zweiten Weltkrieg für die Verwirklichung ihrer Träume nach Tinseltown kommen. Was aber tatsächlich hinter den Kulissen in der Traumfabrik stattfindet, erfährt man anhand der individuellen Geschichten. Diese berichten von Herausforderungen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Herkunft oder Sexualität in einem korrupten, vorurteilsbehafteten System. Die Serie behandelt die Problematiken von anti-schwarzem und anti-asiatischem Rassismus, bis hin zu Sexismus und Homophobie. Es sind Probleme, die nicht nur im Hollywood des goldenen Zeitalters, sondern auch heute präsent und relevant sind.

IMDb-Rating: 7,5/10

Rotten Tomatoes: 57 %

Trailer zu „Hollywood“

Hier streamst du „Hollywood“

„Hollywood“ ist ein Netflix Original. Eventuell kennt JustWatch weitere Streaming-Optionen:

