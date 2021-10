PlayStation Plus: Spektakuläre PS Plus Games im Oktober 2021 gratis

Die wichtigste Botschaft vorweg: Wenn du dich für ein PS Plus Abo von Sony entscheidest, erhältst du mehr als nur monatliche Gratis-Games. Du profitierst von weiteren exklusiven Extras, musst dafür aber bereit sein, eine monatliche Grundgebühr zu zahlen. Und du musst in Deutschland mindestens 18 Jahre alt sein, um überhaupt Mitglied werden zu können. Alle wichtigen Details zu PlayStation Plus inklusive aller Informationen zu den aktuell gültigen Preisen findest du hier.

Gratis-Games für PS Plus Mitglieder

Beginnen wir mit den PS Plus Games. Monat für Monat ist es für Mitglieder der PlayStation Plus Community möglich, auf von Sony ausgewählte Spiele zuzugreifen. Du kannst sie über das Internet auf deine Konsole laden und anschließend ohne Limit spielen. Allerdings nur solange du zahlendes PlayStation Plus Mitglied bleibst.

Welche PS Plus Games gibt es im Oktober 2021?

Ab Dienstag, 5. Oktober, stehen die neuen Games des Monats Oktober 2021 für PS Plus Abonnenten zur Verfügung. Drei neue PlayStation Plus Games sind es dieses Mal, die du bis zum 1. November 2021 zu deiner Spiele-Bibliothek hinzufügen kannst.

Hell Let Loose (PS5)

Hast du Lust auf ein Multiplayer-Game mit bis zu 100 Spielern und bist du schon mit einer PlayStation 5 ausgestattet? Dann könnte „Hell Let Loose“ für dich interessant sein. Inspiriert von den Schlachten im 2. Weltkrieg geht es hier nicht nur um wilde Ballerei. Vielmehr ist das Game dem ressourcenbasierten Echtzeitstrategiespielbereich zuzuordnen, in dem die Kommandanten den Verlauf lenken und mächtige Fähigkeiten im Spiel koordinieren können, um den Siegeszug des eigenen Teams zu beeinflussen. Zwei Teams kämpfen dabei mit jeweils 50 Personen gegeneinander – an einer sich dynamisch verändernden Front. Du selbst kannst dabei eine von 14 spielbaren Rollen aus Infanterie-, Aufklärungs- und Panzereinheiten auswählen. Alle sind ausgestattet mit authentischen Waffen, Fahrzeugen und Ausrüstungen.

PGA Tour 2K21 (PS4 & PS5)

Deutlich entspannter geht es in „PGA Tour 2K21“ zur Sache. Hier nimmst du nämlich eine ganze andere Waffe in die Hand: (d)einen Golfschläger. Rund um den Globus trittst du auf Golfplätzen an, um deine Karriere zu verbessern. Nach und nach verdienst du dabei nicht nur Belohnungen, sondern auch wertvolle Ausrüstungsgegenstände. Und natürlich darf auch das Drumherum nicht fehlen, indem du dein eigenes Clubhaus baust oder selbst eine komplette Saison oder Turniere entwirfst, die auf deine Regeln und Anforderungen zugeschnitten sind.

Mortal Kombat X (PS4 & PS5)

Bereit für den Kampf? In „Mortal Kombat X“ führt daran kein Weg vorbei. Sony verspricht in dem Beat‘em-up-Game eine kinoreife Inszenierung mit einem völlig neuen Spielerlebnis. Denn zum ersten Mal in der Geschichte der knochenbrecherischen „Mortal Kombat“-Serie hat jeder Charakter eine Reihe verschiedener Kampfstile zur Auswahl und bietet damit mehr Kampfstrategien und -Arten.

Das nachfolgende Video gibt dir noch einen ergänzenden und zugleich erklärenden Überblick dazu, auf welche PS Plus Spiele du dich im Oktober 2021 freuen kannst.

Tipp: Darüber hinaus hast du als Nutzer einer PS5 über die PlayStation Plus Collection ohne weitere Kosten auch Zugriff auf eine große Auswahl an PS4-Spielen, die eine ganze Generation geprägt haben. Dort solltest du in jedem Fall mal einen Blick hineinwerfen.

Welche weiteren Vorteile kann ich als PS Plus Abonnent erwarten?

Sony verspricht allen PS Plus Mitgliedern neben den oben genannten Gratis-Games noch exklusive Rabatte und Vorbestellungen im PlayStation Store, Vorabzugriff auf Demos und Beta-Testversionen, 100 GB Cloud-Speicher für Spielstände und Bonusinhalte wie Skins und Ingame-Items für kostenlose Spiele wie Fortnite. Das aber wohl interessanteste Extra-Feature: PS Plus Nutzer erhalten Zugang zu Online-Multiplayer-Spielen.

PS Plus Online-Multiplayer eröffnet dir neue Welten in deinen Lieblingsspielen und ermöglicht es dir, mit Freunden online zu spielen und an Online-Turnieren teilzunehmen. Auf diese Weise kannst du zum Beispiel an einem weltweiten Wettbewerb in „FIFA 21“ teilnehmen oder in „Call of Duty: Modern Warfare“ packende 2-gegen-2-Gefechte starten. Alternativ sind auch spektakuläre 6-gegen-6-Multiplayer-Matches möglich. Sogar bis zu 30 Spieler treten in „Grand Theft Auto Online“ gegeneinander an.

Aber natürlich musst du nicht zwangsläufig über das Internet gegen andere Gamer antreten, wenn du ein Multiplayer-Game kaufst. Auch auf dem heimischen Sofa kannst du eine Multiplayer-Session mit entsprechend kompatiblen Spielen starten. Den Online-Multiplayer-Modus gibt es aber nur mit einem PS Plus Abo.

Was kostet PlayStation Plus?

Ein Monat PS Plus kostet übrigens 8,99 Euro. Das Abonnement über drei Monate am Stück ist für 24,99 Euro zu haben, was umgerechnet 8,33 Euro pro Monat entspricht. Oder du entscheidest dich gleich für das attraktive Jahresabo. Das kostet aktuell 59,99 Euro – umgerechnet also nur 5 Euro pro Monat. Du sparst gegenüber dem Monatsabo immerhin 44 Prozent. Kaufen kannst du Gutscheine für das PlayStation Plus Abo unter anderem bei Amazon.

Wie du deinen Gutscheincode für PS Plus im PlayStation Store einlösen kannst, lässt sich hier nachlesen. Sofern du in deinem Nutzerkonto eine gültige Kreditkarte hinterlegt hast, verlängert sich dein Abo für PS Plus übrigens automatisch. Vorausgesetzt, du hast die Funktion „Automatisches Aufladen“ nicht deaktiviert.

Du fragst dich wie viele Mitglieder PlayStation Plus wohl hat? Nun, Ende Juni 2021 verzeichnete Sony rund 46 Millionen Abonnenten für seinen kostenpflichtigen Zusatzdienst. Für Sony ist die PlayStation-Plus-Community also zu einer inzwischen bedeutungsvollen Einnahmequelle geworden.

Wie kann ich mein PlayStation Plus Abo kündigen?

Hast du aus welchen Gründen auch immer kein Interesse mehr, dein PlayStation Plus Abo zu verlängern, kannst du es kündigen. Auf der PlayStation-Homepage hat Sony für dich alle Möglichkeiten zusammengefasst, wie du das PS Plus Abo beenden kannst.

Wichtig: Kündigst du dein Abonnement, verlierst du den Zugriff auf sämtliche oben genannte PS Plus Vorteile. Auch deine heruntergeladenen Spiele stehen dir dann nicht mehr zur Verfügung. Eingelöste PlayStation Plus Pakete und -Avatare sowie ermäßigte PlayStation Plus Einkäufe kannst du hingegen behalten.

Wirst du nach einer Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt wieder PS Plus Abonnent, verspricht Sony, dir alle zuvor heruntergeladenen Inhalte wieder zur Verfügung zu stellen.

