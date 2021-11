PlayStation Plus: Der November 2021 bringt so viele Games wie nie

Die wichtigste Botschaft vorweg: Wenn du dich für ein PS Plus Abo von Sony entscheidest, erhältst du mehr als nur monatliche Gratis-Games. Du profitierst von weiteren exklusiven Extras, musst dafür aber bereit sein, eine monatliche Grundgebühr zu zahlen. Und du musst in Deutschland mindestens 18 Jahre alt sein, um überhaupt Mitglied werden zu können. Alle wichtigen Details zu PlayStation Plus inklusive aller Informationen zu den aktuell gültigen Preisen findest du hier.

Gratis-Games für PS Plus Mitglieder

Beginnen wir mit den PS Plus Games. Monat für Monat ist es für Mitglieder der PlayStation Plus Community möglich, auf von Sony ausgewählte Spiele zuzugreifen. Du kannst sie über das Internet auf deine Konsole laden und anschließend ohne Limit spielen. Allerdings nur solange du zahlendes PlayStation Plus Mitglied bleibst.

Welche PS Plus Games gibt es im November 2021?

Seit dem 2. November, stehen die neuen Games des Monats November 2021 für PS Plus Abonnenten zur Verfügung. Gleich sechs neue PlayStation Plus Games sind es dieses Mal, die du bis zum 6. Dezember 2021 zu deiner Spiele-Bibliothek hinzufügen kannst. Die zur Verfügung gestellten VR-Titel sind sogar bis zum 3. Januar 2022 verfügbar.

Knockout City (PS5 / PS4)

Bist du Fan epischer Dodgeball-Schlachten? Dann darfst du „Knockout City“ nicht verpassen. Hier ist es in Teams gemeinsam möglich, online gegen gegnerische Crews anzutreten, um Knockout City zu erobern. Dabei müsst ihr eure Gegner mit Trickwürfen und koordinierter Teamarbeit überlisten, während ihr versucht, gegnerischen Bällen auf der Karte auszuweichen oder diese abzufangen. Und ist mal kein eigener Ball zur Hand, ist es möglich, sich selbst zu einem solchen zu machen, in die Hände eines Teamkollegen zu rollen und so zu einer ultimativen Waffe zu werden.

First Class Trouble (PS5 / PS4)

Bis zu sechs Personen können online an Bord eines Luxus-Raumschiffs Platz nehmen. Viel Spieler werden nach dem Zufallsprinzip als Bewohner ausgewählt. Ziel ist es, gemeinsam eine bösartige künstliche Intelligenz im Herzen des Raumschiffs auszuschalten. Die beiden anderen Spieler tun alles, um das Auffinden der künstlichen Intelligenz zu verhindern. Dabei sind auch Täuschungen und Lügen ausdrücklich nicht verboten.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (nur PS4)

RPG-Kämpfe sind bei „Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning“ an der Tagesordnung. Dich erwartet eine weitläufige Spielwelt, in der du in verschiedene spektakuläre Regionen eintauchen kannst. Dabei musst du eine vom Krieg zerrissene Welt retten und in die Schuhe des ersten Kriegers schlüpfen, der sich den Fängen des Todes entreißen konnte und nun die Schlüssel zur Unsterblichkeit in der Hand hält.

Drei VR-Bonustitel zum fünfjährigen Bestehen von PS VR

The Persistence

Ins Jahr 2521 wirst du im PS VR Game „The Persistence“ katapultiert, um an Bord eines zum Scheitern verurteilten Raumschiffs in einer Weltraumkolonie zu überleben. Dass das Raumschiff droht, von einem schwarzen Loch verschluckt zu werden, ist dabei die eine Gefahr. Nicht minder gefährlich sind aber auch die mörderischen Mutanten, die die Persistence überfallen. In Person des Klons der Sicherheitsbeauftragten Zimri Eder ist es deine Aufgabe, immer tiefer in die Decks der Persistence vorzudringen, um die Systeme zu reparieren.

The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition

Für Fans des „The Walking Dead“-Franchise führt ein Weg an „The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition“ vorbei. Das Spiel ist in den Ruinen von New Oreleans angesiedelt, wo es (natürlich) darum geht, den Fängen der Läufer zu entkommen. Wie in einem Adventure-Game üblich, geht es darum, möglichst unauffällig durch die virtuelle Welt zu schleichen, zu plündern und ein stadtweites Geheimnis zu lüften. Und Vorsicht: Vermeintliche Freunde können schnell zu den schlimmsten Feinden werden.

Until You Fall

Ein Acrade-inspirieres VR-Spiel ist wiederum „Until You Fall“. Hier musst du in Stunden voller wilder und kinetischer Unterhaltung deinen eigenen Kampfstil finden und perfektionieren. In abgefahrenen Schwertkämpfen geht es gegen von Magie durchdringene Monster ordentlich zur Sache. Stück für Stück arbeitest du dich tiefer in das Herz einer neonfarbenen Fantasiewelt vor, während du dich mit immer mehr Waffen ausstattest, die das Gameplay immer wieder verändern, während deine Kraft zunimmt.

Das nachfolgende Video gibt dir noch einen ergänzenden und zugleich erklärenden Überblick dazu, auf welche PS Plus Spiele du dich im November 2021 freuen kannst.

Tipp: Darüber hinaus hast du als Nutzer einer PS5 über die PlayStation Plus Collection ohne weitere Kosten auch Zugriff auf eine große Auswahl an PS4-Spielen, die eine ganze Generation geprägt haben. Dort solltest du in jedem Fall mal einen Blick hineinwerfen.

Welche weiteren Vorteile kann ich als PS Plus Abonnent erwarten?

Sony verspricht allen PS Plus Mitgliedern neben den oben genannten Gratis-Games noch exklusive Rabatte und Vorbestellungen im PlayStation Store, Vorabzugriff auf Demos und Beta-Testversionen, 100 GB Cloud-Speicher für Spielstände und Bonusinhalte wie Skins und Ingame-Items für kostenlose Spiele wie Fortnite. Das aber wohl interessanteste Extra-Feature: PS Plus Nutzer erhalten Zugang zu Online-Multiplayer-Spielen.

PS Plus Online-Multiplayer eröffnet dir neue Welten in deinen Lieblingsspielen und ermöglicht es dir, mit Freunden online zu spielen und an Online-Turnieren teilzunehmen. Auf diese Weise kannst du zum Beispiel an einem weltweiten Wettbewerb in „FIFA 21“ teilnehmen oder in „Call of Duty: Modern Warfare“ packende 2-gegen-2-Gefechte starten. Alternativ sind auch spektakuläre 6-gegen-6-Multiplayer-Matches möglich. Sogar bis zu 30 Spieler treten in „Grand Theft Auto Online“ gegeneinander an.

Aber natürlich musst du nicht zwangsläufig über das Internet gegen andere Gamer antreten, wenn du ein Multiplayer-Game kaufst. Auch auf dem heimischen Sofa kannst du eine Multiplayer-Session mit entsprechend kompatiblen Spielen starten. Den Online-Multiplayer-Modus gibt es aber nur mit einem PS Plus Abo.

Was kostet PlayStation Plus?

Ein Monat PS Plus kostet übrigens 8,99 Euro. Das Abonnement über drei Monate am Stück ist für 24,99 Euro zu haben, was umgerechnet 8,33 Euro pro Monat entspricht. Oder du entscheidest dich gleich für das attraktive Jahresabo. Das kostet aktuell 59,99 Euro – umgerechnet also nur 5 Euro pro Monat. Du sparst gegenüber dem Monatsabo immerhin 44 Prozent. Kaufen kannst du Gutscheine für das PlayStation Plus Abo unter anderem bei Amazon.

Wie du deinen Gutscheincode für PS Plus im PlayStation Store einlösen kannst, lässt sich hier nachlesen. Sofern du in deinem Nutzerkonto eine gültige Kreditkarte hinterlegt hast, verlängert sich dein Abo für PS Plus übrigens automatisch. Vorausgesetzt, du hast die Funktion „Automatisches Aufladen“ nicht deaktiviert.

Du fragst dich wie viele Mitglieder PlayStation Plus wohl hat? Nun, Ende Juni 2021 verzeichnete Sony rund 46 Millionen Abonnenten für seinen kostenpflichtigen Zusatzdienst. Für Sony ist die PlayStation-Plus-Community also zu einer inzwischen bedeutungsvollen Einnahmequelle geworden.

Wie kann ich mein PlayStation Plus Abo kündigen?

Hast du aus welchen Gründen auch immer kein Interesse mehr, dein PlayStation Plus Abo zu verlängern, kannst du es kündigen. Auf der PlayStation-Homepage hat Sony für dich alle Möglichkeiten zusammengefasst, wie du das PS Plus Abo beenden kannst.

Wichtig: Kündigst du dein Abonnement, verlierst du den Zugriff auf sämtliche oben genannte PS Plus Vorteile. Auch deine heruntergeladenen Spiele stehen dir dann nicht mehr zur Verfügung. Eingelöste PlayStation Plus Pakete und -Avatare sowie ermäßigte PlayStation Plus Einkäufe kannst du hingegen behalten.

Wirst du nach einer Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt wieder PS Plus Abonnent, verspricht Sony, dir alle zuvor heruntergeladenen Inhalte wieder zur Verfügung zu stellen.

