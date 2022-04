Ostern 2022: Diese Film-Highlights laufen an den Feiertagen im Free TV

Nicht nur Weihnachten oder Halloween haben thematisch passende Filme. Auch zu Ostern gibt es eine Fülle an Inhalten, die sich mit Jesus Christus, seiner Auferstehung, seinem Tod und seiner Geschichte befassen. Allerdings kann es manchmal knifflig werden, wenn die Filme zu blasphemisch sind und nicht den christlichen Sitten entsprechen. Dann sind diese Filme an Karfreitag verboten. Welche TV-Highlights und Osterfilme du dennoch über die Osterfeiertage sehen kannst, zeigen wir dir hier.

TV-Highlights an Ostern für Erwachsene

Der Karfreitag beginnt mit einigen Schwergewichten: Nicht nur einige Liebesfilme sind dabei, sondern auch ein Film aus dem DC-Universum. Thematisch passend sind indes „Die zehn Gebote“ und „Luther“ an Karfreitag zu sehen.

Osterfilme an Karfreitag

My Big Fat Greek Wedding – VOX, 8:30 Uhr

In den Schuhen meiner Schwester – VOX, 10:20 Uhr

Die Zehn Gebote – Das Erste, 13:45 Uhr

Natürlich blond 2 – VOX, 14:50 Uhr

50 erste Dates – VOX, 16:40 Uhr

Per Anhalter durch die Galaxis – RTL II, 18:05 Uhr

Braveheart – RTL II, 20:15 Uhr

Aquaman – ProSieben, 20:15 Uhr

E.T.: Der Außerirdische – ZDFneo, 20:15 Uhr

Kindeswohl – ZDF, 22 Uhr

Luther – 3sat, 22:25 Uhr

An Karsamstag sucht man vergeblich nach Osterklassikern wie etwa „Ben Hur“ oder die „Die Passion Christi“. Stattdessen sind es vor allem beliebte Filme wie „Harry Potter“ oder auch Agatha Christies Klassiker „Tod auf dem Nil“, die das Programm im Free-TV bestimmen.

Filme an Karsamstag im Fernsehen

The Jungle Book – Sat.1, 20:15 Uhr

Good Will Hunting – Sixx, 20:15 Uhr

Kindsköpfe – VOX, 20:15 Uhr

Die Bourne-Verschwörung – ZDFneo, 20:15 Uhr

Tod auf dem Nil – rbb, 22:05 Uhr

Am Höhepunkt des Osterfestes bleiben die Filme mit Schwerpunkt Religion außen vor. Stattdessen stellen sich die TV-Sender mit folgenden Blockbustern breit auf:

TV-Programm an Ostersonntag

Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers – ProSieben, 14:40 Uhr

Harry Potter und der Orden des Phönix – Sat.1, 17:25 Uhr

Gladiator – ZDFneo, 20:15 Uhr

James Bond 007: Spectre – ProSieben, 20:15 Uhr

Der Club der toten Dichter – Sixx, 22:55 Uhr

Das große Oster-Finale erreicht seinen Höhepunkt an Ostermontag, wo vorrangig die Tragikomödie „Jojo Rabbit“ heraussticht.

Blockbuster an Ostermontag

Haben Sie das von den Morgans gehört? – RTL, 11:05 Uhr

Sweet Home Alabama: Liebe auf Umwegen – RTL, 15 Uhr

Jojo Rabbit – ProSieben, 20:15 Uhr

James Bond 007: Spectre – ProSieben, 22:30 Uhr

GoodFellas: Drei Jahrzehnte in der Mafia – Kabel Eins, 22:35 Uhr

Monsieur Claude 2 – NDR, 23:15 Uhr

Harry und Sally – MDR, 23:50 Uhr

Die Gärtnerin von Versailles – Das Erste, 00:00 Uhr

Schuld nach Ferdinand von Schirach – ZDF, 3:20 Uhr

Osterfilme für Kinder und Familien im Fernsehen

Auch Kinder und Jugendliche haben ihr eigenes Programm an Ostern im Fernsehen. Das fängt mitunter schon in der Früh an und erleichtert so manchen Eltern den Morgen.

Kinderfilme an Karfreitag

Die Biene Maja – ZDF, 7:50 Uhr

Hanni und Nanni – ZDF, 9:10 Uhr

Drachenzähmen leicht gemacht 2 – Sat.1, 9:15 Uhr

Marley und ich – RTL, 11:25 Uhr

Die Abenteuer von Tim und Struppi – ZDFneo, 11:15 Uhr

Ostwind: Zusammen sind wir frei – HR, 11:55 Uhr

Kung Fu Panda 3 – Sat.1, 12:45 Uhr

Hop: Osterhase oder Superstar – ZDFneo, 14:05 Uhr

Cars 3: Evolution – Sat.1, 14:30 Uhr

An Ostersamstag kommen vor allem die Jüngsten auf ihre Kosten, auch thematisch passend zu Ostern mit „Die Häschenschule“. Am Nachmittag wartet „Ice Age“ auf dich und deine gesamte Familie.

TV-Highlights für Kinder an Karsamstag

Die Häschenschule – NDR, 7:30 Uhr

Fünf Freunde 2 – ZDF, 8:55 Uhr

Der Froschkönig – ARD, 8:55 Uhr

Die Insel der Abenteuer – RTL II, 10:25 Uhr

Ostwind: Aufbruch nach Ora – HR, 12:20 Uhr

Ice Age – RTL, 13:50 Uhr

Nils Holgerssons wunderbare Reise – HR, 14 Uhr

Ice Age 2: Jetzt tauts – RTL, 15:25 Uhr

Ella Schön: Familienbande – 3sat, 17:30 Uhr

Ice Age: Jäger der verlorenen Eier – RTL, 17:10 Uhr

Anders als bei den „Erwachsenenfilmen“ geht es Ostersonntag im Kinderfilmbereich richtig bunt zu. Der freche „Peter Hase“ strapaziert die Nerven seiner Mitmenschen, Hasenjunge Max sucht nach neuen Abenteuern und die Eiskönigin trifft auf geheimnisvolle Geister im Wald.

Kinderprogramm an Ostersonntag

Die Häschenschule: Jagd nach dem goldenen Ei – SWR, 6:45 Uhr

Die Prinzessin auf der Erbse – Das Erste, 7:25 Uhr

Peter Hase – ZDF, 10:15 Uhr

Das fliegende Klassenzimmer – ARD one, 12:10 Uhr

Die goldene Gans – MDR, 14:50 Uhr

Die Eiskönigin 2 – Sat.1, 20:15 Uhr

Am letzten Osterfeiertag können Kinder Robin Williams als Mrs. Doubtfire zusehen, Tim und Struppi bei ihren Abenteuern und der Eiskönigin bei ihrer Reise zu geheimnisvollen Geistern verfolgen.

TV-Highlights am Ostermontag für Kinder