Olympia 2021 im Stream und TV: So siehst du die Sommerspiele in Tokio

Italien hat den Sieg der Fußball-EM 2021 bereits für sich markieren können, nun stehen die Olympischen Sommerspiele 2021 in Japan statt. Die Corona-Pandemie verschob das Sportevent nicht nur um ein Jahr. Lange stand nicht fest, ob die Athleten überhaupt in diesem Jahr in Asien in ihrer Disziplin antreten können. Wie eine Umfrage des Marktforschungsportals Statista zeigt, stößt die Olympiade bis dato weiterhin auf Ablehnung. Auch 63 Prozent der Deutschen hätten gewollt, dass die Spiele nicht stattfinden. Die Olympia-Kommission einigte sich aufgrund der angespannten Pandemiesituation letztlich darauf, die Olympischen Spiele ohne Zuschauer stattfinden zu lassen.

Umso besser für dich, wenn du Olympia 2021 im Fernsehen und Stream verfolgen willst. Wie und wann du das Event verfolgen kannst sowie weitere wissenswerte Informationen liest du im Folgenden. Übrigens: Wie auch schon bei der EM behält man den Namen „Olympia 2020“ ebenfalls bei.

Olympia 2021: Wann und wo finden die Spiele statt?

Für die Olympischen Spiele im Sommer 2021 hat sich Japans Hauptstadt Tokio qualifiziert. Das Sportevent startet demnach offiziell am 23. Juni und endet am 8. August 2021. Dennoch starteten bereits am 21. Juli die ersten Turniere im olympischen Fußball sowie Softball. Die Wettkämpfe werden in über vierzig Sportstätten in ganz Tokio ausgetragen.

Die Olympischen Spiele 2016 fanden in Brasilien, genauer gesagt in Rio de Janeiro statt. Seit 1994 wechseln sich außerdem die olympischen Winter- und Sommerspiele im Zweijahres-Rhythmus ab. Diese Regel wird nun ebenfalls gebrochen.

Olympia 2021 im TV

Alle Wettkämpfe der Olympischen Spiele können Zuschauer live im Fernsehen oder Live-Stream ansehen. Der US-Sender Discovery konnte sich die Rechte an allen Austragungen von Olympia 2021 sichern, sodass die Wettkämpfe hierzulande alle auf Eurosport zu sehen sind. Für jeden sind Teile der Olympiade im Free-TV auf Eurosport 1 zu sehen. Weitere Begegnungen strahlt der Sender auf dem Pay-TV-Sender Eurosport 2 aus. Alternativ steht auch das Programm in ARD und ZDF zur Verfügung. Die öffentlich-rechtlichen Sender konnten sich Sub-Lizenzen von Discovery für mehrere 100 Stunden Sendezeit sichern. Dementsprechend zeigen ARD und ZDF täglich im Wechsel eine Auswahl der Wettkämpfe aus Tokio.

Den Anfang macht die ARD am 22. Juli mit der Übertragung der Fußball- und Softball-Begegnungen. Das ZDF folgt am ersten offiziellen Tag am 23. Juli. Du solltest beachten, dass die Spiele aufgrund der Zeitverschiebung hierzulande vormittags und teilweise auch nachts zu sehen sind. Tokio ist Deutschland neun Stunden voraus.

Highlights im Fernsehen:

23. Juli: Eröffnungsfeier von Olympia 2021, 13 Uhr (20 Uhr Ortszeit), ZDF

Eröffnungsfeier von Olympia 2021, 13 Uhr (20 Uhr Ortszeit), ZDF 24. Juli, ab 1:30 Uhr im ZDF: Am ersten vollständigen Wettkampftag erhalten Sportler bereits die ersten Goldmedaillen. Spannend wird es vor allem in den Disziplinen Luftgewehr- und Luftpistolenschießen, Radfahren sowie Männer-Straßenrennen.

Am ersten vollständigen Wettkampftag erhalten Sportler bereits die ersten Goldmedaillen. Spannend wird es vor allem in den Disziplinen Luftgewehr- und Luftpistolenschießen, Radfahren sowie Männer-Straßenrennen. 1. August, ab 1:15 Uhr, ZDF: Als Star der Rennbahnen ging einst Usain Bolt aus den Olympischen Spielen hervor. Nun wird sein Nachfolger gesucht. Das 100-Meter-Rennen der Männer findet am 2. August statt, an dem die Favoriten Christian Coleman und Noah Lyles aus den USA teilnehmen.

Als Star der Rennbahnen ging einst Usain Bolt aus den Olympischen Spielen hervor. Nun wird sein Nachfolger gesucht. Das 100-Meter-Rennen der Männer findet am 2. August statt, an dem die Favoriten Christian Coleman und Noah Lyles aus den USA teilnehmen. 7. August, ab 23:45 Uhr, ZDF: Im International Stadium Yokohama treten die Fußball-Finalisten gegeneinander an. 2016 katapultierte sich Brasilien in das Fußball-Finale und konnte so vor heimischem Publikum den Sieg gegen Deutschland erzielen.

Im International Stadium Yokohama treten die Fußball-Finalisten gegeneinander an. 2016 katapultierte sich Brasilien in das Fußball-Finale und konnte so vor heimischem Publikum den Sieg gegen Deutschland erzielen. 8. August: Abschlussfeier,13 Uhr (20 Uhr Ortszeit), ARD

Tokyo2020 im Live-Stream

Alternativ kannst du die Olympischen Spiele auch im Live-Stream verfolgen, zum Beispiel unterwegs. Neben den Mediatheken respektive Live-Streams von ARD und ZDF bieten sich hier Streaming-Anbieter wie Zattoo, DAZN oder auch Joyn an. Bist du Kunde bei Zattoo, kannst du einfach den Sender auswählen, der das Event überträgt. Ähnliches Spiel bei Joyn.

DAZN-Kunden haben mehr Spielraum bei Olympia 2021, da der Anbieter Partner von Eurosport ist. Dementsprechend stehen nicht nur die Wettkämpfe aus dem Free-TV zur Verfügung, sondern auch jene, die sonst nur im Pay-TV zu sehen wären. Möchtest du kurzfristig in DAZN hinein schnuppern, kannst du den Dienst 30 Tage kostenlos zur Olympiade 2021 ausprobieren.

Welche Sportarten sind bei Olympia 2021 in Tokio dabei?

Die Wettkämpfe, die bei Olympia ausgetragen werden, sind aus unterschiedlichsten Gebieten. Insgesamt sind fünfunddreißig Disziplinen vertreten. In diesem Jahr kommen allerdings einige Sportarten neu hinzu: Dazu zählen Surfen, Sportklettern, Softball, Skateboard, Karate, 3×3 Basketball und Baseball.

In puncto Mannschaftssport ist Deutschland in fünf Disziplinen vertreten. Die U21-Nationalmannschaft tritt im Fußball an. Auch die Fußball-, Handball-, Hockey- und Basketball-Nationalteams der Männer treten in Tokio an. Beim 3×3 Basketball und Hockey treten die deutschen Frauen an.

Maskottchen für die Olympischen Spiele 2021

Wie zu jedem Sportereignis bekommt auch Olympia 2021 Maskottchen zur Seite. Die Figuren heißen Miraitowa (Blau) und Someity (Rosa). Während Miraitowa sich rasant an verschiedene Orte teleportieren kann, steht Someity für Gutherzigkeit – vor allem bei den Paralympics. Das Maskottchen liebt die Natur und soll an die japanischen Kirschblüten erinnern.

