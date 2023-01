Spezialnummer ohne Anruf: Das geschieht, wenn du 015753024990 wählst Artem Sandler 3 Minuten

Per Telefon ruft man in der Regel Angehörige, Freunde, Bekannte oder Firmen an. Um sich auszutauschen, sich zu verabreden oder Erkundigungen einzuholen. Dann existieren noch einige Notrufnummern, die jedoch ebenfalls im Notfall allesamt angewählt werden sollen. Nicht so die „Nummer ohne Anruf“.