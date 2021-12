Neue Sprache lernen? Mit diesen 5 fantastischen Apps schaffst du es

Ob das Schulenglisch aufgrund eines neuen Jobs auffrischen, ein paar Sätze und Floskeln für den Urlaub lernen oder Auswandern: Wer eine neue Sprache lernen will, hat meist eine Motivation. Eine Alternative zur Volkshochschule, einem Englisch- oder Spanischkurs an einer Sprachschule oder einem Fernstudium: Apps für Smartphone und Tablet. Damit kannst du Sprachen nicht nur ortsunabhängig lernen. Du kannst auch selbst das Tempo bestimmen.

Zudem erlauben dir Apps zunächst einmal einen Blick zu riskieren, ohne dass es dich etwas kostet. Bei Nichtgefallen kannst du die App einfach wieder deinstallieren. Sprachenlern-Apps, die es zuhauf und meist sogar kostenlos im Google Play Store und Apple App Store gibt, sind nicht nur für Einsteiger geeignet.

Neue Sprache lernen? Das sind die Top 5 Apps

Einige Apps bieten einen Einstiegstest. Absolvierst du diesen, bewertet die Anwendung deine Vorkenntnisse und stuft dich automatisch ein. So musst du etwa als Fortgeschrittener, der beispielsweise Englisch lernen will, nicht bei null anfangen. Auch wenn du Spanisch lernen willst und bereits Vorkenntnisse hast, finden Apps heraus, was du schon weißt und wo du einsteigen kannst. Selbstverständlich kannst du aber auch ganz von vorne beginnen.

Babbel

Die wohl bekannteste und eigenen Angaben zufolge erfolgreichste Sprachlern-App ist Babbel. Insgesamt stehen dir hier 14 Sprachen zur Auswahl. Neben beliebten Sprachen wie Englisch, Spanisch und Französisch auch Türkisch, Polnisch und Indonesisch. Babbel bietet über 5.000 Kurse und über 10.000 Stunden an Lerninhalten an. Das Berliner Unternehmen gibt sich selbstsicher: „Sprich deine neue Sprache, wie du es schon immer wolltest. Und das funktioniert. 73 Prozent der Babbel-Nutzer fühlen sich nach nur fünf Stunden mit Babbel bereit für ein erstes Gespräch.“

Die Spachlern-App gibt es für Android und iOS. Du kannst die App 7 Tage lang kostenlos ausprobieren. Anschließend verlangt Babbel mindestens 4,95 Euro pro Monat, bei einem Abo für ein Jahr. Mit Babbel-Live bietet die E-Learning Plattform Nutzern auch virtuellen Live-Unterricht mit zertifizierten Lehrkräften.

Duolingo

Das Lernen mit Duolingo soll nicht nur Spaß machen, sondern den Entwicklern zufolge auch süchtig. Sprachen erlernst du spielerisch. Du kannst Punkte für richtige Antworten sammeln und in immer höhere Ligen aufsteigen, wenn du dran bleibst. Ob Englisch lernen oder Spanisch vertiefen: Alles geschieht in kleinen und kurzen Lektionen, die du zwischendurch erledigen kannst. Eigenen Angaben zufolge soll eine Studie herausgefunden haben, dass 34 Stunden auf Duolingo einem ganzen Semester in einem Hochschulsprachkurs entsprechen.

Das Tolle bei Duolingo: Die App ist kostenlos und für Android und iOS verfgübar. Wer auf Werbeeinblendungen nach den Lektionen verzichten will und Kurse auch offline machen möchte, kann aber auch eine Plus-Version buchen. Die kostenlose Variante reicht zum Lernen aber vollkommen aus – auch für Fortgeschrittene.

Drops: Sprachen lernen und verbessern

Die App Drops baut auf visuelle Inhalte. Mit zu Vokabeln passenden Bildern soll man sich die Wörter besser und einfacher merken können. Zudem wirkt das Lernen sehr spielerisch. Statt Tastatur verschiebst du Vokabeln und Bilder oder wischst sie wie in der Dating-App Tinder weg. Neben beliebten Sprachen wie Englisch oder Spanisch sind auch exotische Sprachen wie Esperanto, Samoanisch oder Māori dabei.

Insgesamt bietet Drops 44 Sprachen an. Hinzu kommen Dialekte wie Kastilisch oder britisches Englisch. In der kostenlosen Version kannst du etwa fünf Minuten am Tag lernen. Möchtest du mehr, länger und intensiver lernen, kannst du ein Premium-Abo für 9,99 Euro im Monat oder 70 Euro pro Jahr abschließen. Die App gibt es für Android und iOS.

Memrise

Memrise ist eine Sprachlern-App, mit der das Lernen neuer Sprachen Spaß macht und effektiv ist. Das zumindest versprechen die Macher des 2010 gegründeten Unternehmens. Eigenen Angaben zufolge nutzen weltweit über 50 Millionen Menschen die App und lernen Englisch, Spanisch oder eine der 19 weiteren Sprachen. Memrise gibt es kostenlos für iOS und Android. Wer 9 Euro im Monat oder rund 35 Euro pro Jahr bezahlt, bekommt Zugriff auf alle Sprachkurse, Videos von Muttersprachlern und kann Kurse offline verfügbar machen. Alles kein Muss. Die kostenlose Version reicht zum Anfang allemal aus.

Speekoo – Lerne eine neue Sprache

Auf ein etwas anderes Lernprinzip setzt die App Speekoo. Hier erkundest du Städte des Landes, dessen Sprache du lernen möchtest. Zur Auswahl stehen Spanisch, Italienisch, Französisch, Chinesisch, Japanisch und Englisch. Neben einfachen Lektion, in denen du Grammatik und Vokabeln lernst, gibt es auch Podcasts, Videos und Artikel zu den einzelnen Städten. Das sorgt nicht nur für Urlaubsstimmung. Solltest du tatsächlich mal in die Stadt verreisen, weißt du auch schon etwas darüber. Das Beste an der App, die es für Android und iOS gibt: Sie ist komplett kostenlos.

Neue Sprache lernen: hilfreiche Tipps

Wenn du eine neue Sprache lernen möchtest, können Apps sehr hilfreich dabei sein. Doch wer sich schon mal bei einem Fitness-Studio angemeldet hat, weiß, dass es nicht immer einfach ist am Ball zu bleiben. Daher solltest du, wenn du es ernst meinst, nicht nur Apps nutzen, sondern auch sonst möglichst viel Kontakt zu der Sprache suchen, die du lernen möchtest. Du kannst unterwegs Hörbücher, ausländische Radiosender oder Podcasts hören, die in deiner Lernsprache aufgenommen oder kursähnlich gestaltet sind.

Darüber hinaus können Filme und Serien helfen. So kannst du diese in der Originalsprache etwa auf Englisch ansehen und deutsche Untertitel einblenden. Auch das Hören von Musik und die Auseinandersetzung mit den Texten bietet eine vielversprechende Möglichkeit, um deine Sprachkenntnisse zu verbessern.