Zugriff auf das Angebot von Prime Video hast du entweder per Einzelabo oder als Kunde von Amazon Prime. Zu den Vorteilen von Amazon Prime zählt neben dem kostenlosen Premium-Versand beim Onlineshopping und dem ohne Zusatzkosten nutzbaren Musik-Angebot von Amazon Prime Music auch die Film- und Serien-Flatrate Amazon Prime Video. Dort findest du unter anderem Filme, Serien und Dokumentationen. Aber auch viele Inhalte für Kinder. Und im Mai 2021 stehen wieder einige spannende Neustarts in Form von neuen Serien und Filmen auf dem Programm.

Neue Serien bei Prime Video im Mai 2021

Hinsichtlich neuer Serien hält Amazon Prime Video im Mai 2021 zwei Highlights bereit. Da wäre zum einen das Amazon Original „Panic“, das allerdings erst ab dem 28. Mai 2021 startet. Die Amazon Original Serie spielt in einer texanischen Kleinstadt, in der jeden Sommer die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse in einer Reihe von Herausforderungen gegeneinander antreten. Den Gewinner erwartet ein großer Preis. Sie glauben, dass diese Spiele ihre einzige Chance sind, ihrem bisherigen Leben zu entkommen und es zu verbessern. Doch in diesem Jahr haben sich die Regeln geändert – das Preisgeld ist höher denn je und das Spiel ist noch gefährlicher geworden. Die Teilnehmer werden mit ihren tiefsten, dunkelsten Ängsten konfrontiert und müssen entscheiden, wie viel sie bereit sind zu riskieren, um zu gewinnen.

Wünschst du dir mehr Anspruch? Dann ist vielleicht ab dem 14. Mai 2021 das Amazon Original „The Unterground Railroad“ die richtige Serie für dich. Erzählt wird die Geschichte von Cora Randall und ihrem verzweifelten Ruf nach Freiheit in den südlichen Vereinigten Staaten von Amerika Ende des 18. Jahrhunderts. Cora flieht von einer Plantage in Georgia und begibt sich auf die Suche nach einer sagenumwobenen unterirdischen Eisenbahnstrecke. Dort angekommen, entdeckt sie nicht etwa nur eine Metapher für eine bessere Zukunft, sondern eine echte Eisenbahnlinie mit Ingenieuren, Fahrern, einem geheimen Schienennetz und Tunneln unter der Erde des südlichen Amerikas. Während ihrer Reise wird Cora von Ridgeway verfolgt, der alles daran setzt, das Mädchen zurück auf die Plantage zu bringen. Der Kopfgeldjäger wird von bitterem Frust angetrieben, denn es ist ihm nie gelungen, Coras ebenfalls geflüchtete Mutter zurückzuholen.

Auf welche weiteren Serien-Neustarts du dich im Mai 2021 freuen kannst, verrät dir die folgende Tabelle. Sie gibt dir auch einen Ausblick auf weitere neu angekündigte Projekte bei Prime Video, zu denen es noch keinen konkreten Starttermin gibt:

Titel Staffel abrufbar ab The Flight Attendant 1 23. April Hubert und Staller 9 1. Mai Schitt's Creek 1-5 1. Mai The Vampire Diaries 1-8 7. Mai The Underground Railroad 1 14. Mai Gossip Girl 1-6 21. Mai Star Girl 1 21. Mai Panic 1 28. Mai Lucifer 5b 29. Mai Herr der Ringe 1 2021 Star Trek: Lower Decks 2 2021 The Devil’s Hour 1 2021 The Expanse 6 2021 Der Beischläfer 2 Ende 2021 Maradona – Leben wie ein Traum 1 Ende 2021 Star Trek: Picard 2 2022 A League of Their Own 1 noch unbekannt Bosch 7 noch unbekannt Goliath 4 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Hunters 2 noch unbekannt Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast 1 noch unbekannt Paper Girls 1 noch unbekannt The Boys 3 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 2 noch unbekannt

Neue Filme bei Amazon Prime Video im Mai 2021

Soll es statt einer Serie lieber ein Film sein? Dann kannst du dich bei Prime Video im Mai 2021 unter anderem auf einen Titel freuen, den Amazon exklusiv zu bieten hat: „Der Boandlkramer und die ewige Liebe„. Klingt schnulzig? Stimmt. Ist aber eher lustig. Denn mit von der Partie sind unter anderem Michael Bully Herbig und Hape Kerkeling. Herbig spielt darin den „bayerischen Tod“, den Boandlkramer. Zum ersten Mal seit tausenden von Jahren wird er von Armors Pfeil getroffen. Als der die Gefi (Hannah Herzsprung), die Mutter von Maxl, erblickt, ist es um ihn geschehen: der Tod hat sich unsterblich verliebt. Der liebestrunkene Boandlkramer lässt sich auf einen mehr oder weniger klugen Deal mit dem Teufel (Hape Kerkeling) ein und bringt dadurch nicht nur den göttlichen Plan durcheinander – es droht sogar das absolute Chaos!

Details zu weiteren Film-Neustarts bei Prime Video – dazu zählen im Mai 2021 unter anderem „Spaceball“, „Interstellar“ und „Patch Adams“, kannst du der folgenden Tabelle entnehmen:

Titel verfügbar ab Anmerkungen Ender's Game Das Große Spiel 28 April Better Living Through Chemistry 29. April Run 30. April Voyagers 30. April Amazon Exclusive Room 1. Mai The Hunger Games: Mockingjay 1. Mai Teil 1 & Teil 2 Michael Clayton 2. Mai Chick Fight 4. Mai I Still Believe 4. Mai Sieben Minuten nach Mitternacht 4. Mai The Amazing Spider-Man 6. Mai Wie schreibt man Liebe 6. Mai Patch Adams 7. Mai The Dictator 8. Mai Good Boys 9. Mai Bee Season 11. Mai Inside Man 11. Mai Astérix bei den Olympischen Spielen 12. Mai Interstellar 12. Mai Der Boandlkramer und die ewige Liebe 14. Mai Amazon Exclusive No Strings Attached 14. Mai Napola – Elite für den Führer 18. Mai Lovecut 19. Mai Bone Tomahawk 20. Mai Deliver Us From Evil 22. Mai Spaceball 22. Mai A Nice Girl Like You 23. Mai Seventh Son 24. Mai Der Schuh des Manitu 25. Mai The Good Lie 26. Mai Honest Thief 28. Mai Call Me By Your Name 29. Mai Gut zu Vögeln 29. Mai Downtown Abbey 30. Mai Männerhort 31. Mai

Eine Übersicht aller derzeit verfügbaren Film-Titel ist über die Homepage von Amazon Prime Video oder über die zugehörigen Apps einsehbar.

Was kostet Amazon Prime Video?

Um Amazon Prime Video nutzen zu können, ist ein Prime-Abonnement von Amazon notwendig. Neukunden haben die Möglichkeit, Amazon Prime für 30 Tage kostenlos zu nutzen. Danach werden für den Dienst 7,99 Euro pro Monat fällig. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, sich für ein Jahresabo zu entscheiden. Das kostet in Deutschland und Österreich derzeit 69 Euro, also 5,75 Euro pro Monat. Studenten haben die Möglichkeit, Amazon Prime Student ein Jahr lang kostenlos zu nutzen und erhalten anschließend 50 Prozent Rabatt auf die Prime-Mitgliedschaft. Sie können Amazon im Jahresabo also für 34 Euro nutzen.

Welche Extras bietet Amazon Prime?

Für Prime-Kunden stehen verschiedene Extras kostenlos zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem die folgenden Leistungen:

Prime Video

Unbegrenztes Streaming von tausenden Filmen und Serienepisoden inklusive Download-Funktion für die Offlinenutzung.

Prime Music

Über 2 Millionen Songs und die Fußball Bundesliga live – ohne Werbung. Wichtig dabei: Viele brandaktuelle Songs stehen über Prime Music zunächst nicht zur Verfügung. Dafür ist ein Music-Unlimited-Abo notwendig.

Prime Photos

Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos im Amazon Drive. Vorbei ist die Zeit, bei der man sich Gedanken über den begrenzten Speicherplatz auf dem eigenen Smartphone machen musste.

Prime Reading

Auch eine eingeschränkte E-Book-Flatrate ist Teil des Abos. Hunderte E-Books, E-Magazine, Comics und Kindle-Singles stehen für Prime-Kunden ohne Aufpreis zur Verfügung. Ideal für den nächsten Urlaub oder für eine längere Bahn- oder Flugreise. Aber auch hier gilt: Die Auswahl an E-Books ist begrenzt.

Gratis Premium-Versand

Millionen von Artikeln werden für Prime-Mitglieder schneller verschickt als für Standard-Kunden. Außerdem steht in 20 Metropol-Regionen ein kostenloser Same-Day-Lieferungsdienst zur Verfügung – heute bestellt, wenige Stunden später steht der Paketdienst mit der gewünschten Ware vor der Haustür.

Premiumzugang zu Blitzangeboten

Täglich bietet Amazon seinen Kunden tausende Sonderangebote an. Prime-Kunden können 30 Minuten früher auf eben diese Angebote mit Schnäppchenpotenzial zugreifen.

Amazon Family

Bis zu 20 Prozent Rabatt auf Windeln und Babynahrung im Spar-Abo sowie exklusive Rabatt- und Werbeaktionen.

Übrigens: Wenn du dich für neue Serien bei Netflix oder die neuesten Serien bei Sky interessierst, haben wir auch dafür die passenden Übersichten für dich. Und auch zu den Neustarts bei Disney+ halten wir dich monatlich auf dem Laufenden.