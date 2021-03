Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien im März

Zu den Vorteilen, die Prime-Kunden gewährt werden, zählt neben dem kostenlosen Premium-Versand und dem ohne Zusatzkosten nutzbaren Musik-Angebot von Amazon Prime Music auch die Film- und Serien-Flatrate Amazon Prime Video. Du kannst also auch auf eine Vielzahl von Bewegtbild-Angeboten zugreifen.

Die Redaktion von inside digital fasst an dieser Stelle die neuesten Entwicklungen rund um das Video-on-Demand-Angebot von Amazon Prime Video zusammen und zeigt dir auf, welche Neustarts du dich in den kommenden Wochen freuen kannst. Dabei berücksichtigen wir nicht nur Serien, sondern auch Filme, die neu in das Angebot von Prime Video aufgenommen werden. Doch bevor wir uns den Film-Neustarts widmen, lass uns erst einmal einen Blick auf die nagelneuen Serien werfen.

Neue Serien bei Prime Video im März

Eines der Serien-Highlights im März dürfte zweifelsohne „Invincible“ sein. Es ist die erste Staffel des Amazon Originals und erzählt ab dem 26. März die Geschichte von Mark, einem 17-jährigen Teenager. Er ist eigentlich wie jeder andere junge Mann in seinem Alter – abgesehen davon, dass sein Vater der mächtigste Superheld der Welt ist, Omni-Man. Als Mark selbst beginnt Kräfte zu entwickeln, entdeckt er, dass das Erbe seines Vaters vielleicht nicht ganz so heldenhaft ist, wie es scheint.

Du wünschst dir ein bisschen mehr Anspruch? Dann könnte die erste Staffel von „La Templanza“ das Richtige für dich sein. Basierend auf dem Bestseller-Roman von María Dueñas spielt das romantische Drama im späten 19. Jahrhundert. Die Amazon Original Serie folgt der Geschichte von Soledad Montalvo und Mauro Larrea, eine erfolgreiche Frau und ein erfolgreicher Mann, deren Schicksale sich an einem faszinierendem Ort zu einer aufregenden Zeit kreuzen. Es ist eine Geschichte darüber, Widrigkeiten zu überwinden und den eigenen Platz in der Welt zu finden, darüber ein Imperium aufzubauen und wie man alles an nur einem Tag verlieren kann – aber auch über Abenteuer in exotischen Ländern und über zweite Chancen.

Auf welche weiteren Serien-Neustarts du dich in den kommenden Wochen freuen kannst, beispielsweise die fünfte Staffel von „The Magicians“, verrät dir die folgende Tabelle. Sie gibt dir auch einen Ausblick auf weitere neu angekündigte Projekte bei Prime Video, zu denen es noch keinen konkreten Starttermin gibt:

Titel Staffel abrufbar ab Hoodie 1 11. März Making Their Mark 1 12. März Invincible 1 26. März La Templanza 1 26. März The Magicians 5 26. März The Underground Railroad 1 14. Mai Herr der Ringe 1 2021 The Expanse 6 2021 A League of Their Own 1 noch unbekannt Bosch 7 noch unbekannt Goliath 4 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Hunters 2 noch unbekannt Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast 1 noch unbekannt Star Trek: Picard 2 noch unbekannt Paper Girls 1 noch unbekannt The Boys 3 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 2 noch unbekannt

Neue Filme bei Amazon Prime Video im März

Soll es statt einer Serie lieber ein Film sein? Dann kannst du dich bei Prime Video im März unter anderem auf ein Highlight freuen, das vor allem echte Film-Fans freuen wird. Denn ab dem 5. März ist über Prime Video die Eigenproduktion „Der Prinz aus Zamunda 2“ zu sehen – mit Eddie Murphy in der Hauptrolle. Prinz Akeem, mittlerweile König von Zamunda, kehrt mit seinem Vertrauten Semmi zurück, um sich auf ein völlig neues, urkomisches Abenteuer einzulassen, das sie rund um den Globus führt, vom üppigen und königlichen Land Zamunda bis in den New Yorker Bezirk Queens – da, wo alles begann!

Details zu weiteren Film-Neustarts – dazu zählen im März unter anderem „Brokeback Mountain“, „Jumanji: Welcome to the Jungle“ und „Everest“, kannst du der folgenden Tabelle entnehmen:

Titel verfügbar ab Anmerkungen Five Feet Apart 1. März Love, Wedding, Marriage 2. März Stand By Me 2. März Horns 3. März The Art of Self-Defense 4. März The Theory of Everything 4. März Red Penguins 6. März Der Prinz aus Zamunda 2 5. März Amazon Original Spinning Man 5. März The Night Clerk 5. März Brokeback Mountain 7. März Plötzlich Papa 7. März Yesterday 8. März Fifty Shades of Grey 9. März Filles Du Soleil, Les 10. März Hugo 11. März Cold Feet 12. März Ghosts of War 12. März Pain & Gain 12. März Jugend Ohne Gott 14. März Resident Evil: Vendetta 14. März Sicario 15. März Fantastic Four (2005) 17. März Fantastic Four Rise of The Silver Surfer 17. März Whiskey Tango Foxtrot 17. März Archive 18. März Endless Love 18. März Jumanji: Welcome To The Jungle 19. März Alexander 20. März Freelancers 20. März Prisoners 20. März Fantastic Four (2015) 21. März Harold & Kumar 21. März Rampage: President Down 21. März Being John Malkovich 22. März The Current War 23. März Guns Akimbo 25. März Liebe Zwischen den Meeren 26. März The Goldfish 26. März Legacy of Lies 27. März Papillon 27. März Everest 31. März

Eine Übersicht aller derzeit verfügbaren Film-Titel ist über die Homepage von Amazon Prime Video oder über die zugehörigen Apps einsehbar.

Was kostet Amazon Prime Video?

Um Amazon Prime Video nutzen zu können, ist ein Prime-Abonnement von Amazon notwendig. Neukunden haben die Möglichkeit, Amazon Prime für 30 Tage kostenlos zu nutzen. Danach werden für den Dienst 7,99 Euro pro Monat fällig. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, sich für ein Jahresabo zu entscheiden. Das kostet in Deutschland und Österreich derzeit 69 Euro, also 5,75 Euro pro Monat. Studenten haben die Möglichkeit, Amazon Prime Student ein Jahr lang kostenlos zu nutzen und erhalten anschließend 50 Prozent Rabatt auf die Prime-Mitgliedschaft. Sie können Amazon im Jahresabo also für 34 Euro nutzen.

Welche Extras bietet Amazon Prime?

Für Prime-Kunden stehen verschiedene Extras kostenlos zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem die folgenden Leistungen:

Prime Video

Unbegrenztes Streaming von tausenden Filmen und Serienepisoden inklusive Download-Funktion für die Offlinenutzung.

Prime Music

Über 2 Millionen Songs und die Fußball Bundesliga live – ohne Werbung. Wichtig dabei: Viele brandaktuelle Songs stehen über Prime Music zunächst nicht zur Verfügung. Dafür ist ein Music-Unlimited-Abo notwendig.

Prime Photos

Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos im Amazon Drive. Vorbei ist die Zeit, bei der man sich Gedanken über den begrenzten Speicherplatz auf dem eigenen Smartphone machen musste.

Prime Reading

Auch eine eingeschränkte E-Book-Flatrate ist Teil des Abos. Hunderte E-Books, E-Magazine, Comics und Kindle-Singles stehen für Prime-Kunden ohne Aufpreis zur Verfügung. Ideal für den nächsten Urlaub oder für eine längere Bahn- oder Flugreise. Aber auch hier gilt: Die Auswahl an E-Books ist begrenzt.

Gratis Premium-Versand

Millionen von Artikeln werden für Prime-Mitglieder schneller verschickt als für Standard-Kunden. Außerdem steht in 20 Metropol-Regionen ein kostenloser Same-Day-Lieferungsdienst zur Verfügung – heute bestellt, wenige Stunden später steht der Paketdienst mit der gewünschten Ware vor der Haustür.

Premiumzugang zu Blitzangeboten

Täglich bietet Amazon seinen Kunden tausende Sonderangebote an. Prime-Kunden können 30 Minuten früher auf eben diese Angebote mit Schnäppchenpotenzial zugreifen.

Amazon Family

Bis zu 20 Prozent Rabatt auf Windeln und Babynahrung im Spar-Abo sowie exklusive Rabatt- und Werbeaktionen.

