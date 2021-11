Neue iPhone-Funktion: So regelst du dein digitales Erbe

Bereits im Juni 2021 hatte Apple den Nachlasskontakt als Bestandteil von iOS 15 angekündigt. Mit iOS 15.2 scheint es nun so weit zu sein, dass die Funktion für alle iPhone-Nutzer verfügbar sein wird. Der Nachlasskontakt erlaubt dir anzugeben, wer nach deinem Tod Zugriff auf deine Daten haben soll. Dies kann hilfreich sein, wenn deine Familie beispielsweise wichtige Dokumente von dir benötigt, die du in Apples iCloud gespeichert hast. Wie du einen Nachlasskontakt einrichtest und wie dieser auf dein digitales Erbe Zugriff bekommt, erfährst du hier.

Nachlasskontakt in iOS 15.2 einrichten – so gehts

Die aktuellen Schritte basieren auf der dritten Beta-Version von iOS 15.2. Es ist daher möglich, dass Apple kleinere Details bis zur finalen Version noch anpasst oder die Verfügbarkeit der Funktion verschiebt.

Das Einrichten eines Nachlasskontakts ist äußerst einfach. Du solltest vor der Einrichtung in iOS 15 die ausgewählte Person oder die ausgewählten Personen jedoch darüber informieren. Im Laufe der Konfiguration erhalten die gewählten Kontakte nämlich eine Nachricht mit den notwendigen Informationen.

Die Einrichtung eines Nachlasskontakts in iOS 15.2 gelingt in wenigen Schritten

Du öffnest die Einstellungen auf dem iPhone Ganz oben tippst du auf deine Apple ID Tippe auf Passwort & Sicherheit Unten in der Liste tippst du auf Nachlasskontakt Auf der nächsten Seite tippst du auf Nachlasskontakt hinzufügen Du erhältst eine Übersicht, was diese Funktion macht und tippst erneut auf Nachlasskontakt hinzufügen Dein iPhone authentifiziert dich mittels Face ID, Touch ID oder deine PIN/dein Passwort Du siehst entweder eine Liste deiner Kontakte oder deiner Familie, hier kannst du die gewünschte Person auswählen, die dein Nachlasskontakt sein soll Du erhältst eine weitere Bestätigung darüber, was der ausgewählte Kontakt mit deinem digitalen Nachlass machen kann Im nächsten Schritt kannst du auswählen, wie dein Kontakt den Zugriffsschlüssel erhalten soll Nach dem Versenden oder Drucken des Schlüssels ist die gewählte Person dein Nachlasskontakt Du kannst die oben beschriebenen Schritte wiederholen, um weitere Personen hinzufügen

In der Übersicht der Nachlasskontakte kannst du dir nun die Zugriffsschlüssel erneut ansehen oder einen Kontakt entfernen. Der Schlüssel wird dir in Form eines QR-Codes und einer Zeichenkette angezeigt.

Deinem Nachlasskontakt kannst du direkt bei der Einrichtung den notwendigen Zugriffsschlüssel zukommen lassen

Da dein Geburtstag ebenfalls zur Authentifizierung genutzt wird, solltest du sicherstellen, dass dieser korrekt in deiner Apple ID hinterlegt ist. Das Datum findest du in Einstellungen > Deine Apple ID > Name, Telefonnummern, E-Mail > Geburtsdatum.

So erhält der Kontakt Zugriff auf deinen digitalen Nachlass

Voraussetzung für den Zugang zu deinem digitalen Erbe ist der oben erstellte Zugriffsschlüssel sowie eine Kopie der Sterbeurkunde. Die Authentifizierung und Zugriff auf die Daten gelingt über Apples Webseite, die unter digital-legacy.apple.com erreichbar ist.

Hier kann der Nachlasskontakt mithilfe des Schlüssels Zugriff auf deine persönlichen Daten erhalten. Der Prozess muss jedoch von Apple autorisiert werden. Aktuelle Statusmeldungen sind währenddessen ebenfalls über die Seite abrufbar.

Ohne den Zugriffsschlüssel können die Kontakte lediglich die Aktivierungssperre von einem Gerät entfernen lassen. Zugriff auf die gespeicherten Daten gibt es so jedoch nicht. Diese Beantragung erfordert einen Sterbenachweis und die Löschung des Accounts.

Die folgenden Daten können von deinem ausgewählten Nachlasskontakt geladen werden:

Fotos

Nachrichten

Notizen

Dateien

Kontakte

Kalenderereignisse

Geladene Apps

Geräte-Backups

Einträge im digitalen Schlüsselbund sind nicht Bestandteil des digitalen Erbes. Dies bedeutet, dass der Kontakt keinen Zugriff auf deine Passwörter und Logins hat. Lizenzierte Inhalte bleiben ebenfalls außen vor.