Neue Leute kennenlernen: Diese Apps helfen gegen Einsamkeit

In der Corona-Pandemie hat sich einmal mehr gezeigt, wie wichtig soziale Kontakte sind. Vor allem in der Fremde, aber auch in gewohnten Gefilden können Freunde und neue Bekannte oft fehlen. Doch das kannst du ändern, denn egal, in welcher Situation man letztlich steckt: Die Technik und das Internet können dir dabei helfen, Kontakt zu anderen Menschen zu knüpfen.

Auf der einen Seite stehen die bekannten sozialen Medien wie Facebook, Instagram oder Messenger-Dienste wie WhatsApp, Telegram und Co. Hier tauschst du dich allerdings primär mit bereits befreundeten Menschen aus. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einige Plattformen und Apps, die dich auch mit Fremden aus deiner Stadt oder Nachbarschaft zusammenbringen – virtuell und in der Realität.

Städte und Nachbarschaft – lokal vernetzen

Die Plattform „nebenan.de“ (Play Store / App Store) hat sich explizit auf Nachbarschaften fokussiert. Man zielt darauf ab, Nachbarn in direkter oder unmittelbarer Umgebung zusammenzubringen. Nicht nur Freundschaften sind das Ziel, sondern auch Hilfsprojekte. Letzteres können beispielsweise die Vermittlungen von neuen Wohnungen, Gartenpflege oder Ähnliches sein.

„Nebenan.de“ kann innerhalb Deutschlands eine große Community vorweisen, was die Suche nach neuen Kontakten einfacher gestaltet. Alternativ bietet sich aber auch die Plattform „Nextdoor“ an, die ein ähnliches Konzept verfolgt.

Eine weniger persönliche, aber dennoch übersichtliche Alternative bietet die App „meineStadt.de“. Dort finden sich Informationen zu Events, Restaurants sowie Cafés und allgemeine Details zur jeweiligen Stadt. Auch wenn sich über meineStadt.de keine direkten Kontakte knüpfen lassen, so findet man dennoch Treffpunkte.

Freunde gesucht: Diese Apps helfen

Für Menschen der jüngeren und mittleren Generation ist das Angebot am umfangreichsten, beziehungsweise scheint es generell einfacher zu sein, auf das vorhandene Angebot zuzugreifen. Die naheliegendste Lösung, um das Smartphone zum Vergesellschaften zu nutzen, sind Apps. Abseits von Tinder und anderen vermeintlichen Dating-Apps findet man sowohl im Google Play Store als auch Apples App Store einige Anwendungen, die sich das „Freunde finden“ auf die Fahne geschrieben haben.

Ist man neu in einer Stadt, ist es sinnvoll, Leute aus dergleichen Umgebung zu suchen. Dazu eignen sich unter anderem Apps wie „Bumble“ (Play Store/App Store), „Spontacts“ oder auch „Meet5“ (Play Store/App Store). Die Apps sind darauf ausgelegt, mit potenziellen Freunden etwas zu unternehmen. Was genau, ist der Fantasie der Nutzer überlassen: Von Grillen, Kino über Sport bis hin zu Spaziergängen ist alles möglich. Das Prinzip funktioniert im Grunde wie bei anderen Social-Media-Kanälen auch: Man muss sich anmelden und ein Profil anlegen, ein Foto hochladen und in einem Steckbrief sich selbst ein wenig beschreiben. Andere Nutzer können bei Interesse private Nachrichten schreiben und bei Unklarheiten Fragen stellen.

Je nach Vorhaben können Nutzer Filter einstellen, um die Suche zu spezifizieren. Wer ein bestimmtes Event plant, kann dieses auch einstellen, sodass andere Nutzer sich dieses Vormerken können. Bumble, Spontacts und Go Crush haben den Vorteil, dass sie eine bereits recht große Community vorweisen können. Die Chance ist dementsprechend größer, Menschen auf gleicher Wellenlänge kennenzulernen.

In der ganzen Welt unterwegs

Menschen mit anderer Herkunft, die Freunde aus ihrem Heimatland suchen, oder Leute, die generell lieber internationale anstatt nationale Freundschaften schließen wollen, werden mit „MeetUp“ bedient. Die App versprüht internationale Atmosphäre und hat ein Allerweltspublikum in petto. Geboten werden hauptsächlich Stammtische sowie Treffen mit Leuten, die Beispiel im Ausland arbeiten.

Eine lockerere und unverbindlichere Art, Leute kennenzulernen, bietet die Reise-App „Couchsurfing“ (Play Store / App Store). Mitglieder finden nicht nur eine Übernachtungsmöglichkeit, sondern machen auch neue Bekanntschaften mit den jeweiligen Hausbesitzern.

Apps für Hunde-Liebhaber, Sportler und Frauen

„Twindog“, „FriendsUp“ und „Buddy“ sind sehr spezifische Apps, die den Fokus auf ein bestimmtes Interesse legen. Hundefreunde, die mit ihren Vierbeinern Gassi gehen, kommen auch offline des Öfteren mit anderen Hundehaltern leicht in Kontakt. Wer es aber darauf anlegt, kann mit der App „Twindog“ nachhelfen. Kurzerhand kann ein Profil des Hundes erstellt werden, sodass der Erstkontakt nur über das Tier als solches läuft, indem man sich über sein Tier unterhält. In einem weiteren Schritt können daraus auch Gassi-Bekanntschaften entstehen.

Die App „FriendsUp“ spricht indes mit den dort angelegten Themen gezielt Frauen an. Freundinnen für den Kaffeeklatsch, einen Café-Besuch oder einen Mädelsabend werden gesucht. Kontaktiert werden können Nutzerinnen über private Nachrichten oder auch Gruppenchats. Wie auch bei anderen Apps lassen sich Events und Treffen über die App organisieren.

Ein einfacher wie auch gesunder Aufhänger, um sich mit anderen Menschen zu verabreden und so der Einsamkeit zu entkommen, ist Sport. „Buddy“ hilft dabei. Obwohl Buddy nur auf Englisch verfügbar ist, will man Nutzer für jegliche Sportart begeistern – vom Populärsport wie Fußball, Basketball oder Tennis ist bis hin zu Brennball und Tischtennis nahezu alles dabei. Der Lieblingssport wird in den Vordergrund gestellt. „Runclique“ und „Cyclique“ zielen auf die klassischen Jogger und Fahrradfahrer ab. Die Apps vermitteln bestimmte Laufeinheiten an Nutzer, die andere Sportler in der App inseriert haben. Alle Apps suchen Termine und Treffen im Umkreis des jeweiligen Nutzers, was das Freundschaften schließen realistisch macht.

Überschaubares Angebot für Senioren und Kinder

Das Angebot, das besonders auf die Bedürfnisse älterer Menschen eingeht, hält sich in Grenzen. Vor allem, wenn es darum geht, mit anderen Menschen in Kontakt zu bleiben. Stattdessen gibt es viele Apps, die das Leben erleichtern sollen und Menschen über Sachverhalte informieren. Alternativ bieten sich Apps wie „KAMA“ an, die aber nur online Kontakt mit Familienmitgliedern oder Freunden herstellt. Die App ist wie ein Fotobuch aufgebaut, in dem andere Nutzer Fotos, Briefe oder Videos abspeichern können. Der Zugang ist Passwortgeschützt und benötigt dementsprechend einen Account.

Ähnlich sieht es bei Apps für Kinder aus: Lernangebote oder Spiele gibt es wie Sand am Meer. Um mit anderen Kindern in Kontakt zu treten, eignen sich Smartphones für die Kleinsten wohl eher nicht. Nicht zuletzt deswegen, weil immer die Gefahr besteht, dass Fremde Schindluder betreiben und Eltern das Einverständnis für ihre minderjährigen Zöglinge geben müssen.

Raus aus der Einsamkeit

Die entsprechenden Angebote, die gegen Einsamkeit wirken sollen, nehmen aber immer mehr zu. Einen ersten Schritt in diese Richtung machten wohl oder übel auch Dating-Apps, nun gefolgt von jenen Anwendungen, die Freunde vermitteln wollen. Die genannten Apps sind in der grundlegenden Version kostenlos und somit frei zugänglich. Meist schalten In-App-Käufe mehr Funktionen frei, wodurch unter anderem diverse Filteroptionen zielführend arbeiten.

Den entscheidenden Unterschied macht letztlich immer die Verabredung, die man offline hat. Die Möglichkeiten, die online geboten werden, können Verbraucher dafür zu ihrem Vorteil nutzen. Es liegt wortwörtlich in deinen Händen, deinen Schatten zu überspringen, Ängste hinter dir zu lassen und deine Komfortzone zu verlassen.