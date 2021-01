Zu den Vorteilen, die Prime-Kunden gewährt werden, zählt neben dem kostenlosen Premium-Versand und dem ohne Zusatzkosten nutzbaren Musik-Angebot von Amazon Prime Music auch die Film- und Serien-Flatrate Amazon Prime Video. Du kannst also auch auf eine Vielzahl von Bewegtbild-Angeboten zugreifen.

Die Redaktion von inside digital fasst an dieser Stelle die neuesten Entwicklungen rund um das Video-on-Demand-Angebot von Amazon Prime Video zusammen und zeigt dir auf, welche Neustarts du dich in den kommenden Wochen freuen kannst. Dabei berücksichtigen wir nicht nur Serien, sondern auch Filme, die neu in das Angebot von Prime Video aufgenommen werden. Doch bevor wir uns den Film-Neustarts widmen, lass uns erst einmal einen Blick auf die nagelneuen Serien werfen.

Neue Serien bei Amazon Prime Video im Februar

Im Februar kannst du dich unter anderem endlich auf die schon länger angekündigte Serie von „Wir Kinder von Bahnhof Zoo“ freuen. Erzählt wird die Geschichte von Christiane F. und ihrer Clique vom Bahnhof Zoo in Berlin. Es ist eine moderne Interpretation des weltbekannten Bestsellers. In acht Episoden erzählt die Amazon Original Serie von sechs Jugendlichen, die kompromisslos für ihren Traum von Glück und Freiheit kämpfen und dabei alle Probleme mit Eltern, Lehrern und anderen Spießern hinter sich lassen wollen. Los geht es ab dem 19. Februar.

Schon ab dem 12. Februar startet die zweite Staffel von „The Family Man“. Action satt ist hier vorprogrammiert. Denn hier geht es um einen Mann aus der indischen Mittelschicht, Srikant Tiwari, der für eine Spezialeinheit der National Investigation Agency arbeitet. Die Serie zeigt die Gratwanderung zwischen Srikants geheimnisvollem, schlecht bezahlten Job, in dem er auch noch unter enormem Druck steht, und seinem Dasein als Ehemann und Vater. Die Amazon Original Serie ist sowohl eine satirische Betrachtung der Geopolitik der Region als auch die Geschichte eines Mannes, der ein Weltklasse-Spion ist.

Auf welche weiteren Serien-Neustarts du dich in den kommenden Wochen freuen kannst, verrät dir die folgende Tabelle. Sie gibt dir auch einen Ausblick auf weitere neu angekündigte Projekte bei Prime Video, zu denen es noch keinen konkreten Starttermin gibt:

Titel Staffel abrufbar ab The Great Escapists 1 29. Januar Soulmates 1 8. Februar The Familiy Man 2 12. Februar DC´s Legends of Tomorrow 5 17. Februar El Internado 1 19. Februar Wir Kinder vom Bahnhof Zoo 1 19. Februar Shameless 10 24. Februar The Flash 6 28. Februar Invincible 1 26. März Herr der Ringe 1 2021 The Expanse 6 2021 A League of Their Own 1 noch unbekannt Bosch 7 noch unbekannt Goliath 4 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Hunters 2 noch unbekannt Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast 1 noch unbekannt Star Trek: Picard 2 noch unbekannt Paper Girls 1 noch unbekannt The Boys 3 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 2 noch unbekannt

Diese Tabelle hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll einen Überblick verschaffen, welche Serien-Highlights aktuell und in naher Zukunft bei Amazon Prime Video zu sehen sind.

Neue Filme bei Amazon Prime Video im Februar

Soll es statt einer Serie lieber ein Film sein? Dann kannst du dich bei Prime Video unter anderem auf neue Eigenproduktionen freuen. Da wäre zum Beispiel „Bliss“, wo ab dem 5. Februar eine ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen Greg und Isabel erzählt wird. Greg, der seit Kurzem geschieden ist und seinen Job verloren hat, lernt die mysteriöse Isabel kennen. Sie ist eine Frau, die auf der Straße lebt und davon überzeugt ist, dass die verschmutzte, kaputte Welt um sie herum nichts als eine Computersimulation ist. Anfangs zweifelnd, entdeckt Greg schließlich, dass an Isabels wilder Verschwörung etwas Wahres dran sein könnte.

Ab dem 12. Februar neu verfügbar: „The Map of Tiny Perfect Things“. Hier steht der schlagfertige Teenager Mark im Mittelpunkt, der in einer Endlosschleife immer wieder den gleichen Tag durchlebt und damit zufrieden ist. Seine Welt wird auf den Kopf gestellt, als er die geheimnisvolle Margaret trifft, die ebenfalls in der Zeitschleife feststeckt. Mark und Margaret fühlen sich sofort zueinander hingezogen und machen sich auf die Suche nach all den kleinen Dingen, die diesen einen Tag perfekt machen. Was folgt, ist eine Liebesgeschichte mit einer fantastischen Wendung, während die beiden darum kämpfen, herauszufinden, wie und ob sie ihrem nicht enden wollenden Tag entkommen können.

Details zu weiteren Film-Neustarts kannst du der folgenden Tabelle entnehmen:

Titel verfügbar ab Anmerkungen Dreamgirls 1. Februar Mein Blind Date mit dem Leben 1. Februar Spider-Man 3 1. Februar Bliss 5. Februar Amazon Original Der Kaufhaus Cop 2 5. Februar Coyote Ugly 6. Februar Wir Beide 6. Februar Im Netz der Gewalt 8. Februar Monuments Men – Ungewöhnliche Helden 8. Februar Zu weit weg 8. Februar Der Soldat James Ryan 9. Februar Ma 9. Februar Grease 10. Februar Johnny Englisch – Jetzt erst recht 10. Februar Battleship 11. Februar Songbird 12. Februar Amazon Original The Map of Tiny Perfect Things 12. Februar Amazon Original Transformers 12. Februar Transformers – Die Rache 12. Februar Transformers 3 – Dark of the Moon 12. Februar Transformers: Ära des Untergangs 12. Februar Robert The Bruce – König von Schottland 14. Februar Schlussmacher 14. Februar A Billion Stars – Im Universum ist man nicht allein 15. Februar Jack Reacher 15. Februar Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo 19. Februar Christiane F und die Kinder vom Bahnhof Zoo 19. Februar T2 Trainspotting 19. Februar Code Ava – Trained To Kill 22. Februar Der große Trip – Wild 22. Februar Der Sternwanderer 23. Februar Little 24. Februar The Dead Don’t Die 24. Februar World War Z 26. Februar Enemy Lines: Codename Feuervogel 28. Februar The 2nd – Im Fadenkreuz der Söldner 28. Februar The Kid – Der Pfad des Gesetzlosen 28. Februar

Eine Übersicht aller derzeit verfügbaren Film-Titel ist über die Homepage von Amazon Prime Video oder über die zugehörigen Apps einsehbar.

Was kostet Amazon Prime?

Um Amazon Prime Video nutzen zu können, ist ein Prime-Abonnement von Amazon notwendig. Neukunden haben die Möglichkeit, Amazon Prime für 30 Tage kostenlos zu nutzen. Danach werden für den Dienst 7,99 Euro pro Monat fällig. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, sich für ein Jahresabo zu entscheiden. Das kostet in Deutschland und Österreich derzeit 69 Euro, also 5,75 Euro pro Monat. Studenten haben die Möglichkeit, Amazon Prime Student ein Jahr lang kostenlos zu nutzen und erhalten anschließend 50 Prozent Rabatt auf die Prime-Mitgliedschaft. Sie können Amazon im Jahresabo also für 34 Euro nutzen.

Welche Extras bietet Amazon Prime?

Für Prime-Kunden stehen verschiedene Extras kostenlos zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem die folgenden Leistungen:

Prime Video

Unbegrenztes Streaming von tausenden Filmen und Serienepisoden inklusive Download-Funktion für die Offlinenutzung.

Prime Music

Über 2 Millionen Songs und die Fußball Bundesliga live – ohne Werbung. Wichtig dabei: Viele brandaktuelle Songs stehen über Prime Music zunächst nicht zur Verfügung. Dafür ist ein Music-Unlimited-Abo notwendig.

Prime Photos

Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos im Amazon Drive. Vorbei ist die Zeit, bei der man sich Gedanken über den begrenzten Speicherplatz auf dem eigenen Smartphone machen musste.

Prime Reading

Auch eine eingeschränkte E-Book-Flatrate ist Teil des Abos. Hunderte E-Books, E-Magazine, Comics und Kindle-Singles stehen für Prime-Kunden ohne Aufpreis zur Verfügung. Ideal für den nächsten Urlaub oder für eine längere Bahn- oder Flugreise. Aber auch hier gilt: Die Auswahl an E-Books ist begrenzt.

Gratis Premium-Versand

Millionen von Artikeln werden für Prime-Mitglieder schneller verschickt als für Standard-Kunden. Außerdem steht in 20 Metropol-Regionen ein kostenloser Same-Day-Lieferungsdienst zur Verfügung – heute bestellt, wenige Stunden später steht der Paketdienst mit der gewünschten Ware vor der Haustür.

Premiumzugang zu Blitzangeboten

Täglich bietet Amazon seinen Kunden tausende Sonderangebote an. Prime-Kunden können 30 Minuten früher auf eben diese Angebote mit Schnäppchenpotenzial zugreifen.

Amazon Family

Bis zu 20 Prozent Rabatt auf Windeln und Babynahrung im Spar-Abo sowie exklusive Rabatt- und Werbeaktionen.

Übrigens: Wenn du dich für neue Serien bei Netflix oder die neuesten Serien bei Sky interessierst, haben wir auch dafür die passenden Übersichten für dich. Und auch zu den Neustarts bei Disney+ halten wir dich monatlich auf dem Laufenden.

