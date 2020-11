Zu den Vorteilen, die Prime-Kunden gewährt werden, zählt neben dem kostenlosen Premium-Versand und dem ohne Zusatzkosten nutzbaren Musik-Angebot von Amazon Prime Music auch die Film- und Serien-Flatrate Amazon Prime Video. Du kannst also auch auf eine Vielzahl von Bewegtbild-Angeboten zugreifen.

Die Redaktion von inside digital fasst an dieser Stelle die neuesten Entwicklungen rund um das Video-on-demand-Angebot von Amazon Prime Video zusammen und zeigt dir auf, welche Neustarts du dich in den kommenden Wochen freuen kannst. Dabei berücksichtigen wir nicht nur Serien, sondern auch Filme, die neu in das Angebot von Prime Video aufgenommen werden. Doch bevor wir uns den Film-Neustarts widmen, lass uns erst einmal einen Blick auf die nagelneuen Serien werfen.

Neue Serien bei Amazon Prime Video

El Cid

Im Dezember warten auf dich bei Amazon verschiedene Serien-Neustarts. Eines der Highlights ab dem 18. Dezember: die Premiere der ersten Staffel von „El Cid“. Erzählt wird hier die Geschichte von Rodrigo Diaz, auch bekannt als „Ruy“, dem Mann hinter einer spanischen Legende. Die Amazon Original Serie zeigt seinen Aufstieg – vom kleinen Jungen zum Kriegshelden und vom Knappen zum König. Dabei versucht Rodrigo, seinen Platz in der komplexen spanischen Monarchie zu finden, die versucht, ihn zu kontrollieren. „El Cid“ gibt Prime-Mitgliedern Einblicke in die verschiedenen religiösen Gemeinschaften, die in dem Spanien dieser Zeit nebeneinander lebten, darunter Christen, Araber und Juden, und zeigt, wie es Ruy geschafft hat, die Bewunderung aller auf sich zu ziehen.

The Wilds

Ebenfalls eine Serienpremiere in Deutschland feiert ab dem 11. Dezember „The Wilds“. Und auf den ersten Blick erinnert hier einiges an „Lost“: Eine Gruppe von jungen Frauen mit Teenageralter mit unterschiedlichen Hintergründen strandet nach einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel. Hier geht es nun darum, ums Überleben zu kämpfen. Die Verschollenen erfahren immer mehr voneinander, von den Geheimnissen, die sie bewahren und über die Traumata, die sie durchlebt haben. Die gemeinsamen Erfahrungen bringen die jungen Frauen teils enger zusammen, doch es bilden sich auch Fronten zwischen ihnen. Bald stellt sich heraus – die Mädchen sind nicht zufällig auf dieser Insel gelandet. Klingt spannend? Der nachfolgende Trailer macht Lust auf mehr.

The Expanse

Du bist mehr Fan von Science-Fiction-Abenteuern? Dann kannst du dich ab dem 16. Dezember auf die bereits fünfte Staffel des Amazon Originals „The Expanse“ freuen. Sie beginnt damit, dass Scharen von Menschen das Sonnensystem verlassen, um sich auf den erdähnlichen Welten jenseits des Rings auf die Suche nach einer neuen Heimat und riesigen Schätzen zu machen. Die jahrhundertelange Ausbeutung des Asteroidengürtels fordert einen hohen Preis und nun ist die Abrechnung fällig. Die Besatzung der Rocinante und die Anführer der Inneren Planeten und des Gürtels holt die Vergangenheit ein und sie müssen sich persönlichen Herausforderungen stellen, die weitreichende Auswirkungen auf das gesamte Sonnensystem haben.

BILD.Macht.Deutschland?

Dokumentarischen Charakter hat hingegen das Amazon Original „Bild.Macht.Deutschland?“. Es gibt Einblicke in Deutschlands größte und wohl polarisierendste Medienmarke. Zum ersten Mal überhaupt bekam ein unabhängiges Produktionsteam umfassenden Zugang zum Universum der Tageszeitung und ihrer Redaktion. Gezeigt wird der Redaktionsalltag jenes Teams, das die Tageszeitung und eine der reichweitenstärksten deutschen Websites (bild.de) betreibt. Zu sehen ab dem 18. Dezember.

Binge Reloaded

Deutlich spaßiger geht es schon ab dem 4. Dezember bei „Binge Reloaded“ zu. Die neue Parodie- und Comedy-Show präsentiert sich im Zeitalter der Streamingdienste in aktuellem Gewand. Die Protagonisten schlüpfen in die Rollen verschiedener Persönlichkeiten der medialen Echtzeit. In kurzen, sketchartigen Clips erfolgt ein Querschnitt eines „fiktiven“ TV-Abends mit Rückgriff auf Elemente bekannter Streaming- oder TV-Momente und -Figuren. Michael Kessler und Martin Klempnow sind unter anderem mit von der Partie. Eine gewisse Ähnlichkeit zum ehemaligen ProSieben-Format „Switch“ ist wohl nicht wegzudiskutieren.

Weitere Serien-Neustarts

Das alles reicht dir noch nicht? Dann kannst du dich auf viele weitere Neustarts aus dem Serien-Kosmos freuen, die Amazon Prime Video an Lizenztiteln zugekauft hat. Etwa die dritte Staffel von „4 Blocks“ (unbedingt auch die ersten beiden Staffeln ansehen!), die erste Hälfte der zehnten Staffel von „The Walking Dead“ oder auch die 18. Staffel von „Family Guy“.

Titel Staffel abrufbar ab Motherland: Fort Salem 1 20. November The Pack (OV/OmU) 1 20. November Family Guy 18 1. Dezember Hawaii Five-0 10 1. Dezember S.W.A.T. 2 1. Dezember The Good Doctor 2 1. Dezember The Walking Dead 10.1 1. Dezember Binge Reloaded 1 4. Dezember The Wilds 1 11. Dezember 4 Blocks 3 12. Dezember The Expanse 5 16. Dezember BILD.Macht.Deutschland? 1 18. Dezember El Cid 1 18. Dezember American Gods 3 11. Januar 2021 Herr der Ringe 1 2021 A League of Their Own 1 noch unbekannt Bosch 7 noch unbekannt Goliath 4 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Hunters 2 noch unbekannt Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast 1 noch unbekannt Star Trek: Picard 2 noch unbekannt Paper Girls 1 noch unbekannt The Boys 3 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 2 noch unbekannt Wir Kinder vom Bahnhof Zoo 1 noch unbekannt

Diese Tabelle hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll einen Überblick verschaffen, welche Serien-Highlights aktuell und in naher Zukunft bei Amazon Prime Video zu sehen sind.

Neue Filme bei Amazon Prime Video

Noch wesentlich umfangreicher ist im Dezember passend zum Weihnachtsfest das Angebot an neuen Filmen. Prime Video hält (fast) täglich einen neuen Blockbuster aus Hollywood für dich bereit. Highlights sind nicht nur eine Handvoll neue Eigenproduktionen (Amazon Original), sondern auch diverse zugekaufte Lizenztitel wie die bildgewaltige Fantasy-Geschichte von „Pinocchio“, die „Stirb langsam“-Reihe oder auch das preisgekrönte Drama „Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger“.

Titel verfügbar ab Anmerkungen Jede Sekunde zählt – The Guardian 23. November City of Abduction – Die Entführung der Camila Couto 24. November Deepwater Horizon 24. November Friendsgiving 25. November Amazon Original Film Uncle Frank 25. November Amazon Original Film Wir 25. November Why Him? 27. November Independence Day 28. November Independence Day: Wiederkehr 28. November Der Teufel trägt Prada 29. November 25 km/h 30. November Pathfinder – Fährte des Kriegers 30. November Willkommen In Marwen 1. Dezember Bridge Of Spies – Der Unterhändler 5. Dezember Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns 5. Dezember Tatsächlich...Liebe 5. Dezember Türkisch für Anfänger 5. Dezember Deadpool 7. Dezember I, Robot 8. Dezember Mechanic: Resurrection 8. Dezember I'm Your Woman 11. Dezember Amazon Original Film Blue Story Gangs of London 13. Dezember Ted 14. Dezember Body Cam – Unsichtbares Grauen 17. Dezember Stirb Langsam 17. Dezember Stirb Langsam 2 17. Dezember Stirb langsam – Jetzt erst recht! 17. Dezember Stirb Langsam 4.0 17. Dezember Stirb langsam – Ein guter Tag zum Sterben 17. Dezember Pinocchio 18. Dezember The Grand Tour presents: A Massive Hunt 18. Dezember Amazon Original Film Life Of Pi: Schiffbruch mit Tiger 19. Dezember The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten 20. Dezember We Summon The Darkness 21. Dezember Das A-Team – Der FIlm 22. Dezember The Gentlemen 24. Dezember E.T. – Der Ausserirdische 25. Dezember Sylvie‘s Love 25. Dezember Amazon Original Film Immer Ärger mit Grandpa 28. Dezember Titanic 28. Dezember Yearly Departed 30. Dezember Amazon Original Film Fighting With My Family 31. Dezember

Eine Übersicht aller derzeit verfügbaren Film-Titel ist über die Homepage von Amazon Prime Video oder über die zugehörigen Apps einsehbar.

Was kostet Amazon Prime?

Um Amazon Prime Video nutzen zu können, ist ein Prime-Abonnement von Amazon notwendig. Neukunden haben die Möglichkeit, Amazon Prime für 30 Tage kostenlos zu nutzen. Danach werden für den Dienst 7,99 Euro pro Monat fällig. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, sich für ein Jahresabo zu entscheiden. Das kostet in Deutschland und Österreich derzeit 69 Euro, also 5,75 Euro pro Monat. Studenten haben die Möglichkeit, Amazon Prime Student ein Jahr lang kostenlos zu nutzen und erhalten anschließend 50 Prozent Rabatt auf die Prime-Mitgliedschaft. Sie können Amazon im Jahresabo also für 34 Euro nutzen.

Welche Extras bietet Amazon Prime?

Für Prime-Kunden stehen verschiedene Extras kostenlos zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem die folgenden Leistungen:

Prime Video

Unbegrenztes Streaming von tausenden Filmen und Serienepisoden inklusive Download-Funktion für die Offlinenutzung.

Prime Music

Über 2 Millionen Songs und die Fußball Bundesliga live – ohne Werbung. Wichtig dabei: Viele brandaktuelle Songs stehen über Prime Music zunächst nicht zur Verfügung. Dafür ist ein Music-Unlimited-Abo notwendig.

Prime Photos

Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos im Amazon Drive. Vorbei ist die Zeit, bei der man sich Gedanken über den begrenzten Speicherplatz auf dem eigenen Smartphone machen musste.

Prime Reading

Auch eine eingeschränkte E-Book-Flatrate ist Teil des Abos. Hunderte E-Books, E-Magazine, Comics und Kindle-Singles stehen für Prime-Kunden ohne Aufpreis zur Verfügung. Ideal für den nächsten Urlaub oder für eine längere Bahn- oder Flugreise. Aber auch hier gilt: Die Auswahl an E-Books ist begrenzt.

Gratis Premium-Versand

Millionen von Artikeln werden für Prime-Mitglieder schneller verschickt als für Standard-Kunden. Außerdem steht in 20 Metropol-Regionen ein kostenloser Same-Day-Lieferungsdienst zur Verfügung – heute bestellt, wenige Stunden später steht der Paketdienst mit der gewünschten Ware vor der Haustür.

Premiumzugang zu Blitzangeboten

Täglich bietet Amazon seinen Kunden tausende Sonderangebote an. Prime-Kunden können 30 Minuten früher auf eben diese Angebote mit Schnäppchenpotenzial zugreifen.

Amazon Family

Bis zu 20 Prozent Rabatt auf Windeln und Babynahrung im Spar-Abo sowie exklusive Rabatt- und Werbeaktionen.

