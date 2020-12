Netflix kostenlos: Diesen Geheim-Tipp kennen nur wenige

. Zeit für Netflix. Und das komplett kostenlos. Der Streaming-Dienst hat auf einer eigenes eingerichteten Webseite zahlreiche bekannte Inhalte zum kostenlosen Streamen bereitgestellt. Dabei handelt es sich um Netflix-Originale, also Inhalte, die Netflix exklusiv zeigt und produziert hat.

Auf der Netflix-Sonderseite kannst du zahlreiche Serien aber auch Filme ohne jegliche Anmeldung anschauen. Bei den Serien gilt allerdings das berühmte Köder-Prinzip: Nur die erste Folge einer Serie kannst du kostenlos schauen. Gefällt dir eine Serie, so musst du dich letztlich doch für Netflix anmelden und bezahlen, um sie weiter gucken zu können.

Kostenlose Netflix-Serien

Stranger Things – Mysterie/Thriller

Nach dem Verschwinden eines Jungen treten in einer Kleinstadt geheime Regierungsexperimente, übernatürliche Kräfte und ein merkwürdiges kleines Mädchen zutage.

Elite – Thriller

Drei Teenager aus der Arbeiterklasse besuchen fortan eine exklusive Privatschule in Spanien. Der Kontrast zwischen ihnen und den reichen Schülern eskaliert zu einem Mord.

Boss Baby – Zeichentrick

In dieser Zeichentrickserie in Anlehnung an den Filmhit versucht Boss Baby, seinen Bruder Tim im Büro mit der Geschäftswelt vertraut zu machen.

When They See Us – Dramaserie

Diese Serie nach wahren Ereignissen erzählt die Geschichte von fünf Teenagern aus Harlem, die fälschlich eines brutalen Übergriffs im Central Park beschuldigt wurden.

Liebe macht blind – Reality

In diesem Beziehungsexperiment bekommen Paare einander erst zu Gesicht, nachdem sie sich verliebt und verlobt haben

Unser Planet – Doku-Serie

Diese Dokumentarserie porträtiert die natürliche Schönheit unseres Planeten und zeigt die Auswirkungen des Klimawandels auf alle Lebewesen dieser Erde

Grace and Frankie – Sitcom

Spießerin Grace und Hippie Frankie sind grundverschieden, freunden sich jedoch an, als ihre Ehemänner sie in dieser Emmy-nominierten Serie füreinander verlassen.

Kostenlose Netflix-Filme

Murder Mystery – Komödie

Ein Cop aus New York City macht mit seiner Frau, einer Stylistin, die lang ersehnte Europareise. Doch nach einem Mord an Bord einer Milliardärsjacht wird es brenzlig.

Bird Box – Psychothriller

Seit fünf Jahren treibt eine ominöse Kraft zahlreiche Menschen in den Selbstmord. Um zu überleben, begibt sich eine Mutter mit ihren Kindern auf eine Odyssee des Grauens.

Die zwei Päpste – Drama

Vor seinem Rücktritt – einem Wendepunkt in der katholischen Kirche – begann Papst Benedikt XVI. eine überraschende Freundschaft mit dem zukünftigen Papst Franziskus.

Alle Inhalte kannst du jedoch nur über die Web-Oberfläche, nicht in der Netflix-App und somit auch nicht auf deinem Smart-TV sehen. Die Auswahl der Filme und Serien kann sich nach Angaben von Netflix zudem von Zeit zu Zeit ändern. Wenn dich ein Probeinhalt interessiert, solltest du also schnell schauen.