Netflix Kosten 2021 - und das sind die neuen Serien und Filme im Januar

Filme und Serien schauen – am Notebook, auf dem Fernseher und per App auf Smartphones und Tablets sowie über Spielekonsolen. Netflix macht genau das möglich. Der amerikanische Video-on-Demand-Anbieter ist vor allem bekannt für seine erfolgreichen Eigenproduktionen. Egal ob Filme oder Serien: Viele der Produktionen haben bereits internationale Preise abgeräumt.

Was kostet Netflix?

Das Angebot von Netflix gibt es ab unter 10 Euro pro Monat. Wer über die Homepage des VoD-Portals ein Abo abschließt, kann seit Mitte August 2020 aber nicht mehr 30 Tage kostenlos all das ausprobieren, was der Streamingdienst im Angebot hat. Der Gratismonat wurde gestrichen. Schon ab dem ersten Nutzungsmonat muss der Nutzer seitdem zahlen. Und dabei hat er die Wahl zwischen drei Modellen, die aktuell zwischen 8 und 16 Euro im Monat kosten. Aktionsweise kann die monatlich zu zahlende Gebühr von den Standardpreisen abweichen.

Netflix Basis Netflix Standard Netflix Premium monatliche Grundgebühr 7,99 Euro 11,99 Euro 15,99 Euro HD-Inhalte nein ja ja Ultra-HD-Inhalte (4K) nein nein ja gleichzeitige Nutzung auf Geräten 1 2 4 Mindestvertragslaufzeit 1 Monat 1 Monat 1 Monat jetzt bestellen jetzt bestellen jetzt bestellen

Wichtig ist: Wer hochauflösende Inhalte von Netflix nutzen möchte, muss über die passende Hardware verfügen. Also zum Beispiel über einen 4K-fähigen Fernseher. Für die Nutzung auf Smartphones und Tablets empfiehlt sich die Verwendung der passenden Netflix App. Das in den USA erhältliche DVD-Abo, mit dem der Streamingdienst einst groß geworden ist, steht in Deutschland nicht zur Verfügung.

Den höchsten Preis für ein Abo des Streaming-Anbieters zu bezahlen, lohnt sich in jedem Fall nur, wenn der Konsum besonders hochauflösender Inhalte bevorzugt wird oder innerhalb einer Familie bis zu vier Geräte parallel auf die Netflix-Serien und -Filme zugreifen sollen. Die Preise anschauen und vergleichen lohnt sich vor allem für alle Nicht-Single-Haushalte.

Hinweis: Nicht ausgeschlossen ist, dass Netflix bald teurer wird. In Österreich gelten schon höhere Preise, ebenso in den USA.

Netflix App jetzt downloaden

Neue Filme und Serien offline anschauen

Einer der größten Vorteile: Wer ein Netflix-Abo abschließt, kann Filme, die aktuelle Staffel der Lieblings-Serie und neue Dokumentationen in den meisten Fällen nicht nur streamen, sondern auch downloaden und offline ansehen.

Es ist also nicht zwingend notwendig, eine bestehende Internetverbindung zu nutzen. Auch im Flugzeug oder im Zug oder bei Bedarf am Strand auf einer einsamen Südsee-Insel stehen die Netflix-Highlights offline zur Verfügung. Sie müssen zuvor nur auf das Smartphone, Tablet oder Notebook geladen und per App abgerufen werden. Werbung musst du im Rahmen deines Abos übrigens nicht befürchten.

Filme und Serien streamen: Voraussetzungen bei Bandbreiten beachten

Wer Netflix per Internetstream nutzt, muss im Ausland übrigens unter Umständen mit Einschränkungen rechnen. Denn nicht alle Titel stehen weltweit zur Nutzung bereit. Der Anbieter selbst empfiehlt für ein reibungsloses Streaming von Inhalten in SD-Qualität eine Download-Bandbreite von mindestens 1,5 MBit/s. Mehr Bandbreite ist notwendig, wenn die Auflösung die mäßige, aber auf Handys oft ausreichende SD-Qualität übersteigen soll. Bei HD-Inhalten werden mindestens 5 MBit/s im Downstream empfohlen. Und sollen es Ultra-HD-Inhalte sein, sind sogar 25 MBit/s für einen reibungslosen Stream notwendig.

Aktuelle Neuigkeiten im Überblick

Selbstverständlich darfst du dich auch im Januar wieder auf einige Neuerungen bei Netflix freuen. Das nachfolgende Video gibt dir einen ersten allgemeinen Überblick.

Neue Serien bei Netflix in der Übersicht

Mit Blick auf neue Serien feuert Netflix im Januar einmal mehr aus allen Rohren. Fortgesetzt werden unter anderem die schon bekannten Serien Snowpiercer (Staffel 2) „Cobra Kai“ (Staffel 3), How to Get Away with Murder“ (Staffel 5), „Riverdale“ (Staffel 5) und „Disenchantment“ (Staffel 3).

Einen Neustart feiert Netflix im Januar unter anderem mit der Drama-Serie „Lupin“. Darin wird das Leben von Assane Diop im Teenageralter auf den Kopf gestellt. Sein gutherziger Vater wird eines Verbrechens beschuldigt und stirbt kurz darauf im Gefängnis. 25 Jahre später nutzt Assane die Abenteuer des Meisterdiebs „Arsène Lupin“ als Inspiration, um seinen Vater mit vielen Tricks zu rächen.

Details zu allen neu anlaufenden Serien bei Netflix verrät dir die nachfolgende Tabelle.

Serie Staffel verfügbar ab Besonderheiten Cobra Kai 3 1. Januar 2021 Netflix Original Serie Deadwind 2 1. Januar 2021 Netflix Original Serie How to Get Away with Murder 5 1. Januar 2021 Monarca 2 1. Januar 2021 Netflix Original Serie Lupin 1 7. Januar 2021 Netflix Original Serie Brooklyn Nine-Nine 6 10. Januar 2021 Oktoberfest 1900: 1 14. Januar 2021 Dawson's Creek 1 15. Januar 2021 Disenchantment 3 15. Januar 2021 Netflix Original Serie Verwechselt 1 15. Januar 2021 Netflix Original Serie Riverdale 5 21. Januar 2021 Fate: The Winx Saga 1 22. Januar 2021 Netflix Original Serie Snowpiercer 2 26. Januar 2021 50 m2 1 Januar 2021 Netflix Original Serie Bonding 2 Januar 2021 Netflix Original Serie Angry Birds - Die Serie 1 2021 Netflix Original Serie Atiye: Die Gabe 3 2021 Netflix Original Serie Fatma 1 2021 Netflix Original Serie Hot Skull 1 2021 Netflix Original Serie If Only 1 2021 Netflix Original Serie Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten 3 2021 Netflix Original Serie Stranger Things 4 2021 Netflix Original Serie

Neue Filme bei Netflix in der Übersicht

Und dann wären da noch die neuen Filme. Eines der Highlights im Januar: das vierfach Osccar-prämierte Fantasy-Drama „Shape of Water: Das Flüstern des Wassers“. Der bei Netflix seit dem 1. Januar verfügbare Film spielt zu Beginn der 1960er Jahre und handelt von einer stummen Reinigungskraft, die sich an ihrem Arbeitsplatz, einem amerikanischen Geheimlabor, in eine dort gefangengehaltene amphibische Kreatur verliebt. Und für alle Pokémon-Fans interessant: Auch „Pokémon: Der Meisterdetektiv Pikachu“ steht ab dem 12. Januar bei Netflix auf Abruf zur Verfügung. Einen Überblick zu allen weiteren Film-Neustarts liefert dir die nachfolgende Tabelle.

Titel verfügbar ab Bemerkungen Boston 1. Januar Die versunkene Stadt Z 1. Januar Immortals 1. Januar Red Sparrow 1. Januar Ritchie Rich 1. Januar The Shape of Water 1. Januar This is the End 1. Januar What Happened to Mr. Cha? 1. Januar Netflix Film Asphalt Burning 2. Januar Netflix Film Pieces of a Woman 7. Januar Netflix Film Azizler - Alle zusammen für sich 8. Januar Netflix Film Detective Pikachu 12. Januar Der doppelte Vater 15. Januar Netflix Film Outside the Wire 15. Januar Netflix Film Der weiße Tiger 22. Januar Netflix Film Salir del ropero 22. Januar Netflix Film Die Ausgrabung 29. Januar Netflix Film Abenteuer 'Ohana 29. Januar Netflix Film Bajocero (Unter Null) 29. Januar Netflix Film

Wie kann ich Netflix kündigen?

Eine Kündigung des Netflix-Abos ist denkbar einfach. Über den Kundenbereich auf der Homepage des Streamingdienstes besteht die Möglichkeit, Netflix mit zwei Klicks zu kündigen.

Wie kann ich Netflix auf Sky Q nutzen?

Wer Kunde von Sky ist und einen Sky Q Receiver nutzt, kann Netflix auch darüber nutzen. Dafür ist das Entertainment Plus Paket von Sky Voraussetzung. Neben den Serien von Sky sind bei diesem Angebot auch die Inhalte von Netflix in HD zu sehen. Grundlage ist das Standard Paket. Es sind also Inhalte in HD-Qualität und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig nutzbar. Sky Entertainment Plus mit Netflix-Zugang steht ab 20 Euro monatlich zur Verfügung.

auch interessant Sky empfangen: Pakete, Preise, Geräte – so geht's

Account teilen – ist das erlaubt?

Da Netflix die Möglichkeit gestattet, Inhalte je nach Abo-Modell auf zwei oder sogar vier Geräten parallel anschauen zu können, liegt die Versuchung natürlich nahe, ein Abo zu teilen. Streng genommen ist das natürlich nicht vorgesehen, doch in den AGB des Streaming-Anbieters wird das Teilen eines Zugangs zumindest im engsten Familienkreis nicht kategorisch ausgeschlossen – so lange der Nutzer seine Zugangsdaten persönlich auf einem Endgerät hinterlegt.

Das Aushändigen der persönlichen Nutzerdaten an Dritte ist hingegen nicht gestattet. Netflix verlangt, dass der Account-Inhaber stets die Kontrolle über jene Geräte hat, auf denen sein Netflix-Account läuft. Ausdrücklich nicht erlaubt ist es, sich ein Netflix-Abonnement und die anfallenden Kosten zu teilen.

Netflix mit Gutschein bezahlen

Wer sein Abo nicht selbst zahlen möchte, kann auch Geschenkkarten nutzen. Sie sind online zum Beispiel bei Amazon und im Einzelhandel erhältlich. Über die Homepage des Streaminganbieters lässt sich das gekaufte oder geschenkte Guthaben dem eigenen Account zubuchen. Das Guthaben von einem Netflix-Gutschein ist unbegrenzt gültig.