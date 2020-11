Das kostet Netflix - und diese Filme und Serien sind neu im Dezember

Filme und Serien schauen – am Notebook, auf dem Fernseher und per App auf Smartphones und Tablets sowie über Spielekonsolen. Netflix macht genau das möglich. Der amerikanische Video-on-Demand-Anbieter ist vor allem bekannt für seine erfolgreichen Eigenproduktionen. Egal ob Filme oder Serien: Viele der Produktionen haben bereits internationale Preise abgeräumt.

Was kostet Netflix?

Das Angebot von Netflix gibt es ab unter 10 Euro pro Monat. Wer unter netflix.de ein Abo abschließt, kann seit Mitte August 2020 aber nicht mehr 30 Tage kostenlos all das ausprobieren, was der Streamingdienst im Angebot hat. Der Gratismonat wurde gestrichen. Schon ab dem ersten Nutzungsmonat muss der Nutzer seitdem zahlen. Und dabei hat er die Wahl zwischen drei Modellen, die aktuell zwischen 8 und 16 Euro im Monat kosten. Aktionsweise kann die monatlich zu zahlende Gebühr von den Standardpreisen abweichen.

Netflix Basis Netflix Standard Netflix Premium monatliche Grundgebühr 7,99 Euro 11,99 Euro 15,99 Euro HD-Inhalte nein ja ja Ultra-HD-Inhalte (4K) nein nein ja gleichzeitige Nutzung auf Geräten 1 2 4 Mindestvertragslaufzeit 1 Monat 1 Monat 1 Monat jetzt bestellen jetzt bestellen jetzt bestellen

Wichtig ist: Wer hochauflösende Inhalte von Netflix nutzen möchte, muss über die passende Hardware verfügen. Also zum Beispiel über einen 4K-fähigen Fernseher. Für die Nutzung auf Smartphones und Tablets empfiehlt sich die Verwendung der passenden Netflix App. Das in den USA erhältliche DVD-Abo, mit dem Netflix einst groß geworden ist, steht in Deutschland nicht zur Verfügung.

Den höchsten Preis für ein Abo des Streaming-Anbieters zu bezahlen, lohnt sich in jedem Fall nur, wenn der Konsum besonders hochauflösender Inhalte bevorzugt wird oder innerhalb einer Familie bis zu vier Geräte parallel auf die Netflix-Serien und -Filme zugreifen sollen. Die Preise anschauen und vergleichen lohnt sich vor allem für alle Nicht-Single-Haushalte.

Hinweis: Nicht ausgeschlossen ist, dass Netflix bald teurer wird. In Österreich gelten schon höhere Preise, ebenso in den USA.

Neue Filme und Serien offline anschauen

Einer der größten Vorteile: Wer ein Netflix-Abo abschließt, kann Filme, die aktuelle Staffel der Lieblings-Serie und neue Dokumentationen in den meisten Fällen nicht nur streamen, sondern auch downloaden und offline ansehen.

Es ist also nicht zwingend notwendig, eine bestehende Internetverbindung zu nutzen. Auch im Flugzeug oder im Zug oder bei Bedarf am Strand auf einer einsamen Südsee-Insel stehen die Netflix-Highlights offline zur Verfügung. Sie müssen zuvor nur auf das Smartphone, Tablet oder Notebook geladen und per App abgerufen werden. Werbung gibt es bei Netflix übrigens nicht.

Filme und Serien streamen: Voraussetzungen bei Bandbreiten beachten

Wer Netflix per Internetstream nutzt, muss im Ausland übrigens unter Umständen mit Einschränkungen rechnen. Denn nicht alle Titel stehen weltweit zur Nutzung bereit. Netflix selbst empfiehlt für ein reibungsloses Streaming von Inhalten in SD-Qualität eine Download-Bandbreite von mindestens 1,5 MBit/s. Mehr Bandbreite ist notwendig, wenn die Auflösung die mäßige, aber auf Handys oft ausreichende SD-Qualität übersteigen soll. Bei HD-Inhalten werden mindestens 5 MBit/s im Downstream empfohlen. Und sollen es Ultra-HD-Inhalte sein, sind sogar 25 MBit/s für einen reibungslosen Stream notwendig.

Aktuelle Neuigkeiten im Überblick

Natürlich darfst du dich auch im Dezember wieder auf einige Neuerungen bei Netflix freuen. Das nachfolgende Video gibt dir einen ersten allgemeinen Überblick.

Neue Serien bei Netflix in der Übersicht

Mit Blick auf neue Serien feuert Netflix im Dezember einmal mehr aus allen Rohren. „ÜberWeihnachten“ ist zum Beispiel ab dem 27. November verfügbar. Die serielle Adaption von „7 Kilo in 3 Tagen“ ist eine moderne Familienkomödie in drei Teilen rund um die Weihnachtstage. Sie handelt vom Nachhausekommen, vom Erwachsenwerden, von großen Erwartungen und Enttäuschungen: Der sympathische Verlierer Bastian reist für Weihnachten nach Hause, nur um mit der Tatsache konfrontiert zu werden, dass sein Bruder jetzt mit seiner Ex-Freundin zusammen ist. Während die Brüder sich über die Weihnachtstage bekämpfen und streiten, bemerken sie nicht, dass ihre Eltern etwas vor ihnen verheimlichen. Die Hauptrolle übernimmt Luke Mockridge.

Klar dem Segment der Drama-Serien zuzuordnen ist unterdessen „Deine letzte Stunde“, die am 11. Dezember startet. Inhalt: Eine Lehrerin tritt ihre neue Stelle an einer Highschool an. Doch ein verdächtiger Todesfall dort lässt ihr keine Ruhe und sie beginnt, um ihr Leben zu fürchten.

Ab dem 18. Dezember zeigt Netflix – passend zu den bevorstehenden Festtagen – die zweite Staffel der norwegischen Comedy-Drama-Serie „Weihnachten zu Hause“. Darin beginnt Johanne, sich in ihrer vielversprechenden Beziehung wohlzufühlen, und schlägt sich mit neuen Nachbarn, Ex-Freunden und ihrer eigenen schwierigen Familie herum.

Und ab dem 31. Dezember wird es dann wieder gruselig. Denn die vierte Staffel von „Chilling Adventures of Sabrina“ steht auf dem Programm. In der Horror-Fantasy-Serie breitet sich gespenstische Dunkelheit in Greendale aus. Der Zirkel muss sich einer Bedrohung nach der anderen stellen, um das Unheil abzuwenden.

ÜberWeihnachten 1 27. November Netflix Original Serie Virgin River 2 27. November Netflix Original Serie Sugar Rush Christmas 2 27. November Netflix Original Serie American Horror Story: 1984 9 28. November nicht in der Schweiz verfügbar Weihnachtsfilme – Das waren unsere Festtage 1 1. Dezember Netflix Original Serie Private Lives 1 2. Dezember Netflix Original Serie Do Do Sol Sol La La Sol 1 3. Dezember Netflix Original Serie Big Mouth 4 4. Dezember Netflix Original Serie Selena: Die Serie 1 4. Dezember Netflix Original Serie Detention 1 5. Dezember Netflix Original Serie Vikings 6.1 5. Dezember Mr. Iglesias 3 8. Dezember Netflix Original Serie Alice in Borderland 1 10. Dezember Netflix Original Serie Deine letzte Stunde 1 11. Dezember Netflix Original Serie Start-Up 1 11. Dezember Netflix Original Serie Dein letztes Solo 1 14. Dezember Netflix Original Serie Song Exploder 2 15. Dezember Netflix Original Serie Wie man Weihnachten verhunzt 1 16. Dezember Netflix Original Serie Vir Das: Outside In - The Lockdown Special 1 16. Dezember Netflix Original Serie Weihnachten zu Hause 2 18. Dezember Netflix Original Serie Sweet Home 1 18. Dezember Netflix Original Serie Bridgerton 1 25. Dezember Netflix Original Serie Das Beste vom Rest 1 30. Dezember Netflix Original Serie Equinox 1 30. Dezember Netflix Original Serie Chilling Adventures of Sabrina 4 31. Dezember Netflix Original Serie Angry Birds - Die Serie 1 2021 Netflix Original Serie Atiye: Die Gabe 3 2021 Netflix Original Serie Fatma 1 2021 Netflix Original Serie Hot Skull 1 2021 Netflix Original Serie If Only 1 2021 Netflix Original Serie Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten 3 2021 Netflix Original Serie Stranger Things 4 2021 Netflix Original Serie

Neue Filme bei Netflix in der Übersicht

Und dann wären da noch die neuen Filme. Eines der Highlights im Dezember: die deutsche Komödie „Wir können nicht anders“. Nach einer tollen Liebesnacht überredet Edda Sam zu einem Nikolaus-Ausflug in ihre Heimat, die sie fünf Jahre nicht betreten hat. Die Reise führt sie in die unbekannte zurückgelassene fast leere Provinz, wo keiner tot überm Zaun hängen will. Das Paar wird getrennt und gerät in einen Kampf zwischen Männern, die nichts mehr zu verlieren haben, und Männern, die nicht verlieren können, weil sie lieben. Sie finden wieder zusammen und versuchen gemeinsam in einer völlig überforderten Welt zu überleben. 24 Stunden später hängen sechs Männer überm Zaun und keine Frau.

Etwas anspruchsvoller: das ab dem 4. Dezember verfügbare Filmdrama „Mank“ über das alkoholkranke Genie Herman J. Mankiewicz, der das Drehbuch zu „Citizen Kane“ verfasste. Der Film wirft ein neues Licht auf das Hollywood der 30er-Jahre. Und wenn du mal wieder George Clooney in einer Rolle sehen möchtest: ab dem 23. Dezember hast du in „The Midnight Sky“ die Möglichkeit dazu. In diesem postapokalyptischen Film will ein Wissenschaftler in der Arktis nach einer Katastrophe eine Astronautencrew vor der Rückkehr warnen.

Titel verfügbar ab Bemerkungen Mosul 26. November Netflix Film The Call 27. November Netflix Film Voces – Die Stimmen 27. November Netflix Film La Belva – Die innere Bestie 27. November Netflix Film Finding Agnes 30. November Netflix Film Angelas Weihnachtswunsch 1. Dezember Netflix Film Der Baader Meinhof Komplex 1. Dezember John Wick 1. Dezember Ostra 2. Dezember Netflix Film Schon wieder Weihnachten 3. Dezember Netflix Film Break 3. Dezember Netflix Film



nicht in der Schweiz verfügbar Wir können nicht anders 4. Dezember Netflix Film

Mank 4. Dezember Netflix Film 9 Kere Leyla 4. Dezember Netflix Film Räuber und Gendarm 4. Dezember Netflix Film Bombay Rose 4. Dezember Netflix Film Die Familie Claus 7. Dezember Netflix Film



nicht in der Schweiz verfügbar Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel 9. Dezember Netflix Film The Prom 11. Dezember Netflix Film Die Leinwand 11. Dezember Netflix Film A California Christmas 14. Dezember Netflix Film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 15. Dezember Ma Rainey’s Black Bottom 18. Dezember Netflix Film The Midnight Sky 23. Dezember Netflix Film Your Name Engraved Herein 23. Dezember Netflix Film Omas Testament 25. Dezember Netflix Film Asphalt Burning 26. Dezember Netflix Film

Wie kann ich Netflix kündigen?

Eine Kündigung des Netflix-Abos ist denkbar einfach. Über den Kundenbereich auf der Homepage des Streamingdienstes besteht die Möglichkeit, Netflix mit zwei Klicks zu kündigen.

Wie kann ich Netflix auf Sky Q nutzen?

Wer Kunde von Sky ist und einen Sky Q Receiver nutzt, kann Netflix auch darüber nutzen. Dafür ist das Entertainment Plus Paket von Sky Voraussetzung. Neben den Serien von Sky sind bei diesem Angebot auch die Inhalte von Netflix in HD zu sehen. Grundlage ist das Standard Paket. Es sind also Inhalte in HD-Qualität und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig nutzbar. Sky Entertainment Plus mit Netflix-Zugang steht ab 16,49 Euro monatlich zur Verfügung.

Netflix Account teilen – ist das erlaubt?

Da Netflix die Möglichkeit gestattet, Inhalte je nach Abo-Modell auf zwei oder sogar vier Geräten parallel anschauen zu können, liegt die Versuchung natürlich nahe, ein Abo zu teilen. Streng genommen ist das natürlich nicht vorgesehen, doch in den AGB des Streaming-Anbieters wird das Teilen eines Zugangs zumindest im engsten Familienkreis nicht kategorisch ausgeschlossen – so lange der Nutzer seine Zugangsdaten persönlich auf einem Endgerät hinterlegt.

Das Aushändigen der persönlichen Nutzerdaten an Dritte ist hingegen nicht gestattet. Netflix verlangt, dass der Account-Inhaber stets die Kontrolle über jene Geräte hat, auf denen sein Netflix-Account läuft. Ausdrücklich nicht erlaubt ist es, sich ein Netflix-Abonnement und die anfallenden Kosten zu teilen.

Netflix mit Gutschein bezahlen

Wer sein Abo nicht selbst zahlen möchte, kann auch Geschenkkarten nutzen. Sie sind online zum Beispiel bei Amazon und im Einzelhandel erhältlich. Über die Netflix-Homepage lässt sich das gekaufte oder geschenkte Guthaben dem eigenen Account zubuchen. Das Guthaben von einem Netflix-Gutschein ist unbegrenzt gültig.