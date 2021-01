Netflix Kosten 2021 - Und das sind die neuen Serien und Filme im Februar

Filme und Serien schauen – am Notebook, auf dem Fernseher und per App auf Smartphones und Tablets sowie über Spielekonsolen. Netflix macht genau das möglich. Der amerikanische Video-on-Demand-Anbieter ist vor allem bekannt für seine erfolgreichen Eigenproduktionen. Egal ob Filme oder Serien: Viele der Produktionen haben bereits internationale Preise abgeräumt.

Was kostet Netflix?

Das Angebot von Netflix gibt es ab unter 10 Euro pro Monat. Wer über die Homepage des VoD-Portals ein Abo abschließt, kann seit Mitte August 2020 aber nicht mehr 30 Tage kostenlos all das ausprobieren, was der Streamingdienst im Angebot hat. Der Gratismonat wurde gestrichen und steht allenfalls noch im Rahmen von Sonderaktionen zur Verfügung. Schon ab dem ersten Nutzungsmonat muss der Nutzer seitdem also zahlen. Und dabei hat er die Wahl zwischen drei Modellen, die aktuell zwischen 8 und 18 Euro im Monat kosten. Aktionsweise kann die monatlich zu zahlende Gebühr von den Standardpreisen abweichen.

Netflix Basis Netflix Standard Netflix Premium monatliche Grundgebühr 7,99 Euro 12,99 Euro 17,99 Euro HD-Inhalte nein ja ja Ultra-HD-Inhalte (4K) nein nein ja gleichzeitige Nutzung auf Geräten 1 2 4 Mindestvertragslaufzeit 1 Monat 1 Monat 1 Monat

Wichtig ist: Wer hochauflösende Inhalte von Netflix nutzen möchte, muss über die passende Hardware verfügen. Also zum Beispiel über einen 4K-fähigen Fernseher. Für die Nutzung auf Smartphones und Tablets empfiehlt sich die Verwendung der passenden Netflix App. Das in den USA erhältliche DVD-Abo, mit dem der Streamingdienst einst groß geworden ist, steht in Deutschland nicht zur Verfügung.

Den höchsten Preis für ein Abo des Streaming-Anbieters zu bezahlen, lohnt sich in jedem Fall nur, wenn der Konsum besonders hochauflösender Inhalte bevorzugt wird oder innerhalb einer Familie bis zu vier Geräte parallel auf die Netflix-Serien und -Filme zugreifen sollen. Die Preise anschauen und vergleichen lohnt sich vor allem für alle Nicht-Single-Haushalte.

Die jüngste Preiserhöhung bei Netflix resultiert aus dem Januar 2021. Seinerzeit wurden die Preise für das Standard- und das Premium-Abo um 1 bezehungsweise 2 Euro pro Monat erhöht.

Neue Filme und Serien offline anschauen

Einer der größten Vorteile: Wer ein Netflix-Abo abschließt, kann Filme, die aktuelle Staffel der Lieblings-Serie und neue Dokumentationen in den meisten Fällen nicht nur streamen, sondern auch downloaden und offline ansehen.

Es ist also nicht zwingend notwendig, eine bestehende Internetverbindung zu nutzen. Auch im Flugzeug oder im Zug oder bei Bedarf am Strand auf einer einsamen Südsee-Insel stehen die Netflix-Highlights offline zur Verfügung. Sie müssen zuvor nur auf das Smartphone, Tablet oder Notebook geladen und per App abgerufen werden. Werbung musst du im Rahmen deines Abos übrigens nicht befürchten.

Filme und Serien streamen: Voraussetzungen bei Bandbreiten beachten

Wer Netflix per Internetstream nutzt, muss im Ausland übrigens unter Umständen mit Einschränkungen rechnen. Denn nicht alle Titel stehen weltweit zur Nutzung bereit. Der Anbieter selbst empfiehlt für ein reibungsloses Streaming von Inhalten in SD-Qualität eine Download-Bandbreite von mindestens 1,5 MBit/s. Mehr Bandbreite ist notwendig, wenn die Auflösung die mäßige, aber auf Handys oft ausreichende SD-Qualität übersteigen soll. Bei HD-Inhalten werden mindestens 5 MBit/s im Downstream empfohlen. Und sollen es Ultra-HD-Inhalte sein, sind sogar 25 MBit/s für einen reibungslosen Stream notwendig.

Aktuelle Neuigkeiten im Überblick

Selbstverständlich darfst du dich auch im Februar wieder auf einige Neuerungen bei Netflix freuen. Das nachfolgende Video gibt dir einen ersten allgemeinen Überblick.

Neue Serien bei Netflix in der Übersicht

Netflix feuert im Februar einmal mehr aus allen Rohren. Fortgesetzt werden die schon bekannten Serien H (Staffel 2), MeatEater (Staffel 9). Nicht minder interessant sind aber die zahlreichen Serien-Neustarts, die für Februar auf dem Programm stehen.

Eines der Höhepunkte ist ohne Zweifel ab dem 19. Februar „Tribes of Europa“. Diese sechsteilige Sci-Fi-Serie spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft, nämlich im Jahr 2074. Das Europa wie wir es kennen, gibt es nicht mehr. 45 Jahre nach einer mysteriösen Katastrophe sind die alten Nationen verschwunden, der Kontinent ist in Mikrostaaten zerfallen, in denen unterschiedliche Stämme um die Vorherrschaft kämpfen.

Weitere Neustarts sind unter anderem „Capitani“ am 11. Februar und „Immer für dich da“ am 3. Februar. Capitani erzählt die Geschichte des mysteriösen Todes einer Jugendlichen, deren Leiche in einem Wald im Norden von Luxemburg gefunden wurde. Kommissar Luc Capitani nimmt die Ermittlungen auf. Bei „Immer für dich da“ stehen Tully und Kate im Mittelpunkt, die sich schon als kleine Mädchen kennenlernten und zu unzertrennlichen Freundinnen wurden.

Details zu allen neu anlaufenden Serien bei Netflix verrät dir die nachfolgende Tabelle.

Serie Staffel verfügbar ab Besonderheiten Snowpiercer 2 26. Januar Immer für dich da 1 3. Februar Netflix Original Serie H 2 5. Februar Netflix Original Serie Unsichtbare Stadt 1 5. Februar Netflix Original Serie Run On 1 10. Februar Netflix Original Serie Capitani 1 11. Februar Netflix Original Serie The Crew 1 15. Februar Netflix Original Serie Sie weiß von dir 1 17. Februar Netflix Original Serie MeatEater 9.2 17. Februar Netflix Original Serie Lovestruck in the City 1 19. Februar Netflix Original Serie Tribes of Europa 1 19. Februar Netflix Original Serie Ginny & Georgia 1 24. Februar Netflix Original Serie A Love So Beautiful 1 27. Februar Netflix Original Serie Angry Birds - Die Serie 1 2021 Netflix Original Serie Atiye: Die Gabe 3 2021 Netflix Original Serie Fatma 1 2021 Netflix Original Serie Hot Skull 1 2021 Netflix Original Serie If Only 1 2021 Netflix Original Serie Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten 3 2021 Netflix Original Serie Lupin 2 Sommer 2021 Netflix Original Serie Stranger Things 4 2021 Netflix Original Serie

Neue Filme bei Netflix in der Übersicht

Einer der Höhepunkte im Februar: „Neues aus der Welt“ ab dem 10. Februar. Im Jahr 1870 ist der Westen der USA noch wild und unwegsam. In dieser unbeständigen Zeit, fünf Jahre nach Ende des Bürgerkriegs, ist der Veteran Jefferson Kyle Kidd als Nachrichtenbote unterwegs. Unermüdlich reist er von Stadt zu Stadt, um die Bevölkerung über die aktuellen Neuigkeiten zu informieren: über verheerende Katastrophen sowie packende Abenteuer vom Ende der Welt. In den Weiten von Texas trifft er auf die zehnjährige Johanna, die sechs Jahre zuvor vom indigenen Volk der Kiowa aufgenommen und großgezogen wurde und die nun, gegen ihren Willen, zu ihrer Tante und ihrem Onkel gebracht werden soll. Kidd willigt ein, das Mädchen in seine Obhut zu nehmen und dorthin zu eskortieren, wo sie laut Gesetz hingehört: in eine Welt, die sie nie kennengelernt hat. Gemeinsam begeben sich die beiden auf eine weite Reise durch die erbarmungslose Wildnis hin zu einem Ort, an dem niemand von ihnen zu Hause ist.

Titel verfügbar ab Bemerkungen Die Ausgrabung 29. Januar Netflix Film Abenteuer 'Ohana 29. Januar Netflix Film Bajocero (Unter Null) 29. Januar Netflix Film Bridget Jones' Baby 1. Februar Baywatch 3. Februar Godzilla II: King of the Monsters 3. Februar Meine Freunde sind alle tot 3. Februar Netflix Film Der letzte Paradiso 5. Februar Netflix Film Little Big Women 5. Februar Netflix Film Malcolm & Marie 5. Februar Netflix Film Space Sweepers 5. Februar Netflix Film The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity 5. Februar Netflix Film Neues aus der Welt 10. Februar Netflix Film En passant pécho – Zwei Dealer in Paris 10. Februar Netflix Film Layla Majnun 11. Februar Netflix Film Red Dot 11. Februar Netflix Film Liebe² 11. Februar Netflix Film To All The Boys: Always And Forever 12. Februar Netflix Film The Danish Girl 16. Februar I Care A Lot 19. Februar Netflix Film // nicht in der Schweiz verfügbar Classmates Minus 20. Februar Netflix Film Der Goldene Handschuh 22. Februar Geez & Ann 25. Februar Netflix Film Verrückt nach ihr 26. Februar Netflix Film Mit den Wellen 26. Februar Netflix Film The Girl on the Train 26. Februar Netflix Film

Wie kann ich Netflix kündigen?

Eine Kündigung des Netflix-Abos ist denkbar einfach. Über den Kundenbereich auf der Homepage des Streamingdienstes besteht die Möglichkeit, Netflix mit zwei Klicks zu kündigen.

Wie kann ich Netflix auf Sky Q nutzen?

Wer Kunde von Sky ist und einen Sky Q Receiver nutzt, kann Netflix auch darüber nutzen. Dafür ist das Entertainment Plus Paket von Sky Voraussetzung. Neben den Serien von Sky sind bei diesem Angebot auch die Inhalte von Netflix in HD zu sehen. Grundlage ist das Standard Paket. Es sind also Inhalte in HD-Qualität und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig nutzbar. Sky Entertainment Plus mit Netflix-Zugang steht ab 20 Euro monatlich zur Verfügung.

Account teilen – ist das erlaubt?

Da Netflix die Möglichkeit gestattet, Inhalte je nach Abo-Modell auf zwei oder sogar vier Geräten parallel anschauen zu können, liegt die Versuchung natürlich nahe, ein Abo zu teilen. Streng genommen ist das natürlich nicht vorgesehen, doch in den AGB des Streaming-Anbieters wird das Teilen eines Zugangs zumindest im engsten Familienkreis nicht kategorisch ausgeschlossen – so lange der Nutzer seine Zugangsdaten persönlich auf einem Endgerät hinterlegt.

Das Aushändigen der persönlichen Nutzerdaten an Dritte ist hingegen nicht gestattet. Netflix verlangt, dass der Account-Inhaber stets die Kontrolle über jene Geräte hat, auf denen sein Netflix-Account läuft. Ausdrücklich nicht erlaubt ist es, sich ein Netflix-Abonnement und die anfallenden Kosten zu teilen.

Netflix mit Gutschein bezahlen

Wer sein Abo nicht selbst zahlen möchte, kann auch Geschenkkarten nutzen. Sie sind online zum Beispiel bei Amazon und im Einzelhandel erhältlich. Über die Homepage des Streaminganbieters lässt sich das gekaufte oder geschenkte Guthaben dem eigenen Account zubuchen. Das Guthaben von einem Netflix-Gutschein ist unbegrenzt gültig.