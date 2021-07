Mobilfunk, WLAN und TV: So bekommst du bei o2 alles aus einer Hand

Bei O₂ bekommst du alles aus einer Hand. Fangen wir mit O₂ my Home an. Denn dieser Tarif versorgt dein Zuhause mit WLAN. Unter dem Namen sind DSL- und Kabeltarife und neuerdings auch WLAN über Mobilfunk vereint. Die Tarife sind nach verschiedenen Surf-Geschwindigkeiten gestaffelt. Der O₂ Homespot liefert dir per Mobilfunk unabhängig vom Wohnort bis zu 100 MBit/s – hiermit bist du ganz flexibel. O₂ Homespot ist insbesondere dann eine Alternative für dein Heimnetzwerk, wenn du möglichst unabhängig vom Ort eine stabile Internetverbindung benötigst. Denn hiermit bekommst du WLAN über die Steckdose ganz ohne einen DSL-Anschluss. Du musst lediglich eine SIM-Karte in das Gerät stecken und schon kannst du via 4G oder – je nach Verfügbarkeit– auch 5G lossurfen. Per DSL- oder Kabel-Anschluss ist in manchen Gebieten eine Geschwindigkeit von bis zu 1.000 Mbit/s möglich.

So flexibel bist du mit dem o2 Homespot

Entscheidest du dich für einen Homespot, dann bist du nach Beantragung deutlich schneller mit dem Internet verbunden, als bei einer DSL– oder Kabel-Verbindung. Denn hier fällt die Wartezeit von teilweise mehreren Wochen für den Anschluss weg. Solch ein mobiler Hotspot bietet sich beispielsweise an, wenn an deinem Wohnort keine schnelle DSL- oder Glasfaserverbindung möglich ist. Denn hiermit bist du vollkommen unabhängig. Das heißt: Du musst auch auf Reisen oder direkt nach einem Umzug nicht auf WLAN für Notebook, Tablet und Co. verzichten.

Außerdem kannst du deinen O₂ Homespot überall in der Wohnung aufstellen und brauchst dich nicht nach dem Standort der Telefon- oder Kabeldose richten. O₂ Homespot könnte auch dann eine sinnvolle Alternative sein, wenn du derzeit häufig eine schlechte Verbindung zu deinem Router hast. Neukunden, Bestandskunden oder junge Menschen profitieren von einem zusätzlichen Kostenvorteil. Wie erwähnt, läuft der Homespot mit einer SIM-Karte. Den passenden Mobiltarif bekommst du mit den O₂ Free Tarifen.

→ O₂ Homespot-Tarife entdecken

Wie schaue ich mit o2 fern?

Und auch fürs Fernsehen bekommst du bei du O₂ einen passenden Tarif mit O₂ TV. Hierüber lassen sich mehr als 100 Top-TV-Sender empfangen – davon 90 in HD. Fernsehen kannst du mit bis zu vier Geräten gleichzeitig. Bedeutet: Mit nur einem Vertrag ist ein gesamter Haushalt mit Fernsehen versorgt. Wie das geht? Über die App waipu.tv. Um O₂ TV zu nutzen, benötigst du praktischerweise auch keinen Receiver. Denn mit der App kannst du ganz einfach auf TV, Handy, Tablet oder Laptop deine Lieblingssendungen genießen. Dadurch bist du maximal flexibel und kannst auch von unterwegs Fernsehen. O₂ TV ermöglicht dir darüber hinaus das Aufnehmen oder Pausieren von Sendungen. So verpasst du keine TV-Sendung mehr.

Außerdem möglich: Mit einem entsprechend ausgestatteten Mobifunkltarif kannst du auch unterwegs Fernsehen. Denn alles, was du dafür benötigst, ist ein Mobilgerät und die waipu.tv App. Und so nutzt du O₂ TV: Zuerst musst du O₂ TV auf der O₂-Website buchen. Dafür benötigst du einen Internet- oder Mobilfunk-Vertrag. Im Anschluss erhältst du eine SMS mit Registrierungs-Link. Und mit diesem meldest du dich in deinem O₂-Account an. Wenn du das gemacht hast, musst du dir nur noch die App herunterladen, deine Login-Daten eingeben – und schon kann der TV-Genuss losgehen.

So kombinierst du deine o2-Tarife clever

Das klassische O2-Modell ist der Handy- beziehungsweise Mobilfunkvertrag für Smartphone oder Tablet. Dafür stehen dir mehrere Tarife zur Auswahl. Als Einsteiger erhältst du für 19,99 Euro einen O₂ Free S Tarif mit 3 Gigabyte Datenvolumen. Hier hast du eine Surf-Geschwindigkeit von bis zu 225 MBit/s und nutzt das 4G- beziehungsweise LTE-Netz. Mit dabei ist eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Bist du Student oder unter 29 Jahre alt, so bekommst du denselben Tarif günstiger für nur 9,99 Euro im Monat. Möchtest du auch von unterwegs Videos streamen oder O₂ TV nutzen, dann solltest du dich hier besser für einen größeren Daten-Tarif entscheiden. Hier gibt es auch im Verhältnis mehr fürs Geld. So bietet sich beispielsweise der Tarif O₂ Free Unlimited Max an. Für 49,99 Euro im Monat hast du unbegrenztes Datenvolumen mit bis zu 500 MBit/s. Damit kannst du von unterwegs ohne Ende streamen. Bestseller ist jedoch der Tarif O₂ Free M, der das ausgewogenste Verhältnis zwischen Inklusiv-Leistungen und Kosten mit sich bringt.

→ O2 Free Tarif jetzt buchen

Weitere Informationen zu den Unlimited- und Datenvolumen-Tarifen von O₂ gibt es in diesem Artikel für dich. Weitere Kombinations-Möglichkeiten haben wir dir hier aufgelistet.

Finde den besten WLAN-Tarif für Zuhause

Auch dein WLAN kannst du über O₂ beziehen. Hier hast du die Wahl zwischen einem regulären DSL-Vertrag und einem Homespot, der dich mit WLAN über die Steckdose versorgt. Hast du eine langsame Internetverbindung an deinem Wohnort oder möchtest auch auf Reisen nicht auf WLAN verzichten, dann ist der Homespot die beste Wahl. Für 19,99 Euro im Monat bekommst du den Tarif O₂ my Home M mit einer Download-Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s. Auch eine Telefon-Flat ist in diesem Angebot enthalten. Nutzen mehr als zwei Menschen in deiner Wohnung das Internet oder brauchst du eine schnellere Verbindung, dann solltest du einen anderen Tarif wählen. Der Homespot ermöglicht eine Download-Geschwindigkeit von bis zu 100 MBit/s. Falls dir das nicht reicht, solltest du einen DSL- oder Kabelanschluss wählen. Für einen Haushalt mit drei bis vier Personen und einer durchschnittlichen Nutzung sollten 100 MBit/s jedoch ausreichen.

Dein Paket kannst du nun abrunden mit O₂ TV. Hier kannst du bereits ab 4,99 Euro im Monat einsteigen. Mit diesem Tarif kannst du über 100 Sender von zu Hause im WLAN streamen. Für 9,99 Euro bekommst du den Tarif O₂ TV L. Hiermit lässt sich zusätzlich von unterwegs auf deinem Smartphone streamen – und das EU-weit. Bei beiden Tarifen kannst du bis zu 100 Stunden aufnehmen und abspeichern sowie die Pause-Funktion nutzen.

→ DSL-Tarif bei O₂ finden

Übrigens – Bis zum 3. August sind noch einige Smartphones bei O₂ im Angebot: