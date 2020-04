Kritik an der Corona-App: Darum steht PEPP-PT im Zentrum der Kritik

PEPP-PT: Diese Bluetooth-App soll Corona bekämpfen und tracken

Die Hoffnung der Bundesregierung bei der Bekämpfung von Corona ist eine Tracking-App – auch als Corona-Tracing-App bezeichnet. Mehrere Plattfomen für eine solche App waren im Gespräch, letztlich hat sich Gesundheitsminister Jens Spahn jetzt für das Projekt PEPP-PT entschieden. Das ist eine technische Plattform, auf der Apps der einzelnen Länder aufsetzen können. PEPP-PT ist also nicht die App, sondern eher der Motorenraum. Er erlaubt es, anonymisiert Daten von Nutzern auszutauschen und nachzuvollziehen, ob du dich in den vergangenen 14 Tagen in der unmittelbaren Nähe von jemandem aufgehalten hast, der erst danach positiv auf Corona getestet wurde.

Europaweiter Standard als Grundlage für nationale Apps

Das internationale Team von PEPP-PT besteht aus mehr als 130 Mitgliedern, die in mehr als sieben europäischen Ländern arbeiten. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Technikerinnen und Techniker sowie Expertinnen und Experten aus bekannten Forschungseinrichtungen und Unternehmen abreiten hier zusammen. Allerdings: Mehr und mehr Mitarbeiter an dem Projekt haben sich zuletzt zurückgezogen, weil sie es nicht mhr mittragen wollen. Der Grund: Man ist von einer einst dezentralen Speicherung der Tracking-Daten abgerückt und will alle Daten nun doch zentral speichern.

Im Kern basiert die Plattform auf Bluetooth. Bluetooth hat den Vorteil, dass es ein Kurzstreckenfunk ist. Zum Vergleich: Ein Mobilfunk-Sendemast sendet selbst innerstädtisch oftmals mehrere hundert Meter weit, tausende Kunden nutzen die selbe Antenne. Die Aussagekraft, wie nah sich einzelne Nutzer tatsächlich waren, geht gegen null. Anders bei Bluetooth LE. Hier reichen die Verbindungen nur wenige Meter weit.

Jetzt weiterlesen Handydaten gegen Corona: Wo es was bringt – und wo nicht

Die Funktionsweise

Die App soll im Hintergrund erkennen, welche Bluetooth-Geräte sich in der Nähe befunden haben. Das wird protokolliert. Jedes Gerät hat eine eindeutige MAC-Adresse. Diese wird der App und somit dem Nutzer dahinter zugeordnet. Personalisierte Daten werden nicht gesammelt, auch die Gesundheitsämter sehen demnach nur eine Nummer, aber keinen Namen. Diese Nummer wird aber zur Kommunikation genutzt.

Denn auch, wenn die App nicht erfasst, wo sich Nutzer genau befunden haben, so weiß sie offenbar, wie lange und wie nah ein anderes Gerät mit derselben App in der Nähe war. Daraus ergibt sich dann, ob eine Infektion möglich gewesen sein könnte.

Ein großes Problem derzeit noch: iPhones würden nach aktuellem Stand nicht unterstützt.

Die Kritik an der Tracing-App

In gemeinsamen offenen Brief fordern verschiedene netzpolitische Organisationen die Bundesregierung auf, das von ihr präferierte Konzept für eine Tracing-App aufzugeben. Bei den Nutzern könne kein Vertrauen aufkommen, ein Scheitern wäre unausweichlich. Der Grund: Die geplante „Contact Tracing“-App beinhaltet eine zentrale Instanz. „Es herrscht internationale Einigkeit unter Experten und Wissenschaftlern, dass der dezentrale Ansatz der bessere ist. Selbst Apple und Google haben das eingesehen und ihn implementiert, obwohl sie sonst nicht gerade scheu sind, Daten ihrer Nutzer zu sammeln“, heißt es in dem Brief, an dem sich unter anderem der Chaos Computer Club (CCC) beteiligt.

Weiter heißt es: „Blickt man realistisch auf das Ziel, dass nämlich die App massenhaft genutzt werden soll, dann ist der zentrale Ansatz schon deswegen hinfällig, weil sich die beiden großen Anbieter mobiler Betriebssysteme bereits dagegen entschieden haben. Da kann sich die Bundesregierung noch so verrenken, damit ist der zentrale Ansatz weit entfernt von jeder Möglichkeit zur Realisierung. Gesundheitsminister Jens Spahn kann einen nationalen Alleingang gar nicht durchsetzen, wenn er nun auf den zentralen Ansatz pocht.“ Apple und Google hatten sich wegen der Pandemie in dieser Sache zusammengetan.

Die Corona-Tracing-App bringe ein hohes Risiko mit sich, „da die anfallenden Daten hochsensibel und besonders zu schützen sind“. Je mehr Daten verarbeitet werden, desto größer sei das Risiko einer De-Anonymisierung – „auch durch Dritte, vor denen die Daten geschützt werden müssen“.

Jetzt weiterlesen Corona-Tracking-App: Details zum Erscheinungsdatum

So hilft Vodafone bei der Entwicklung

Vodafone Deutschland unterstützt die Entwicklung der Technologie. Der Netzbetreiber berät das Projekt, damit die anonymen Daten, die die Smartphones untereinander austauschen, künftig sinnvoll genutzt werden können. Damit möglichst viele die Technologie künftig im Alltag nutzen können, macht Vodafone sie nach eigenen Angaben aktuell in seinem Test- und Zertifizierungs-Labor bereit für den großflächigen Einsatz. Vodafone testet und konfiguriert alle gängigen Smartphones für den Einsatz der Technologie zur Abstandsmessung per Bluetooth-Sensorik.

Das ist wichtig, weil die Bluetooth-Sensorik, die ermittelt, ob und wie lange sich andere Telefone in der Nähe befinden, durch modellspezifische Eigenschaften eines Smartphones beeinflusst wird. Zum Beispiel durch das Antennen-Design sowie das Gehäuse eines Smartphones. Die Technologie muss also für die Nutzung mit den verschiedenen Smartphones technisch angepasst werden. Ebenso erprobe Vodafone die Funktionalität der Technologie zwischen unterschiedlichen Smartphone-Modellen mit Hilfe umfangreicher Labortests.

Wichtig ist Vodafone dabei zu betonen: Bei der Entwicklung der Technologie übermittelt Vodafone keine personenbezogene Kunden- oder Bewegungsdaten. Ziel der Zusammenarbeit sind Beratung und Tests.

Das Robert Koch-Institut (RKI) stellt eine App zur Verfügung. Dabei handelt es sich nicht um eine Tracking-App. Vielmehr soll die neue App ergänzende Informationen dazu liefern, wo und wie schnell sich das Coronavirus (SARS-CoV-2) in Deutschland ausbreitet. Die App ist unter dem Namen „Corona-Datenspende“ für iOS und Android-Geräte verfügbar. Großer Nachteil: Sie funktioniert nur in Kombination mit Fitnessarmbändern und Smartwatches verschiedener Hersteller. Die Nutzung der App ist freiwillig und pseudonymisiert. Das RKI habe zu keiner Zeit Kenntnis über persönliche Informationen wie Name oder Anschrift der App-Nutzer.

Nutzt du die App, so übermittelt sie Daten an die Wissenschaftlern des Robert Koch-Instituts. Das soll einen genauere Einblicke in die Verbreitung des Coronavirus bieten. Die App diene ausdrücklich nicht der Nachverfolgung von Kontaktpersonen, sondern soll ergänzend zu weiteren Datenquellen dabei helfen, Infektionsschwerpunkte besser zu erkennen. Die Wissenschaftler wollen damit ein genaueres Bild über die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 gewinnen.

Die Daten, die Smartwatches oder Fitnessarmbändern aufzeichnen sind beispielsweise Ruhepuls, Schlaf und das Aktivitätsniveau. Bei einer akuten Atemwegserkrankung ändern sich diese Vitalzeichen in den meisten Fällen deutlich. „Daher können auch typische COVID-19-Symptome wie Fieber durch die App erkannt werden“, heißt es vom RKI. Mit Hilfe der Corona-Datenspende-App könne der Nutzer diese Daten an das RKI übermitteln.

Bereits ein Prozent Beteiligung wäre hilfreich

Die Corona-Datenspende-App benötigt die Postleitzahl des Nutzers. Der Grund laut RKI: Die Daten werden wissenschaftlich aufbereitet und fließen im Anschluss in eine Karte mit regionaler Verbreitung potenziell Infizierter ein. Sie soll auf www.corona-datenspende.de veröffentlicht werden.

„Wenn in einer ausreichend großen Stichprobe die Anzahl der symptomatischen Patienten erfasst werden kann, könnte uns das dabei helfen, früher Rückschlüsse auf Infektionsgeschehen, Verbreitung und auch auf die Wirksamkeit der bisherigen Maßnahmen zu ziehen“, sagt Lothar H. Wieler, der Präsident des Robert Koch-Instituts. Nach Angaben des RKI gibt es 10 Millionen Nutzer von kompatiblen Geräten in Deutschland. Würde nur ein Prozent der Nutzer mitmachen, wäre das bereits enorm hilfreich, heißt es vom RKI.

Der Chaos Computer Club hat übrigens auch an dieser App einiges zu kritisieren.

Jetzt weiterlesen Telekom, Vodafone, O2 & Co: Das bekommst du wegen Corona kostenlos

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.