Kostenlos: Die 5 besten Weihnachtsfilme bei Amazon

Tatsächlich Liebe

Von den Machern von „Notting Hill“ und „Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück“ kommt die romantische Liebeskomödie „Tatsächlich … Liebe“, die du kostenlos bei Amazon sehen kannst. Bis heute ist das einer der schönsten Weihnachtsfilme aller Zeiten. Zehn außergewöhnliche Geschichten, die sich am Weihnachtsabend zu einer verweben. Ein Premierminister verliebt sich in das Mädchen, das den Tee serviert. Ein Schriftsteller sucht Ruhe in Südfrankreich und findet dort eine Liebe ohne Worte. Ein Rockstar erlebt ein privates Comeback mit seinem Manager … Jeder von ihnen ist auf der Suche nach Liebe.

Der Grinch: Der Klassiker der Weihnachtsfilme

Der Grinch erzählt die Geschichte eines grantigen grünen Griesgrams, der Weihnachten verabscheut und beschließt, das ganze Fest zu stehlen, um seinen fröhlichen Nachbarn ein für alle Mal die Stimmung zu vermiesen. Gesprochen wird der Grinch von Otto Waalkes. Der Animationsfilm ist zwar ab 0 Jahren freigegeben, allerdings nicht nur für Kinder eine Empfehlung. Bei Amazon Prime Video ist er kostenlos im Abo enthalten und gehört zu den Klassikern der Weihnachtsfilme.

Rosemont – Wunder der Weihnacht

Fünf Tage vor Weihnachten finden die hochschwangere 23-jährige Lisa und ihr neuer Freund Brad im Schneesturm Unterschlupf in einem alten Haus in Rosement. Nach dem Verlust der geliebten Familie hat die verbitterte Besitzerin Josephine es verfallen lassen. Aber jetzt, da das junge Pärchen hier gestrandet ist, stehen sie gemeinsam für das ein, was sie alle am meisten brauchen – eine Familie. Und dann passiert etwas Unerwartetes.

Office Christmas Party

Als seine zugeknöpfte Schwester und Geschäftsführerin (Jennifer Aniston) droht, seine Niederlassung zu schließen, wirft der Filialleiter (T.J. Miller) eine epische Weihnachtsfeier, um einen großen Kunden zu landen und die Lage zu retten. Doch die Party läuft jedoch völlig aus dem Ruder. Der Trailer zeigt das ganze Ausmaß. Den Film gibt es kostenlos im Amazon Prime Abo.

Ein Weihnachtswunder – 24 Türchen zur Liebe

Kate war nie verliebt, ihre höchste Priorität im Leben ist ihr Job. Als Weihnachtsmuffel hat sie auch kein Problem damit, kurz vor den Festtagen, nach Vermont zu fahren, um den Wert einer Pension schätzen zu lassen. Sie erfährt, dass es in dem alten Haus spuken soll, was sie für Unsinn hält. Doch dann lernt sie Daniel kennen und muss ihre Einstellung bezüglich Geister kräftig überdenken. Hier siehst du den Weihnachtsfilm kostenlos bei Amazon.

