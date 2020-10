Die Halloween-Nacht naht und die dunkle Jahreszeit hat begonnen. Um die Wartezeit bis dahin mit ein bisschen Grusel zu verschönern, ist es die perfekte Gelegenheit Horrorserien zu schauen. Auf Amazon Prime Video findest du derzeit nicht nur verschiedene Horrorfilme, sondern auch die folgenden Top drei Horrorserien.

Ash vs Evil Dead – „Tanz der Teufel“-Horrorserie

„Ash vs Evil Dead“ ist die Fortsetzung von den „Tanz der Teufel“ Filmen. Genau 30 Jahre später setzt die Serie an, in der Ash inzwischen in einer Mall arbeitet. Unter Alkohol und Drogeneinfluss liest Ash versehentlich aus dem Buch der Toten vor und beschwört damit die Dämonen wieder herauf. Mit ein bisschen Überredung von seinen Kollegen sieht Ash ein, dass er wieder einmal auf Dämonenjagd gehen muss. Über drei Staffeln zieht sich die Horrorkomödie auf Amazon Prime.

The Terror

In dieser Horrorserie werden echte historische Ereignisse mit ein bisschen Fiktion vermischt. Die zwei verfügbaren Staffeln auf Amazon Prime sind vollkommen unabhängig voneinander. Während die erste Staffel auf dem Buch von Dan Simmons basiert, in dem es um die realen Expeditionen der HMS Erebus und der HMS Terror geht, handelt die zweite Staffel von den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges, beginnend bei dem Angriff auf Pearl Habor. Die Besatzung der ersten Staffel muss um ihr Leben kämpfen, als ihre Schiffe im Packeis stecken bleiben. In der zweiten Staffel wird eine Gemeinde von einem Yūrei heimgesucht. Die Serie aus dem Haus der AMC Studios, hat 10 Folgen pro Staffel produziert.

NOS4A2

Victoria kurz nur Vic genannt entdeckt ihre Gabe, verborgene Dinge aufzuspüren. Dabei begegnet sie Maggie Leigh, die ein Medium ist und ihr die Aufgabe gibt einen Rolls Royce Waith zu finden und zu zerstören, denn dieser gehört dem unsterblichen Manx, der Kinder entführt. Vic soll diese Kinder befreien, doch erst ist sie nicht bereit dazu Waith zu suchen. Doch Manx hört nicht auf Kinder zu entführen. Die Serie besitzt derzeit zwei Staffeln, mit jeweils 10 Folgen. Zu sehen ist die Serie jetzt bei Amazon Prime Video – und im Prime Abo enthalten.

Viele der Serien laufen auf Amazon Prime Video. Die Staffeln und Episoden, die im Abo zum Gratis-Stream angeboten werden, kannst du also nur mit aktivem Prime-Abo wirklich gratis schauen. Tipp: Wenn du nur temporär schauen willst, kannst du Prime 30 Tage lang kostenlos testen und es sofort wieder kündigen. Studierende und Auszubildende zahlen sogar 6 Monate lang nichts – und danach nur die Hälfte.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.