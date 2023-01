Handy zu langsam? Das kannst du jetzt dagegen tun

Dein Android-Handy ist zu langsam? Das hat simple Gründe: Dein Smartphone ist in die Jahre gekommen oder ist überlastet. Das ist unumgänglich – gerade für Alltagsbegleiter wie das Smartphone. Die Gründe für die plötzliche Langsamkeit sind jedoch vielfältig und lassen sich nicht nur auf einen Hardware-Verschleiß zurückführen. Beispielsweise kann der Speicher sein Limit erreicht haben oder anspruchsvolle Apps die Reaktion des Handys verzögern. Doch keine Panik: Verschiedene Handgriffe können dem Android-Smartphone wieder zu gewohnter Schnelligkeit verhelfen, bevor du dich mit einem Neukauf auseinandersetzen musst.

→ Alles nur Gerede? So viel bringt es wirklich, wenn du dein Smartphone neu startest

Schritt 1: Smartphone aufräumen

Fotos, Videos und Co. löschen

Hast du bemerkt, dass das Smartphone langsam geworden ist, liegt eine Sache direkt auf der Hand: Der Androide muss aufgeräumt werden. Dazu gehören ganz simple die auf dem Handy gespeicherten Inhalte wie Fotos, Videos oder Dokumente zu löschen. Systematisch kannst du hier unter anderem Screenshots, Fotos und WhatsApp-Bilder oder GiFs durchgehen und alte oder längst vergessene Inhalte tilgen.

Neben den eigenen Dateien ist darüber hinaus auch ein Blick in den Download-Ordner lohnenswert. Dort verstecken sich oftmals ebenfalls viele Medien und teilweise auch recht große Dateien. Sie wurden heruntergeladen und dann nicht mehr gebraucht. Verbannst du sie von deinem Smartphone, spielt das bereits positiv in die Performance des Geräts ein.

Um generellen Datenmüll auf dem Smartphone zu finden, können zusätzlich Apps behilflich sein. Sie durchforsten den Speicher autonom nach Datenmüll, zeigen das Ergebnis an und vom Nutzer braucht es nur noch einen Fingertipp, um die überflüssigen Daten zu löschen – zum Beispiel die Cleaner-App CCleaner.

Es gibt auch langfristige Lösungen, den internen Speicher nicht zu belasten und um Fotos und Co. nicht immer auf den PC ziehen zu müssen. Cloud-Speicher schaffen hier Abhilfe, wie beispielsweise Google Drive. Das wirkt einem vollen Speicher auf dem Handy entgegen, Inhalte bleiben aber dennoch bei Bedarf stets abrufbar. Alternativ lassen sich Bilder, Videos oder Ähnliches auch auf eine Micro-SD-Karte verschieben, sofern das Smartphone einen solchen Kartenslot besitzt.

Apps aussortieren

Apps häufen sich im Laufe der Zeit nicht nur an, sondern agieren in vielen Fällen auch autonom – zumindest da sie Hintergrundprozesse starten, die sich auf die Schnelligkeit des Smartphones ausüben. Verschafft man sich einmal einen Überblick über alle installierten Anwendungen, findet sich sicherlich der ein oder andere Speicherfresser. Empfehlenswert ist es von daher, überflüssige Apps von Zeit zu Zeit auszumisten und nur die wirklich viel genutzten Exemplare zu behalten. Vorinstallierte Apps lassen sich allerdings in der Regel nicht von einem langsamen Smartphone entfernen, sondern nur auf „Werkszustand zurücksetzen“.

Einige Apps beanspruchen viel Akkuleistung, Speicher und lassen im Hintergrund Prozesse laufen. Möchte man nicht auf eine App beziehungsweise dessen Service verzichten, kann man sich auch eine einfachere Alternative suchen.

→ Akkulaufzeit: Mit diesen 10 Tipps hält dein Smartphone deutlich länger durch

Zweischneidiges Schwert: Cache leeren

Beim Cache handelt es sich um einen Zwischenspeicher, in dem Apps bestimmte Dateien für oft benutzt Prozesse beziehungsweise Funktionen lagern. Irgendwann ist auch der Cache voll und muss geleert werden. Dies kann entweder pro App vollzogen werden oder für den gesamten Zwischenspeicher. In den Einstellungen mussst du zum Menüpunkt „Speicher“ scrollen und über den Unterpunkt „Cache leeren“ die Daten im Zwischenspeicher löschen.

Vorsicht: Löschst du die Dateien, die manche Apps für bestimmte Funktionen benötigen, müssen diese Daten jedes Mal neu geladen werden. Somit kann sich das auch wieder auf die Schnelligkeit des Smartphones auswirken und den Ladeprozess langsamer gestalten.

Erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass dazu auch geöffnete Apps gehören. Im Hintergrund laufende Apps sollten regelmäßig geschlossen werden.

Startbildschirm bereinigen

Auch die Homescreens können das Smartphone deutlich verlangsamen. Zu viele Bildschirme voll mit Apps, zahllose Widgets oder bewegliche Hintergründe beeinflussen ihrerseits ebenso die Performance des Handys. Hast du Anwendungen einmal aussortiert, lässt sich auch die Anzahl der Screens reduzieren. Sind nach wie vor zahlreiche Apps installiert, lassen sie sich beispielsweise auch in Ordnern zusammenfassen.

Du solltest darüber hinaus von zu vielen Widgets absehen. Sie verhindern eine flüssige Performance und das Smartphone reagiert mitunter langsam auf Befehle. Ähnlich verhält es sich mit Live-Hintergründen oder Animationen, für dessen Anzeige das Handy einigen Aufwand betreiben und Ressourcen verbrauchen muss. Einfache Hintergrundbilder verschaffen dem Gerät hier und da zumindest eine kleine Verschnaufpause.

Schritt 2: Smartphone beschleunigen

System-Updates gehören zu den natürlichen Dingen, wenn man ein Smartphone besitzt. Sie sind essenziell, um das Gerät auf den neuesten Stand zu bringen und neue Funktionen zu integrieren. Darüber hinaus können sich System- und Sicherheitsprobleme des Handys mit Updates erledigen. Denn in der Regel behebt der Hersteller mittels der Aktualisierung einige Fehler und Bugs, was sich positiv auf die Leistung des Handys auswirkt. Dementsprechend ist es sinnvoll und wichtig, Updates automatisch anzeigen und gegebenenfalls auch installieren zu lassen, sodass das Smartphone stets aktuell ist.

Daneben möchte nicht nur das Android-Handy, sondern auch die installierten Anwendungen aktuell gehalten werden. App-Updates sollten man ebenfalls automatisch aufspielen.

→ Android 13: Diese Smartphones erhalten das Update

Apps in Schlaf versetzen

Stichwort Hintergrundprozesse: Einige Apps wie beispielsweise Mail-Programme arbeiten auch, wenn du sie längst geschlossen hast, damit Mails weiterhin empfangen werden können. Bei anderen Anwendungen ist dies nicht unbedingt nötig. Sie können daher bedenkenlos in den Schlaf geschickt werden.

Die Anwendungen zu stoppen, hilft da nicht immer. Stattdessen können spezielle Apps dafür sorgen, spezifische Programme in einen Schlummermodus zu versetzen. Dazu zählt unter anderem die App „Greenify“. Die anderen Anwendungen so lange deaktiviert, bis der Nutzer sie wieder öffnet. Gekennzeichnet sind betroffene Programme dann mit „Zzz“. Ähnlich funktionieren alternativ die Apps „Hibernator“ oder auch „App Quarantine“. Android-Nutzer finden die Anwendungen allesamt im Google Play Store.

Automatische Synchronisation deaktivieren

Installierte Apps, bei denen zum Beispiel ein Google-Konto eingerichtet werden muss, kommunizieren des Öfteren untereinander und synchronisieren Kontakte, Nachrichten oder Ähnliches. Automatische Synchronisationen nehmen nicht nur Akkuleistung in Anspruch, sondern verlangsamen auch die Performance. Schaltest du den permanenten Daten-Abgleich der Apps aus, kann das hinsichtlich der Schnelligkeit kleine Wunder bewirken.

Schritt 3: Wenn alle Stricke reißen

Hast du dein Handy bereits ausgemistet und Apps sowie Inhalte ohne erkennbare Veränderung gelöscht, gibt es noch eine Möglichkeit: das Smartphone auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Vorab muss dir bewusst sein, dass dieser Vorgang sämtliche Inhalte, Apps und Konten löscht. Kurzum: dein Smartphone ist nach dem Zurücksetzen wieder so nackt, wie du es gekauft hast. Somit solltest du immer vorher ein Backup vornehmen und alle sensiblen oder persönlichen Inhalte auf einem PC, in einer Cloud oder Ähnlichem abspeichern.

Wenn ein neues Smartphone her muss

In letzter Instanz, wenn sich das Handy weigert, schnell zu sein, kannst du dich schließlich mit einem Neukauf beschäftigen. Besitzt du ein besonders altes Exemplar, ist der Wechsel zu einem neueren Android-Gerät sinnvoll. Dies gilt besonders für ältere Modelle, die nur noch wenige Updates erhalten.

