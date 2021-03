Gottesdienste an Ostern 2021 (live) streamen: So geht‘s

Die Pandemielage in Deutschland ist derzeit alles andere als zufriedenstellend. Darum hat die Bundesregierung die Kirchen vor Kurzem darum gebeten, auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Eine Bitte, die bereits wieder zurückgezogen wurde – doch die Gründe für diese Entscheidung sind keine wissenschaftlichen. Wer auf den Besuch der Gottesdienste an Ostern verzichten kann, sollte dies folglich auch tun. Zumal insbesondere an Ostern und während der Karwoche zahlreiche digitale Alternativen verfügbar sind.

Live Gottesdienste an Ostern: So geht’s

Gottesdienst an Ostern im öffentlich-rechtlichen Rundfunk

Beim Rundfunkverbund ARD werden sowohl am Karfreitag als auch am Ostermontag um 10 Uhr evangelische Gottesdienste ausgestrahlt. Die erste Ausstrahlung erfolgt dabei aus der St.-Mang-Kirche im Kempten, während der Gottesdienst zum Ostermontag aus der Kreuzkirche Hamburg-Kirchdorf übertragen wird. Interessierte können sich die Übertragungen auf den Sendern Das Erste, SR Fernsehen, SWR Fernsehen BW und SWR Fernsehen RP anschauen. Und natürlich geht das auch online – beispielsweise im Das-Erste-Livestream. Solltest du darüber hinaus auch an anderen Tagen einem Fernseh-Gottesdienst beiwohnen möchten, findest du hier eine Übersicht aller ARD-Gottesdienste im TV.

Auch das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) überträgt Live-Gottesdienste. Der ZDF-Gottesdienst (evangelisch) wird am 04. April ab 09:30 Uhr aus der Evangelischen Johanneskirche Eltville-Erbach gesendet. Online kann die Übertragung auf im Live-Stream von ZDF angeschaut werden. Weitere Termine für ZDF-Gottesdienste finden sich auf der entsprechenden ZDF-Website.

Der Bayerische Rundfunk (BR) überträgt derweil zwei Feiern mit Papst Franziskus. Diese können am 02. April ab 21 Uhr und am 04. April ab 10 Uhr (katholischer Gottesdienst) im BR Fernsehen angeschaut werden. Online lässt sich die Übertragung im BR-Livestream begutachten.

Ausgewählte Gottesdienste auf einer einzigen Plattform

Während der Corona-Krise hat der Sender Bible TV die Plattform „Live-Gottesdienste“ gestartet. Hier werden täglich die Messen unterschiedlicher Konfessionen und Gemeinden in Echtzeit übertragen. Dank einer Live-Erkennung kannst du zudem jederzeit überprüfen, wann die nächste oder eine ganz bestimmte Messe übertragen wird. Hast du diese mal verpasst, kannst du dir zumindest die Aufzeichnung anschauen. Und auch die Oster-Gottesdienste werden hier selbstverständlich zu finden sein.

Jetzt weiterlesen 5 Film-Tipps für Corona: Diese Streifen fesseln dich mehr als jede Quarantäne

Listen mit katholischen Live-Gottesdiensten an Ostern

Wer sich in seiner eigenen Gemeinde beziehungsweise in der Gemeinde seiner Wahl wohler fühlt, sollte auf jeden Fall auf der Website seiner Kirche vorbeischauen und sich über Streaming-Möglichkeiten informieren. Denn angesichts der Corona-Pandemie haben Kirchen vermehrt Live-Streaming-Möglichkeiten eingerichtet – und angesichts der Oster-Feiertage wird ihre Anzahl sicherlich noch einmal steigen. Damit es nicht allzu unübersichtlich wird, haben einige Plattformen Listen mit unterschiedlichen Gemeinden eingerichtet, deren Gottesdienste Nutzer in Echtzeit über das Internet verfolgen können. Dazu gehören insbesondere:

Listen mit evangelischen Live-Gottesdiensten an Ostern

Natürlich gibt es entsprechende Listen mit Livestreams auch für evangelische Gemeinden. Neben Auftritten der regionalen Kirchenverbände wie der Evangelischen Kirche Rheinland bietet beispielsweise der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland eine lange Übersicht mit vielen Gemeinden – inklusive der entsprechenden Zeitangaben. Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz hat derweil ebenfalls eine übersichtliche Liste evangelischer Live-Gottesdienste zu Ostern 2021 zusammengetragen.

Noch interessanter ist allerdings das alternative Angebot des Portals Kirchenland. Hier finden sich Links zu Livestreams von 808 (Frei-)Kirchen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz übersichtlich auf einer interaktiven Landkarte.



Allerdings sind alle Angaben aktuell „in unbeständigen Coronavirus-Zeiten“ ohne Gewähr. Weitere Details zu den aufgeführten Gottesdiensten findest du auf der Website von Kirchenland.

Gottesdienste besser über WLAN streamen

Diejenigen, die die Ostermessen auf ihrem Smartphone streamen wollen, sollten darauf achten, dass das Gerät mit dem heimischen WLAN verbunden ist. Denn eine Videoübertragung über das Internet kann das im Mobilfunk-Vertrag enthaltene Datenvolumen recht schnell aufbrauchen. In diesem Fall können je nach Tarif zusätzliche „Kirchensteuern“ anfallen, die jedoch nicht an die Kirche, sondern an die Mobilfunkanbieter gehen. Noch sicherer ist es, den Gottesdienst direkt per WLAN auf einen Desktop-Bildschirm zu streamen – und deutlich bequemer ist diese Variante ebenfalls.