Die besten Glückwünsche zur Hochzeit für WhatsApp, Facebook & Postkarten

Der Tag der Eheschließung dürfte für die Meisten einer der glücklichsten in ihrem Leben gewesen sein. Es ist ein Tag der Freude, ein Tag des Glückes und ein Tag, an dem ein Kapitel beendet und ein neues aufgeschlagen wird. Die Hochzeiten selbst können sich dabei gänzlich voneinander unterscheiden: Sei es eine kirchliche oder eine zivile Vermählung, mit vielen oder wenigen Hochzeitsgästen, mit einer Hochzeitstorte oder ohne – eines bleibt stets unverändert: „Um den vollen Wert des Glücks zu erfahren, brauchen wir jemand, um es mit ihm zu teilen.“ Und Freunde und Verwandte können mit ihren Glückwünschen zur Hochzeit dem Tag eine besondere, gefühlvolle Note verleihen – selbst aus der Ferne.

Wenn man „aus Gründen“ nicht an der Hochzeit teilnehmen kann, gibt es eine einfache Möglichkeit, um dem Brautpaar dennoch das Beste zu wünschen, was die Welt zu bieten hat: mithilfe von Postkarten oder Diensten wie WhatsApp oder Facebook. Allerdings sollten die Glückwünsche zur Hochzeit nach Möglichkeit etwas kreativer, herziger oder romantischer ausfallen. Falls die Muse dich jedoch nicht küssen möchte, kannst du dich auch in unserer Liste mit den besten und lustigsten Hochzeitsprüchen bedienen. Für geschichtlich Interessierte und Romantiker haben wir darüber hinaus auch noch Zitate und Gedichte zur Hochzeit vorbereitet, die keine Wünsche offen lassen.

Die besten Glückwünsche zur Hochzeit

Wenn du auf der Suche nach klassischen Hochzeitswünschen bist, dann bist du hier genau richtig. Die besten Glückwünsche zur Hochzeit umfassen alle fröhlichen, romantischen und ja, auch kitschigen Hochzeitssprüche – denn ein bisschen Kitsch gehört an einem solchen Tag beinahe schon zum guten Ton.

Ich freue mich, dass ihr euch gefunden habt und wünsche euch ein glückliches gemeinsames Leben!

Herzen, Geigen, Sterne und alles was euch Freude bereitet, soll euch im Alltag begleiten! Herzliche Gratulation zu eurer Hochzeit!

Wir wünschen euch, dass das Band der Ehe euch beide so untrennbar verbindet, dass ihr alles Schwere zusammen tragt, alles Schöne miteinander teilt und die Liebe zueinander nie aus euren Herzen verliert!

Wir stoßen auf euch und eure Liebe an! Genießt den Tag und den Beginn eures gemeinsamen Lebens.

Wir gratulieren zum Ja-Wort und wünschen eine glückliche gemeinsame Zukunft!

Zur Traumhochzeit zwischen Traumfrau und Traummann wünschen wir euch, dass nun auch noch alle anderen Träume für euch wahr werden!

Herzlichen Glückwunsch zur Vermählung! Auf dass eure Ehe immer eine verlässliche Verbindung ist, die euch Sicherheit und Vertrauen schenkt, eure Liebe festigt, aber niemals zur Fessel wird.

Alles Liebe und nur das Beste für euren gemeinsamen Lebensweg!

Die Liebe und Freude dieses Tages soll allezeit euer Leben bestimmen! Alles Liebe, Glück und Gesundheit wünschen euch …

Zu eurem großen Tag wünschen wir euch, dass eure Liebe immer stärker wird und ihr euch immer gerne an eure Hochzeit zurückerinnert. Viel Spaß und Freude beim Feiern!

Von ganzem Herzen wünschen wir euch, dass ihr immer so glücklich seid, wie am heutigen Tag!

Für euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir euch alles Gute, Glück und ewige Liebe!

Alles Liebe und Gute für eure gemeinsame Zukunft, verbunden mit dem Wunsch, dass die Freude und die schönen Stunden überwiegen mögen!

Dem frischgebackenen Ehepaar wünschen wir alles Gute. Wir freuen uns mit euch!

Lustige Hochzeitssprüche

Das Ehepaar lacht viel und gerne? Dann sind lustige Wünsche zur Hochzeit genau das Richtige. Alles, was du nun tun musst, ist, dir einen Hochzeitsspruch auszuwählen, ihn über WhatApp und Co. zu verschicken und auf das Feedback zu warten. Falls du generell ein lustiger Zeitgenosse bist, kannst du dich zudem auch in unserer Liste mit lustigen WhatApp-Sprüchen bedienen:

Wir gratulieren herzlichst zu eurem Ja-Wort und wünschen euch, dass ihr gemeinsam alt, grau und glücklich werdet!

Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit, ihr dürft nun nicht nur das Bett und euer Geld, sondern auch eure Probleme miteinander teilen.

Wenn zwei Menschen einsehen, dass sie nicht mehr gute Freunde sein können, dann heiraten sie. Herzlichen Glückwunsch!

Herzlichen Glückwunsch! Ihr seid jetzt Träger und Trägerin der kleinsten Handschellen der Welt!

Eine gute Ehe ist wie Haarspray: Perfekter Halt ohne zu kleben.

Liebe ist wie ein Vollbad: Einlassen ist das Wichtigste und wenn man es dann warm hält, kann man es aushalten, bis man schrumpelig wird.

Ein Optimist ist jemand, der an die Ehe glaubt. Ein Pessimist ist ein verheirateter Optimist.

Verliebt, verlobt, verheiratet! Nun hat eure Liebesgeschichte ein filmreifes Happy End!

Ein letzter Rat: Man sollte niemanden heiraten, den man nicht vorher im Stau getestet hat.

Aus Liebe macht man die verrücktesten Sachen. Manche heiraten sogar.

Die Ehe ist der Versuch, die Probleme zu zweit zu lösen, die man alleine nicht gehabt hätte. Aber ihr packt das schon!

Das Gericht verurteilt euch zu lebenslänglicher Zweisamkeit – Herzlichen Glückwunsch!

Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch Verrückteren fände, der ihn versteht.

Nun habt ihr auch die letzte Warnung in den Wind geschlagen. Auf eure gemeinsame Zukunft!

Hochzeitssprüche für WhatsApp in Form von Zitaten

„Von der Mehrzahl der Werke bleiben nur die Zitate übrig. Ist es dann nicht besser, von Anfang an nur die Zitate aufzuschreiben?“ – Stanisław Jerzy Lec. Wer dem uneingeschränkt zustimmt, kann sich eines der folgenden Zitate zum Thema Hochzeit schnappen und es Richtung Braut und Bräutigam senden.

Freiwillige Abhängigkeit ist der schönste Zustand, und wie wäre der möglich ohne Liebe. – Johann Wolfgang von Goethe

Man ist glücklich verheiratet, wenn man lieber heimkommt als fortgeht. – Heinz Rühmann

Liebe ist ein Spiel, welches zwei spielen können und jeder gewinnt. – Eva Gabor

Jemanden lieben heißt, ein für die anderen unsichtbares Wunder zu sehen. – François Mauriac

Liebe ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. – Ricarda Huch

Wirklich reich ist der Mensch nur dann, wenn er das Herz eines geliebten Menschen besitzt. – Greta Garbo

Die Ehe ist ein Versuch, zu zweit wenigstens halb so glücklich zu werden, wie man allein gewesen ist. – Oscar Wilde

Um den vollen Wert des Glücks zu erfahren, brauchen wir jemand, um es mit ihm zu teilen. – Mark Twain

Liebe besteht nicht darin, dass man einander ansieht, sondern, dass man gemeinsam in die gleiche Richtung blickt. – Antoine de Saint-Exupéry

Wenn Liebe einmal gekeimt hat, treibt sie Wurzeln, die nicht mehr aufhören zu wachsen. – Antoine de Saint-Exupéry

Hochzeitsgedichte und Reime zur Hochzeit

Wenn du eine romantische Ader hast, kannst du natürlich auch zu einem Hochzeitsgedicht greifen. Denn was passt besser zu einer romantischen Trauung, als sich reimende Hochzeitssprüche? Damit hast du der „Konkurrenz“ in Sachen Glückwünsche zur Hochzeit sicherlich einiges voraus.

Die Zukunft soll euch Blüten tragen, in allen Farben leuchtend schön. Viel Freude soll an allen Tagen, hell über eurem Leben stehen.

Wenn die Hochzeitsglocken läuten, soll ihr Rufen das bedeuten: Nichts kann eure Liebe rauben, steht Ihr fest und klar im Glauben!

Wo liebend sich zwei Herzen einen, nur eins zu sein in Freud und Leid, da muss des Himmels Sonne scheinen und heiter lächeln jede Zeit.

Das Schönste aber hier auf Erden, ist lieben und geliebt zu werden.

Lasst euch stets von der Liebe leiten, Ihr sollt in guten wie in schlechten Zeiten, immer treu zusammen steh’n und so durchs ganze Leben geh’n.

Wenn zwei Herzen füreinander schlagen, dann sollten sie sich auch das Ja-Wort sagen.

Schwerelos und taumelnd vor Glück dieser Tag kommt nie zurück, doch die Kraft aus diesen Stunden wird euer Leben abrunden.

Zusammen durch die Welt zu gehen ist schöner, als allein zu stehen. Und sich darauf das Wort zu geben ist wohl das Schönste im Leben.

Eure Liebe soll vor allen Dingen, stetig euch einander näherbringen. Niemals lasse euch das Glück im Stich. Jeder wünscht euch das, vor allem ich!