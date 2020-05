Fußball-Bundesliga-Restart: So streamst du ihn sogar kostenlos

Veränderung durch Corona: Bundesliga-Konferenz im Free-TV

Das Corona-Virus hat die Welt und auch die Bundesliga durcheinander gewürfelt. In der Folge gab es seit Mitte März keine Spiele und die DFL will nun alle Spiele noch bis Ende Juni über die Bühne bringen. Der 30. Juni ist für die Liga wichtig, weil dann viele Verträge mit den Spielern auslaufen.

So zeigt Sky die Bundesliga

Jetzt also der Neustart der Bundesliga. Als Geschenk für dich als Fan hatte Sky schon vor dem Bundesliga-Shutdown angekündigt, zwei Samstags-Konferenzen auf dem hauseigenen TV-Kanal Sky Sport News HD zu senden. Der Sender ist als Free-TV-Sender per Stream und über Satellit und Kabel zu empfangen. Die 15.30-Uhr-Spiele am 16. und 23. Mai kannst du also hier sehen. Die Einzelspiele gibt es aber nur gegen Bezahlung.

Ab sofort wird Sky mehr Bundesliga-Spiele als jemals zuvor in Ultra HD präsentieren. Neben dem „tipico Topspiel der Woche“ am Samstagabend kannst du als Sky Q Kunde künftig in der Regel noch eine weitere Partie des Spieltags in bester Bildqualität auf Sky Sport Bundesliga UHD erleben.

Stadion-Atmosphäre auch ohne Zuschauer

Sky wird bei allen Partien des Spieltags eine neue frei wählbare Audio-Option anbieten. In der Grundeinstellung „Original“ hörst du wie bisher auch den Kommentator und das Geschehen im Stadion. In Anbetracht der Tatsache, dass kein Publikum im Stadion ist, wird dabei für ein möglichst authentisches Hörerlebnis in den Wohnzimmern stärkerer Fokus auf das Rufen von Spielern und Trainern sowie den Geräuschen der Ballaktionen liegen. Diese Audio-Option wird auch im Rahmen der auf Sky Sport News HD frei empfangbar ausgestrahlten Original Sky Konferenz zu hören sein.

Bist du aber zahlender Kunde bei Sky Q oder mit einem Sky+-Receiver ausgestattet, bekommst du eine neue zusätzliche Audio-Option. Neben dem Live-Kommentator werden dort auch zum Spielgeschehen passende Fan-Gesänge der beteiligten Mannschaften und Publikumsreaktionen eingespielt. Für Sky Ticket gibt es diese Option nicht.

Welche Spiele zeigt DAZN?

Unklar ist noch die Lage bezüglich der Rechte von Eurosport/DAZN. Zumindest am 15. Mai wird es kein Freitagsspiel geben. Dafür gibt es zumindest in der Ansetzung am Montag das Spiel zwischen Werder Bremen und Bayer 04 Leverkusen. Allerdings: Das Spiel taucht weder im Sendeplan von Sky noch im Plan von DAZN auf. Eigentlich müsste DAZN das Spiel zeigen, ist aber aufgrund einer unklaren rechtlichen Lage als Sublizenz-Inhaber von Eurosport von dem Sportsender abhängig. Eurosport hatte die Absicht, seinen Vertrag zu kündigen.

Aufgrund des neuen Spielplans gibt es nun auch mehr englische Wochen und Spiele am Dienstag und Mittwoch. Wer hier welches Spiel zeigt, ist ebenfalls noch unklar.

Jetzt weiterlesen Fußball-Apps: Die Top 7 zum Restart der Bundesliga

Bundesliga live im Netz: Wer hat welches Angebot?

Sky: Bundesliga-Finale als Stream für einmalig 39,99 Euro

Die Zeiten, dass für die Bundesliga Pay-TV-Abos mit zwei Jahren Laufzeit abgeschlossen werden müssen, sind vorbei. Dank des Internets gibt es mittlerweile auch Streaming-Dienste, die in Netflix-Manier die monatliche Kündigung zulassen. Der Vorteil: Willst du nur mal einige Wochen Bundesliga-Luft schnuppern oder noch heute ein Live-Spiel schauen, ist das möglich.

Speziell zum Corona-Saison-Finale gibt es bei Sky nun ein End of Season Ticket. Es kostet 39,99 Euro und gilt bis zum Saisonende – oder rechtlich ausgedrückt: Für zwei Monate. Danach kostet jeder weitere Monat 29.99 Euro. Du solltest also Sky Ticket rechtzeitig kündigen.

Die regulären Konditionen: Ein Tag Sport bei Sky kostet 14,99 Euro, ein ganzer Monat 29,99 Euro. Neu ist: Du kannst die Bundesliga auch schon für 9,99 Euro im Monat bei Sky sehen – allerdings dann nur in der Konferenz und nicht auf zwei Geräten parallel.

Nutzbar ist das Angebot auf zahlreichen Smart TVs, über Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und einige Streaming-Geräte wie Apple TV oder Google Chromecast – auch im EU-Ausland.

Sky Abo mit 50 Prozent Rabatt

Abonnenten eines klassischen Pay-TV-Sky Abos haben ohne Aufpreis Zugang zu Sky Go. Sky Go ist der Streaming-Dienst für Sky-Kunden. Bis zu vier Endgeräte können auf das Portal zugreifen – wohlgemerkt nicht zeitgleich. Doch dank EU-Regulierungen ist es mit Sky Go beispielsweise möglich, den Livestream der Fußball-Bundesliga auch im EU-Ausland zu sehen. Anders als Sky Ticket ist Sky Go nur auf mobilen Geräten nutzbar, also auf dem Handy oder dem Tablet.

Das Bundesliga-Abo bekommst du derzeit mit HD für monatlich 24,99 Euro. Aktivierung oder Versandkosten fallen nicht an. Auch als bestehender Kunde kannst du dieses Paket zubuchen.

DAZN-Buchung derzeit fragwürdig

Da derzeit unklar ist, ob DAZN noch Spiele der Bundesliga zeigen darf, raten wir von einer Buchung derzeit ab. Sollte sich die Lage zu Gunsten von DAZN wenden, ist die Buchung ansich schnell erledigt. DAZN hat sich auf unsere Nachfrage zur Bundesliga-Ausstrahlung bislang nicht geäußert.

Magenta Sport: Bundesliga-Konferenz für Telekom-Kunden

Über Magenta Sport (früher Telekom Sport) bietet auch die Deutsche Telekom die Bundesliga live an. Die Bundesliga-Konferenz (auch: Sky-Konferenz: Das Original) können Telekom-Kunden empfangen, die das Zusatz-Paket Magenta Sport mit Sky Sport Kompakt gebucht haben.

Zu sehen sind die Sendungen dann über Magenta TV per Receiver, App oder MagentaTV Stick und über magentasport.de. Das Paket ist in dieser Form Telekom-Kunden exklusiv vorbehalten: Die Option kostet für Telekom Mobilfunk- und/oder Festnetz-Kunden mit Privatkunden-Laufzeitvertrag in den ersten sechs Monaten nichts extra, danach 9,95 Euro pro Monat.

Die Mindestvertragslaufzeit für Telekom Sport beträgt zwölf Monate, Kündigungsfrist zwei Monate. Empfangen werden kann Telekom Sport dann über mobile Endgeräte wie Tablets oder Smartphones aber natürlich auch über den Fernseher – Unterstützt werden Smart TV-Geräte von Samsung und die Schnittstellen von Googles Chromecast, Apples Airplay und Amazon Fire TV sowie der Amazon Fire TV Stick.

Wer kein Telekom-Kunde ist, kann zwar Magenta Sport buchen – bekommt aber keinen Zugriff auf die Bundesliga-Übertragung.

Bundesliga im Normalbetrieb: Wer zeigt welches Spiel?

Grundsätzlich gilt die Regel: Wer die TV-Rechte an einem Spiel hat, hat auch die Rechte, das Spiel im Internet zu streamen. Damit ist der Großteil an Bundesliga-Fußball weiterhin beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen, der auch die Rechte an der 2. Liga hält.

Die Rechte für das Freitagsspiel sowie Erstliga-Spiele am Montag oder zusätzliche Spiele am Sonntag hatte einst Eurosport gekauft. Eurosport ist im Juli 2019 aus der TV-Übertragung der Bundesliga ausgestiegen und hat die Rechte an DAZN sublizenziert.

Insgesamt hätte DAZN somit 40 Spiele der Fußball Bundesliga live zeigen können – 38 davon exklusiv. Zusätzlich enthält das Rechtepaket auch die Relegationsspiele der 1. und 2. Bundesliga am Ende der Saison. Hätte. Denn Corona hat auch hier für Ungewissheit gesorgt. Mehr dazu weiter unten.

Am Samstag um 15:30 Uhr zeigt wie gewohnt Sky Fußball aus der Bundesliga im TV. Auch das Topspiel der Woche, dessen Anstoß samstags um 18:30 Uhr erfolgt,zeigt Sky live und exklusiv im TV und per Internet. Gleiches gilt für die Sonntagsspiele, die um 15:30 Uhr und um 18 Uhr angepfiffen werden.

Wo gibt es die Fußball-Bundesliga im Radio?

Kannst du auf Bewegtbilder verzichten oder hast du keine Zeit, vor dem Fernseher zu sitzen? Dann höre die Bundesliga im Radio. Einzelne Fußball-Vereine bieten ein Bundesliga-Radio oder Fan-Radio an. Wer aber alle Spiele in voller Länge live im Radio hören will, für den gibt es Amazon. Dazu ist es nicht mehr erforderlich, Amazon-Prime-Kunden zu sein. Lediglich ein Amazon-Konto solltest du haben. Die Radio-Übertragungen sind somit kostenlos.

Einzelspiele werden durch jeweils 15 Minuten Vor- und Nachberichte sowie eine Halbzeitanalyse flankiert. Fußballfans können sich hier auf Analysen, Einzelkommentare und Interviews freuen. Außerdem gibt es eine Amazon-Konferenz, die ebenfalls über die vollen 90 Minuten läuft und ganz ohne Werbeunterbrechungen auskommt.

Wer einen Amazon Echo bei sich zu Hause stehen hat, der kann einen neuen Skill nutzen, um die Spiele zu hören. Mit dem Sprachbefehl „Alexa, öffne Live-Fußball“ kannst du ihn starten und wirst dann über die verfügbaren Fußball-Inhalte informiert.

Die wohl klassischste Form der Bundesliga-Berichterstattung findet jedoch auch weiterhin über die ARD-Radios statt. Sie berichten ausführlich in Form von Live-und Konferenz-Schaltungen über die Spiele der Fußball Bundesliga und der 2. Bundesliga. Die folgenden ARD-Radios sind mit von der Partie:

Bayern 1 – „Heute im Stadion“ immer samstags ab 15:05 Uhr

Bremen Eins – „Die Fußball Bundesliga“ – immer samstags ab 15 Uhr

HR 1 – „Heimspiel“ – immer samstags ab 14 Uhr

MDR Info – „Fußball Bundesliga“ – immer samstags ab 15:30 Uhr

NDR 2 – „Die Bundesligashow“ – immer samstags ab 15 Uhr

RBB Inforadio – „Sport am Sonnabend“ immer samstags ab 15:05 Uhr

SR 3 – „Sport und Musik“ immer samstags ab 15:05 Uhr

SWR 3 – „Stadion“ immer samstags ab 15:05 Uhr

WDR 2 – „Liga live“ immer samstags ab 14:00 Uhr

Alle Radio-Sender sind auch per Internet zu empfangen – natürlich auch als Live Stream auf dem Handy.

Jetzt weiterlesen Die besten Radio-Apps für Android

Wo gibt es kostenlose Fußball-Bundesliga-Livestreams?

Großer Beliebtheit erfreuen sich auch weiterhin Bundesliga-Livestream-Angebote im Internet, die entweder auf ein Signal von Sky oder eines anderen TV-Senders aus dem Ausland zurückgreifen. Über die Legalität derartiger Internet-Streams, die häufig eine minderwertige Qualität aufweisen, gibt es unterschiedliche Sichtweisen.

Während die einen von einer rechtlichen Grauzone sprechen, da beim Abruf eines Livestreams keine Urheberrechtsverletzung im klassischen Sinne begangen werde, stufen andere die Internet-Streams sehr wohl als illegal ein. Sky selbst ist über ein eigenes Copyright-Team an jedem Spieltag im Internet unterwegs, um aus Deutschland abrufbare Bundesliga-Streams ausfindig zu machen und anschließend über die jeweiligen Portalbetreiber zu sperren. Auch die DFL geht gegen solche Streams vor.

Immerhin: Ganz vereinzelt sind auch Bundesliga-Spiele im Free-TV zu sehen. Sie gibt es dann über die Mediatheken der Sender oder über TV-Streaming-Dienste ganz legal zu sehen.

Jetzt weiterlesen 2. Bundesliga im Live-Stream: Hier gibt es die Spiele live im TV, Internet und Radio

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.