FIFA WM 2022: Erste Details zur Live-Übertragung der Fußball-WM – auch in UHD

Denn die Deutsche Telekom hat bekannt gegeben, dass sie ab 21. November über ihr TV-Produkt Magenta TV alle Spiele live zeigen wird. Jetzt, kurz vor der Gruppenauslosung am 1. April, präsentiert das Unternehmen erste Namen des MagentaTV-WM-Teams. Moderator Johannes B. Kerner ist dabei keine Überraschung. Er ist der Telekom spätestens seit dem Bundesliga-Experiment Liga total! Vor mehr als zehn Jahren eng verbunden. An Bord sind aber auch Experte Michael Ballack und Kommentator Wolff Fuss, der sonst bei Sky zu hören ist.

Fifa WM 2022 bei MagentaTV

MagentaTV zeigt alle 64 WM-Spiele live in UHD, wie die Telekom jetzt bekannt gab. Aber nur 16 Partien davon exklusiv. Zusätzlich erwartet die Zuschauer eine umfangreiche Berichterstattung rund um die Spiele mit bis zu 14 Stunden Programm täglich. MagentaTV zeigt außerdem am 1. April die Gruppenauslosung zur FIFA WM 2022.

„Nach der erfolgreichen Übertragung der EM im vergangenen Jahr werden wir auch die WM in bestmöglicher Qualität nach Deutschland bringen“, heißt es von Telekom-Manager Michael Hagspihl. Alle Spiele in 4K-Auflösung werde es nur bei der Telekom geben. Ob das in diesem Jahr auch für die Übertragung bei jenen Kunden gilt, die nicht über einen Receiver, sondern die Magenta-TV-App auf einem Smart-TV oder den Magenta TV-Stick schauen, gilt ist unklar. Die Telekom hatte dies zur EM für die WM in diesem Jahr versprochen. Aktuell heißt es bei der Telekom, man arbeite daran.

Magenta TV ab 10 Euro im Monat zu haben

Bei den 16 Exklusiv-Spielen handelt es sich unter anderem um zwei Achtelfinals, ein Viertelfinale und das Spiel um Platz drei. Als Partner des DFB und der Nationalmannschaft wird MagentaTV bis zu 14 Stunden Tagesprogramm anbieten. Dazu gehören Hintergrundberichte, exklusive Interviews und Live-Schalten zur WM. Das Finale findet am 18. Dezember 2022 um 16 Uhr deutscher Zeit statt.

Magenta TV ist als Streaming-Variante für jeden Internet-Anbieter auch ohne weiteren Telekom-Vertrag ab 10 Euro monatlich zu haben. Das Angebot umfasst alle relevanten Free-TV-Sender und zusätzlich die WM 2022 in Katar ohne weiteren Aufpreis. Wenn du das nicht bereit bist zu zahlen: Jenseits der 16 Exklusiv-Spiele wirst du alle anderen Spiele über jeden anderen TV-Empfangsweg auch über ARD und ZDF sehen können. Diese Übertragung finanzierst du über den Rundfunkbeitrag.