E-Scooter in München: Mit diesen Anbietern bist du an der Isar unterwegs

E-Scooter sind von den Straßen nicht mehr wegzudenken – vor allem in Großstädten wie München nicht. In der grünen Stadt an der Isar stehen der mittlerweile diverse Anbieter zur Verfügung: Tier, Voi, Lime, Jawls und Bird. Welcher sich für dich eignet, kannst du an dem Preis oder auch den Nutzungszeiten festmachen. Einige Anbieter haben auch Tarife, die sich etwa bei einem eintägigen Städtetrip auszahlen. Die Nutzungszeiten unterscheiden sich bei den verschiedenen Anbietern eher selten. Die E-Scooter von Tier, Lime, Jawls, und Bird sind immer nutzbar. Für Voi findest du die aktuellen Zeiten in der App.

Tier und Voi sind MVG-Partner

Die E-Scooter-Anbieter Tier und Voi sind offizielle Partner der Münchner Verkehrsgesellschaft. Das bedeutet leider keine Vergünstigungen für dich, wenn du eines der vielen Ticket-Abonnements in München nutzt. Dein Vorteil bei der Partnerschaft: Du kannst die E-Scooter der beiden Anbieter direkt in der MVG more App ausleihen. Auch dann musst du allerdings ein Konto bei den jeweiligen Anbietern anlegen. Die Anzeige bei MVG more spart dann das gleichzeitige Bedienen zweier Apps auf der Suche nach Transportmöglichkeiten in München.

Die Grundpreise für E-Scooter in München 2022

Bei allen sechs Anbietern von E-Scootern in München bezahlst du eine Gebühr, um den Scooter freizuschalten. Dann wird dir während der Fahrt pro Minute ein Betrag – meist zwischen 15 Cent und 25 Cent berechnet. Hier ein Überblick für die Anbieter in München.

Anbieter Tier voi Lime Bird Jawls Entsperr-Gebühr 1€ 0,99€ 1€ 1€ 1€ Minutenpreis München, Stand 2022 0,19€ Ist der App zu entnehmen 0,25€ 0,15€ 0,20€ Zahlungsmöglichkeit Kreditkarte oder Paypal Kreditkarte, Debitkarte, Paypal Kreditkarte, Debitkarte, Paypal Kreditkarte, Debitkarte, Paypal Kreditkarte, Paypal Reichweite ca.40 Km ca.30-35 Km ca.50 Km ca.50 Km ca. 40 Km

Voi und Bird sind also mit jeweils rund einem Euro Gebühr und 15 Cent Minutenpreis die beiden günstigen Anbieter. Der Anbieter Lime ist mit 25 Cent pro Minute der teuerste. Ein kleines Extra gibt es bei Bird. Bei diesem Anbieter zahlt sich Disziplin aus. Er bietet spezielle Abstellplätze. Parkst du dort, wird dir für deine nächste Fahrt ein kleiner Betrag gutgeschrieben. Zusätzlich zu diesen Preisen bieten mehrere Anbieter Pakete an, die sich lohnen, je nachdem wie viel du fährst.

Möchtest du lange Fahrten mit dem Scooter unternehmen, empfehlen sich die Anbieter Lime und Bird. Hier ist laut Angaben der Hersteller die Reichweite mit 50 Kilometern am höchsten. Die Anbieter Voi nur auf eine Reichweite von 30 bis 35 Kilometern. Beachte bei der Wahl des Anbieters das Mindestalter. Generell gilt, dass die fahrenden Personen 14 Jahre alt sein müssen.

Tagespakete für die E-Scooter in München

Lime bietet einen Tagespass an. Die Idee ist: Die ersten 30 Minuten sind pro Fahrt kostenlos. Ob sich dieses Ticket lohnt, liegt daran, wie du München entdecken möchtest. Dieser Tagespass kostet 9,99. Im Vergleich: eine Tageskarte für die Münchner Innenstadt (Verkehrszone M) kostet 7,80 Euro. Ob sich der Tagespreis im Vergleich lohnt, kommt also auch darauf an, ob man sich in mehr als einer Zone bewegen möchte.

Voi hat ein Tagesangebot mit dem gleichen Preis wie bei Lime; 9,99 Euro. Hier sind die kostenlosen Fahrten auf 45 Minuten limitiert. Also 15 Minuten mehr als bei Limes Angebot. Wird die kostenlose Zeit überschritten, gilt übrigens für jede weitere Minute der normale Preis.

Diese Regelung begründen Lime und Voi übrigens damit, dass jeder einzelne die Roller nicht für sich reservieren soll. Schließlich seien die Scooter zum Teilen da.

Monatstarife für die E-Scooter in München

Während ein Tagespass für Tagesbesucher interessant ist, hat Voi einen Monatstarif für 39 Euro. Wenn du Pendler bist, kann sich das für dich lohnen. Auch hier greift die Regelung, dass nur die ersten 45 Minuten kostenlos sind. Im Vergleich mit den Preisen für Monatstickets bei der Münchner Verkehrsgesellschaft – mindestens 55 Euro – klingt dieses Angebot sogar günstig, wenn du dich viel in der Innenstadt bewegst.

Auch Lime bietet dir mehrere Fahrten zu einem Preis an. Ein Fünfer-Paket kostet 12,99 Euro, zehn Fahrten kosten 19,99 Euro und 25 Fahrten 39,99 Euro. Die Fahrzeit pro Fahrt ist dabei auf 30 Minuten limitiert und können innerhalb eines Monats verwendet werden.

Jetzt weiterlesen E-Scooter-Test: Der Rowdy, der Cruiser und der Vernünftige