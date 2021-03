Wie kommt man von A nach B? Früher könnte die Antwort unter anderem „Auto“, „Öffentliche Verkehrsmittel“ und „Fahrrad“ lauten. Doch seit 2019 enthält der Antwortenkatalog einen weiteren Eintrag: „E-Scooter“. Innerhalb weniger Wochen haben sich die Flitzer in zahlreichen deutschen Städten eingenistet und auch Berlin ist selbstverständlich keine Ausnahme. Inzwischen gehören die Elektroroller zur Infrastruktur und es gibt bereits zahlreiche unterschiedliche Anbieter. Allerdings können diese von Stadt zu Stadt variieren, bevor du dich für einen Anbieter entscheidest, solltest du somit zunächst in Erfahrung bringen, welche E-Scooter in Berlin verfügbar sind.

Welche Anbieter von Elektroscootern gibt es überhaupt?

Die Reihen von E-Roller-Anbietern haben sich bereits gelichtet. So wurde das Berliner E-Scooter-Start-up Circ vom Konkurrenten Bird übernommen, während die Flotte von Jump (Uber) nun unter der Hoheit von Lime steht. Grundsätzlich bleiben also nur noch sechs größere Anbieter von Miet-Elektroscootern: Tier, Lime, Voi, Bird, Spin und Dott. Doch welche dieser Unternehmen finden sich auf den Berliner Straßen wieder?

E-Scooter in Berlin 2021: Diese Anbieter stehen zur Auswahl

Aus Gründen, die man wahrscheinlich als offensichtlich bezeichnen dürfte, erachten viele Anbieter von Elektroscootern Berlin als einen wichtigen Standort. Somit ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass die Lister der E-Roller in Berlin im Jahr 2021 recht umfangreich ist. Lediglich Dott und Spin haben sich gegen die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland entschieden.

E-Roller in Berlin:

Tier

Lime (auch mit der Uber-App nutzbar)

Bird

Voi

Funktionsprinzip und Preise von E-Scootern

Glücklicherweise ist die Vorgehensweise bei der Nutzung von E-Scooter in Berlin stets ähnlich: Zunächst musst du die jeweilige App des Anbieters herunterladen und dich je, nachdem mit deiner Telefonnummer, einem Social-Media-Account oder schlicht einer E-Mail-Adresse registrieren. Im weiteren Verlauf wirst du aufgefordert, deine Zahlungsinformationen einzutragen. Hier variieren die Optionen meist zwischen PayPal und einer Kreditkarte. Einige Elektroscooter-Unternehmen bieten allerdings auch extravagantere Bezahloptionen wie Google Pay an.

Nun zu den Kosten: Grundsätzlich sind E-Roller ein teurer Spaß. Je nach Stadt und Anbieter liegen die Preise für eine Fahrtminute meist zwischen 0,15 und 0,30 Euro. Hinzu kommt oft ein pauschaler Betrag in Höhe von 1 Euro, der in der Regel bereits beim Entsperren des Elektroscooters fällig ist. Folglich kostet eine einstündige Tour in den meisten Fällen bestenfalls 10 und schlimmstenfalls 18 Euro. Die einzige Ausnahme stellen einige Pakete dar, die bei manchen Anbietern gebucht werden können.