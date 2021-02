Nicht nur E-Scooter kannst du dir in den verschiedenen Städten ausleihen. Hier und da gibt es auch Angebote für E-Bikes, mit denen du in deiner Gegend herumfahren darfst. Jedoch gibt es sie bislang noch nicht in vielen Städten in Deutschland. Wir zeigen dir, bei welchen Anbieter du über eine App ein elektrisches Fahrrad ausleihen kannst.

Lime E-Bikes

Lime ist durch seine E-Scooter in Deutschland nicht unbekannt. Jetzt hat Lime auch E-Bikes in die deutschen Städte München, Berlin und Hamburg gebracht. Es handelt sich dabei um Jump-E-Bikes von Uber, die nach der Übernahme nun zu Lime gehören. Jedoch kannst du dir sowohl über die Lime- als auch die Uber-App ein E-Bike schnappen. Bei der Ausleihe kostet dich die Freischaltung einen Euro und anschließend jede Minute 25 Cent. Wenn du Fertig bist, stellst du das Rad einfach wieder ab und beendest deine Fahrt in der App.

Mit dem Limepass, der 9,99 Euro kostet, kannst du sowohl mit E-Bikes als auch den Lime-E-Scootern fahren. Der Limepass ermöglicht es dir, innerhalb von 24 Stunden beliebig oft zu fahren. Dabei sind die ersten 30 Minuten komplett kostenlos. Jede weitere Minute wird dann zum normalen Tarif von 25 Cent abgebucht.

Bond E-Bikes

Die Bond Räder für München und Hamburg kannst du dir in der Bond-App freischalten. Um mit den E-Bikes von Bond fahren zu dürfen, brauchst du einen Führerschein, den du bei deiner Registrierung hinterlegen musst. Zusätzlich gibt es zu jedem Fahrrad einen Helm, der aus Sicherheitsgründen zum Tragen da ist. Genau wie bei Lime gibt es auch hier eine Entsperrgebühr von einem Euro. Allerdings zahlst du hier nicht pro Minute, sondern für jeden gefahrenen Kilometer. Ein Kilometer kostet dich dabei 49 Cent.

Bei Bond kannst du die elektrischen Fahrräder an einem beliebigen Ort innerhalb einer Zone wieder abstellen. Du bist nicht verpflichtet, sie an einer Station abzugeben, sondern musst nur darauf achten, dass das geparkte Rad nicht im Weg steht. Da es sich bei den Bond-E-Bikes um eine Kooperation mit Free Now handelt, lassen sich die Räder sowohl über die Bond- als auch über die Free-Now-App ausleihen.

Green4rent

Das österreichische Unternehmen bietet seine E-Bikes mittlerweile auch in Deutschland an. Gerade auf Rügen gibt es mehrere Stationen, an denen du dir die Fahrräder abholen kannst. Aber auch in Leipzig, Ingolstadt und weiteren kleineren Orten findest du eine Radstation. Über die App kannst du dir die Fahrräder ausleihen. Für die Registrierung musst du mindestens 14 Jahre alt sein. Dabei kannst du auch über einen Account mehrere Räder ausleihen.

Die E-Bikes müssen nach Gebrauch immer wieder zurück zu ihrer Station gebracht werden. Möchtest du zwischendurch einmal eine Pause machen, kannst du über die App den Parkmodus aktivieren und das Fahrrad damit abschließen. Die Preise hängen hier vom Standort ab. Pro Stunden zahlst du zwischen drei und acht Euro. Eine Ausleihe von 24 Stunden kostet 24 bis 39 Euro.

Nextbike

Unter dem Namen Nextbike findest du so direkt keine E-Bikes, jedoch gibt es vier verschiedene Regionen, in denen Nextbike den Verleih von E-Bikes unterstützt. So kannst du im Karlsruher Verkehrsverbund, im Bergischen Land, im Kölner Raum und im linksrheinischem Rhein-Sieg-Kreis E-Bikes ausleihen und das alles mit der Nextbike-App.

Die Kosten belaufen sich dabei auf 2 Euro pro 30 Minuten. Bei einer Ausleihung von 24 Stunden beträgt der maximale Betrag jedoch nur 18 Euro. Außer im Kölner Raum hier liegen die Kosten pro halbe Stunde bei drei Euro, während der Maximalpreis pro Tag 19 Euro beträgt.

Allerdings gibt es einen Unterschied zu den Fahrrädern von Nextbike. Während die normalen Nextbikes innerhalb einer Zone abgestellt werden, muss man die E-Bikes wieder zurück zur Station bringen. Ein Vorteil beim Ausleihen über die Nextbike-App ist jedoch, dass sich über einen Account bis zu vier E-Bikes ausleihen lassen, sodass du mit Freunden oder Familienmitgliedern zusammen unterwegs sein kannst.

Stadtrad Hamburg

Bei Stadtrad Hamburg kannst du, wie der Name schon verrät, in Hamburg ebenfalls E-Bikes ausleihen. Dabei gibt es beim Bezahlen einen Unterschied zu den anderen Anbietern. Bei der Registrierung wird eine Jahresgebühr von 5 Euro fällig. Im ersten Jahr bekommst du diese noch als Fahrtguthaben gutgeschrieben. Im zweiten Jahr allerdings nicht mehr. Die ersten 30 Minuten deiner Fahrt sind kostenlos. Fährst du allerdings weite Strecken und bist länger unterwegs, kostet dich das pro Minute 10 Cent. Hast du allerdings ein HVV der BahnCard-Abo dann bekommst du eine Vergünstigung und jede weitere Minute kostet dich nur 8 Cent. Auch hier gibt es eine maximale Summe, die du am Tag ausgeben kannst. Diese liegt bei 24 Euro unabhängig davon, ob du ein Bahn-Abo abgeschlossen hast. Auch hier wollen die Räder nach der Benutzung wieder in die Heimstation zurück, damit sie laden können.