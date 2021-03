Kamera, Akku, Konnektivität, Speicher, Betriebssystem, Übertragungsstandards… Bei Smartphones gibt es eine schier endlose Anzahl an Hard- und Software-Spezifikationen, auf die man beim Kauf achten sollte. Kein Wunder also, dass eine im Grunde sehr wichtige Funktion zu kurz kommt: der Sound. Das liegt teilweise auch daran, dass Nutzer sich schlicht nicht vorstellen können, dass ein Smartphone eine wirklich gute Klangqualität bieten kann. Darum ignoriert man diesen Punkt und besorgt sich stattdessen lieber einen Bluetooth-Lautsprecher. Doch in Wahrheit können aktuelle Handys durchaus auch klanglich überzeugen – zumindest einige. Welche das sind, verrät die DxOMark-Bestenliste, welcher umfangreiche und objektive Audio- sowie Mikrofon-Tests zugrunde liegen.

Audio-Sieger 2021 bei DxOMark: Asus ROG Phone 5

Mit 79 Punkten belegt das Gaming-Smartphone Asus ROG Phone 5 aktuell den zweiten Platz in der Bestenliste von DxOMark. Darüber befindet sich lediglich das Xiaomi Mi 10S (80 Punkte), allerdings scheint Xiaomi das Smartphone zumindest in naher Zukunft nicht nach Deutschland bringen zu wollen. Darum ist es hierzulande zunächst nicht weiter relevant.

Einen Punkt darunter positionierte sich das ROG Phone 5, das der Hersteller mit nach vorne gerichteten Stereo-Lautsprechern versehen hat. Dabei erreichte das Smartphone in sämtlichen getesteten Bereichen über 70 Punkte – mit einer einzigen Ausnahme. Während des Tests des Mikrofons zeigte sich, dass das Hintergrundrauschen recht laut ausfiel. Darum erreichte das ROG Phone 5 in dieser Kategorie lediglich 52 Punkte – was sich auch auf die Gesamtbewertung negativ ausgewirkt hat.

Dafür konnte das Gaming-Handy in einem anderen Bereich glänzen, und zwar selbst im Vergleich zum Xiaomi Mi 10S: In der Kategorie „Artefakte“ in der gemessen wird, wie stark das Quellaudio bei der Wiedergabe über die Lautsprecher verzerrt wird, erreichte das ROG Phone 5 satte 93 Punkte. Das bedeutet, dass sich sowohl die Tonverarbeitung als auch die Qualität der Lautsprecher auf einem hohen Niveau befindet. Das lobte DxOMark auch in seinem Fazit mit den Worten: „eine insgesamt großartige Leistung“.

In unserem eigenen Test des Asus-Smartphones konnte das Gerät im Sound-Bereich ebenfalls vollkommen überzeugen. Sowohl bei den Bässen als auch bei hohen Tönen lieferte das ROG Phone 5 eine gute Leistung ab. Die meisten Konkurrenzgeräte können da höchstens in puncto Lautstärke mithalten.

Doch so gut die Audio-Leistung des Asus ROG Phone 5 auch sein mag, es gibt auch ein paar Nachteile. Zunächst sind die Lautsprecher schnell verdeckt, wenn man Spiele spielt und das Smartphone darum horizontal hält. Weiterhin ist die Minimallautstärke laut DxOMark etwas zu leise. Bei maximaler Lautstärke kommt dagegen der Bass nicht mehr ganz so gut zur Geltung. Doch das ist Meckern auf einem sehr hohen Niveau.

DxOMark-Ergebnisse im Überblick

Obwohl das Xiaomi Mi 10S beziehungsweise das Asus ROG Phone 5 derzeit das Siegertreppchen erklommen haben, fallen die Plätze Zwei und Drei nicht sonderlich stark zurück. Das Xiaomi Mi 10 Pro verfehlt die Goldmedaille um lediglich drei Punkte, während es bei dem Huawei Mate 20 X und dem Asus ROG Phone 3 jeweils nur vier Punkte sind. Somit sind alle drei Mobiltelefone in puncto Klangqualität nahezu genauso gut aufgestellt wie der Testsieger. Und doch ist das Asus ROG Phone 5 noch einen Ticken besser – insbesondere, wenn man die Leistung des Mikrofons außer Acht lässt.

Smartphone Audio-Wertung Xiaomi Mi 10S 80 Asus ROG Phone 5 79 Xiaomi Mi 10 Pro 76 Huawei Mate 20 X 75 Asus ROG Phone 3 75 Apple iPhone 12 Pro Max 74 Oppo Find X2 Pro 74 Apple iPhone XS Max 74 Apple iPhone 12 mini 73 Apple iPhone 12 73 Apple iPhone 11 Pro Max 71 Apple iPhone 11 71 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos) 70 Apple iPhone SE (2020) 70 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos) 69 Asus ROG Phone 2 69 Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Snapdragon) 68 Google Pixel 4 68 OnePlus 8 68 OnePlus 8 Pro 67 Samsung Galaxy S20+ (Exynos) 66 Motorola Edge+ 66 Samsung Galaxy Note 10+ (Exynos) 66 Samsung Galaxy Note 10+ 5G (Exynos) 66 OnePlus 7 Pro 65 Samsung Galaxy S10+ (Exynos) 65 LG V60 ThinQ 5G 65 Nubia Red Magic 5S 64 Poco X3 NFC 63 Huawei Mate 30 Pro 5G 61 Oppo Reno4 Pro 5G 61 Huawei Mate 30 Pro 60 Huawei P40 Pro 59 Honor V30 Pro 59 Lenovo Legion Phone Pro 59 Realme X2 Pro 58 Sony Xperia 1 II 57 Black Shark 3 Pro 55 Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition 54 Vivo X51 5G 53 Honor 20 Pro 53 LG G8 ThinQ 52 Black Shark 2 Pro 51 Nubia Red Magic 3S 50 Sony Xperia 1 45 Nokia 7.2 41

Audiotests von DxOMark

DxOMark ist nach eigener Aussage ein unabhängiges Unternehmen, das mithilfe wissenschaftlicher Protokolle und von Laborgeräten mit Industriequalität objektive sowie wahrnehmungsbezogene Tests an Smartphone-Kameras, -Audio und -Displays durchführt.

Audio-Tests werden dabei unter kontrollierten Laborbedingungen in einem abgeschirmten Tonstudio durchgeführt. Wie die Testprotokolle genau aussehen, verrät DxOMark auf dem eigenen Portal: Lautsprecher-Tests und Mikrofon-Tests.